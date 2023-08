Nella giornata di venerdì 11 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vede in rimonta i nati sotto il segno del Toro e rimarrà stabile il segno dei Pesci. Per la Bilancia si prospettano delle ore di affari e di fortuna.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dell'11 agosto per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna:

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Toro alla prima posizione

1° Toro: finalmente potrete concedervi tutto ciò che desiderate in questo momento, anche qualche strappo alla regola. La fortuna di questo periodo vi porterà ad esplorare anche nuovi orizzonti lavorativi e a conferirvi un carisma molto più prorompente del solito.

2° Pesci: finalmente troverete del tempo per voi e per esternare le vostre spiccate qualità anche nel tempo libero. Con i successi di queste giornate andrete molto lontano, anche con quei progetti personali che avete in mente di perseguire il prima possibile.

3° Acquario: gli impegni in questo momento potrebbero essere semplicemente un vago ricordo, secondo l'oroscopo di venerdì 11 agosto. Avrete una bella vivacità sul lavoro che potrebbe conferirvi anche gli strumenti necessari per avere affari davvero remunerativi.

4° Leone: arriverete ad una maturazione professionale che sbaraglierà la concorrenza sul lavoro con un solo colpo. Secondo l'oroscopo la fortuna giocherà un ruolo fondamentale con le questioni di carattere burocratico, per cui evitare di disperderla potrebbe essere produttivo.

Vergine produttivo

5° Bilancia: gli affari andranno molto bene secondo le stime, e di conseguenza i guadagni potrebbero essere davvero al di sopra delle aspettative. Utilizzarlo al meglio potrebbe regalarvi parecchi vantaggi che vi daranno anche la spinta per poter avviare qualche investimento.

6° Vergine: nella squadra di lavoro il clima di cooperazione potrebbe avere degli alti e bassi, ma da soli potreste essere in grado di spostare letteralmente delle montagne.

Secondo l'oroscopo avrete le carte in regola per dare quel tocco creativo in più alla vostra carriera.

7° Cancro: la fortuna sta cedendo il posto alla vostra stanchezza, ma non per questo vi fermerete nel corso della giornata di venerdì 11 agosto. Probabilmente avrete anche qualche affare da sbrigare, e anche di fare in tempo.

Secondo l'oroscopo l'interazione con i colleghi subirà dei momenti di calo.

8° Scorpione: avrete a disposizione qualche piccolo aiuto per rendere i vostri progetti sempre più ottimali e compatibili con le aspettative dell'intera squadra di lavoro. Procedere come al solito vi darà un po' di sana routine che vi potrebbe rasserenare.

Fortuna dell'Ariete in calo

9° Ariete: avrete poca fortuna al momento, ma le energie vi daranno quello che vi serve per poter essere soddisfatti dal punto di vista lavorativo. Secondo l'oroscopo potreste fare alcuni progetti per il futuro che in un certo senso potrebbero giovarvi dal punto di vista personale.

10° Sagittario: secondo l'oroscopo potreste avere dei cali considerevoli dell'umore che non avranno nulla a che fare con le vicende professionali.

Ma le finanze dovranno essere tenute sotto controllo ancora per molto. Potreste ritenervi soddisfatti in serata.

11° Capricorno: al momento le energie e la fortuna impediranno alla vostra squadra di interagire a dovere, secondo l'oroscopo. Avrete dei sacrifici da fare per il bene della famiglia, ma al tempo stesso potrebbero salire vertiginosamente i livelli di stress.

12° Gemelli: le energie scarse vi impediranno di seguire la vostra solita tabella di marcia. Dovreste trovare del tempo per riposarvi e per ricaricare le batterie che in questo momento potrebbero darvi anche delle problematiche a livello fisico, oltre che mentale.