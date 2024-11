L’inizio della settimana che va dal 18 al 24 novembre porta con sé vibrazioni intriganti e sfumature astrali intense, che influenzeranno ciascun segno. Alcuni, come il Toro, saranno trascinati verso riflessioni profonde che sfiorano l'introspezione. Altri, come lo Scorpione, affronteranno sfide emotive che potrebbero ribaltare alcune certezze.

Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni con le pagelle di ciascuno.

Pagelle da Ariete a Vergine

Ariete (Voto: 8/10) - L’energia di Marte è al massimo, spronandovi a prendere in mano le redini dei vostri progetti.

In ambito professionale, sono possibili nuovi incarichi o piccole sfide che vi porteranno a dimostrare tutto il vostro coraggio e la vostra determinazione. Siate pronti a prendere decisioni senza rimandare: l’impulsività, questa volta, potrebbe rivelarsi vincente, purché sia accompagnata da una riflessione strategica. Anche nelle relazioni, l’impeto emotivo si farà sentire: tuttavia, moderate le parole per evitare incomprensioni.

Toro (Voto: 7/10) - Questa settimana richiede pazienza e stabilità, due qualità che fanno parte del vostro essere. Gli influssi astrali favoriscono l’introspezione, invitandovi a rivedere vecchie abitudini o a risolvere questioni irrisolte del passato. Sul lavoro, è il momento di portare avanti le attività con costanza, senza cercare risultati immediati.

In amore, l’atmosfera è stabile ma non eccitante: cercate di apprezzare la serenità senza desiderare il brivido a tutti i costi. Dedicate tempo alla riflessione interiore per fare chiarezza sui vostri veri desideri.

Gemelli (Voto: 6.5/10) - La settimana si apre con un’energia discontinua che potrebbe generare un po’ di confusione.

Sul lavoro, alcuni progetti rallentano, richiedendo un surplus di pazienza e di organizzazione. I rapporti sociali, che di solito vi donano vitalità, sembrano essere meno stimolanti del solito: è il momento di riflettere su quali connessioni siano veramente nutrienti per voi. In amore, le cose potrebbero non fluire come vorreste.

Cercate di affrontare con leggerezza anche eventuali discussioni, senza cercare di forzare un’armonia artificiale.

Cancro (Voto: 7.5/10) - Un’ondata di empatia e introspezione vi pervade, invitandovi a concentrarvi maggiormente sulla sfera familiare e sulle relazioni più intime. Sul lavoro, una lieve tensione potrebbe spingervi a rivedere alcuni aspetti dei vostri compiti. Evitate però di fare mosse avventate, mantenendo la calma anche di fronte a critiche. Nella vita amorosa, una conversazione profonda con il partner può rivelarsi essenziale per risolvere vecchi conflitti. Coltivate il dialogo e non abbiate timore di mostrare vulnerabilità.

Leone (Voto: 8.5/10) - La vostra settimana è contraddistinta da una forte volontà di primeggiare e di mostrare le vostre qualità.

Il cielo vi supporta in ambito professionale: sono in arrivo opportunità che metteranno in risalto le vostre capacità. Siate audaci, ma senza sottovalutare i consigli di chi vi circonda. In amore, invece, è il momento ideale per rafforzare i legami con una dose extra di affetto e di comprensione reciproca. Gli astri favoriscono anche la salute: approfittatene per dedicarvi al benessere fisico.

Vergine (Voto: 6.5/10) - La precisione che vi caratterizza potrebbe essere messa alla prova in una settimana che porta un po’ di disordine, specialmente sul lavoro. Gli imprevisti vi costringeranno a rivedere alcune priorità: è fondamentale rimanere flessibili e non intestardirsi sui dettagli. La sfera amorosa richiede pazienza, poiché il partner potrebbe avere bisogno di più attenzioni o di comprensione.

Prendetevi del tempo per ascoltare senza giudicare, così da evitare tensioni inutili. Tenete a mente che anche le situazioni più caotiche offrono preziosi insegnamenti.

Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia (Voto: 7/10) - Il vostro innato senso di giustizia sarà messo alla prova da alcune situazioni in ambito sociale o lavorativo. Mantenete la calma e ricordate che non è sempre necessario cercare di equilibrare ogni cosa. Concentratevi sulle vostre priorità e non disperdete energie in conflitti che non vi riguardano. In amore, una fase di dolcezza e armonia potrebbe cedere il passo a qualche tensione. Non perdete la serenità e lasciate che la comprensione reciproca sia il pilastro della relazione.

Scorpione (Voto: 9/10) - Settimana di grande forza interiore: i pianeti sono allineati per darvi una spinta decisiva. Sul lavoro, la determinazione vi porterà a raggiungere obiettivi ambiziosi, anche a costo di sacrificare qualche ora di riposo. È un momento propizio per fare investimenti, soprattutto di tipo emotivo, che vi consentiranno di avanzare nelle relazioni personali e nelle amicizie. Anche la sfera amorosa è intensa: se siete in una relazione, l’intimità potrebbe raggiungere livelli particolarmente profondi.

Sagittario (Voto: 8/10) - Con Giove in posizione favorevole, questa settimana si prospetta ricca di opportunità di crescita personale. I viaggi, anche quelli brevi, saranno fonte di ispirazione e di arricchimento.

Sul lavoro, mantenete la concentrazione e non lasciatevi distrarre da attività secondarie. L'amore, per voi, è una danza tra indipendenza e affetto, e questa settimana non fa eccezione. Dedicate del tempo a riflettere sui vostri desideri autentici, ma non temete di allontanarvi dalla routine per esplorare nuovi orizzonti.

Capricorno (Voto: 7.5/10) - La disciplina e la determinazione vi sostengono mentre navigate attraverso compiti e responsabilità. È una settimana ideale per fare progressi significativi in ambito professionale: progetti che avete trascurato potrebbero ora rivelarsi fruttuosi. In amore, mantenete un atteggiamento aperto e ascoltate le esigenze del partner, evitando di dare per scontati i suoi bisogni.

Prendetevi del tempo per rilassarvi e coltivare il benessere interiore: la serenità personale si rifletterà positivamente anche nelle relazioni.

Acquario (Voto: 8/10) - Questa settimana gli astri vi spronano a risvegliare il vostro spirito innovativo. Sul lavoro, un’idea audace potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per svilupparsi, portando risultati inaspettati. Lasciate spazio alla creatività e non temete di osare anche in contesti formali. La sfera amorosa è positiva: il dialogo con il partner scorre fluido, e l'intesa intellettuale vi offre l’opportunità di costruire nuovi progetti insieme. Approfittate di questa fase per consolidare i vostri legami più importanti.

Pesci (Voto: 7/10) - La sensibilità che vi caratterizza sarà accentuata, rendendovi particolarmente empatici nei confronti degli altri.

Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi travolgere dalle emozioni altrui, soprattutto in ambito lavorativo, dove sarà importante mantenere il giusto distacco per non rischiare di perdere la concentrazione. In amore, potreste avvertire un desiderio di maggiore intimità e comprensione. Siate sinceri nel comunicare i vostri bisogni, ma evitate di essere troppo esigenti: l’armonia si costruisce con piccoli gesti quotidiani.