L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto si apre con la Luna piena in Acquario, che porta a galla le emozioni represse e le tensioni accumulate. Nel frattempo Mercurio entra in Vergine il 16, favorendo la comunicazione precisa e analitica. Venere entra in Bilancia il 18, portando armonia e bellezza nelle relazioni. Marte entra in Scorpione il 19, intensificando la passione e la determinazione. Infine, il Sole entra in Vergine il 20, segnando l’inizio della stagione della raccolta e del lavoro.

La classifica dei segni più fortunati della settimana

1. Vergine: siete i protagonisti della settimana, con ben tre pianeti nel vostro segno: Mercurio, il vostro governatore, che vi rende brillanti e arguti, ma anche Venere, che vi rende affascinanti e amabili e pure il Sole, che vi dona vitalità e sicurezza. Approfittate di questa fase per mettere ordine nella vostra vita e realizzare i vostri progetti.

2. Bilancia: avete Venere nel vostro segno, che vi fa sentire bene con voi stessi e con gli altri. Il vostro fascino è irresistibile e attirate simpatie e ammirazioni. Potete vivere momenti romantici e piacevoli con il partner o fare nuove conoscenze se siete single. Cercate però di non esagerare con la vanità e la superficialità.

3. Scorpione: avete Marte nel vostro segno, che vi dà una carica di energia e di coraggio. Siete pronti a lottare per ciò che volete e a difendere i vostri interessi. La vostra sessualità è potente e magnetica, capace di sedurre chiunque vi piaccia. Attenzione però a non essere troppo aggressivi o gelosi, potreste creare conflitti inutili.

4. Sagittario: avete Giove nel vostro segno, che vi porta fortuna e ottimismo. Siete in una fase di espansione e di crescita personale, in cui potete realizzare i vostri sogni e viaggiare verso nuovi orizzonti. Avete anche il sostegno di Urano, che vi stimola a innovare e a sperimentare cose diverse. Non lasciatevi sfuggire le opportunità che si presentano.

5. Capricorno: avete Saturno nel vostro segno, che vi conferisce senso della responsabilità e della disciplina. Siete in una fase di consolidamento e di maturazione, in cui potete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Avete anche il sostegno di Plutone, che vi aiuta a trasformare ciò che non funziona più nella vostra vita. Non temete i cambiamenti, sono necessari per evolvere.

6. Acquario: avete la Luna piena nel vostro segno, che vi rende emotivi e sensibili. Potete esprimere i vostri sentimenti e le vostre idee con libertà e originalità. Avete anche il sostegno di Nettuno, che vi ispira a seguire la vostra intuizione e la vostra creatività. Cercate però di non perdervi in illusioni o utopie irrealizzabili.

I segni meno fortunati della settimana

7. Pesci: avete Nettuno nel vostro segno, che vi rende spirituali e artistici. Potete vivere esperienze profonde e magiche, in cui sentite la connessione con l’universo e con gli altri esseri viventi. Avete anche il sostegno di Mercurio, che vi aiuta a comunicare con dolcezza e gentilezza. Cercate però di non fuggire dalla realtà o di lasciarvi ingannare da false promesse.

8. Ariete: avete Urano nel vostro segno, che vi rende dinamici e imprevedibili. Siete sempre pronti a cambiare e a rinnovarvi, seguendo il vostro istinto e il vostro entusiasmo. Avete anche il sostegno di Marte, che vi dà forza e determinazione. Cercate però di non essere troppo impulsivi o irruenti, potreste provocare incidenti o litigi.

9. Toro: avete Venere nel vostro segno, che vi rende sensuali e affettuosi. Vivete una fase di benessere e di armonia, in cui potete godervi le cose belle della vita e coccolare il partner o la persona che vi piace. Avete anche il sostegno di Saturno, che vi dà stabilità e concretezza. Cercate però di non essere troppo possessivi o testardi, potreste limitare la vostra crescita.

10. Gemelli: avete Mercurio nel vostro segno, che vi rende intelligenti e comunicativi. Siete in una fase di apprendimento e di scambio, in cui potete acquisire nuove conoscenze e fare nuove amicizie. Avete anche il sostegno di Giove, che vi dà ottimismo e generosità. Cercate però di non essere troppo superficiali o distratti, potreste perdere di vista l’essenziale.

11. Cancro: avete la Luna nel segno, che vi rende emotivi e protettivi. Vivete una fase di accudimento e di cura, in cui potete dedicarvi alla vostra famiglia e alle persone a cui volete bene. Avete anche il sostegno di Nettuno, che vi dà sensibilità e fantasia. Cercate però di non essere troppo dipendenti o insicuri, potreste soffrire inutilmente.

12. Leone: avete il Sole nel segno, che vi rende vitali e orgogliosi. Siete in una fase di espressione e di leadership, in cui potete mostrare il vostro talento e la vostra personalità. Avete anche il sostegno di Venere, che vi dà carisma e simpatia. Cercate però di non essere troppo arroganti o egocentrici, potreste allontanare gli altri.