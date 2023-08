L'oroscopo di martedì 8 agosto è pronto a rivelare tutte le novità del giorno. Le previsioni astrologiche hanno in serbo tante sorprese, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Non mancheranno gli sbalzi d'umore, così come le notizie inaspettate. Alcuni segni saranno determinati a dare il massimo, mentre altri preferiranno restare ancorati alla loro quotidianità.

Ecco cosa prevede la classifica di oggi secondo l'oroscopo dell'8 agosto.

Previsioni astrologiche dell'8 agosto 2023: i primi posti in classifica

Sagittario (1° posto): occuperete il primo posto della classifica con una certa naturalezza.

Questa giornata vi porterà a vivere tante occasioni preziose. Cercherete di cogliere al volo tutte le opportunità possibili in modo da poter realizzare i vostri sogni più facilmente.

Vergine (2° posto): vi muoverete con sicurezza all'interno del contesto sociale di appartenenza. Non avrete paura di essere giudicati dagli altri o di fare cattiva impressione. In ambito sentimentale, vi dichiarerete al partner con insolita serenità. La sua reazione sarà sorprendente.

Ariete (3° posto): riceverete tante attenzioni da parte dei colleghi di lavoro. Sarete tenuti in grande considerazione per via dei risultati ottenuti. In effetti, il vostro impegno sarà invidiabile. Non vi arrenderete neanche di fronte alle situazioni più spinose e complesse.

Pesci (4° posto): sarete interessati alle opinioni del partner. Lo consulterete per qualsiasi cosa. Non vi farete condizionare dalle sue parole, ma ci terrete a coinvolgerlo nella vostra routine quotidiana. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di provare a organizzare qualche momento romantico.

Leone (5° posto): sarete molto gentili nei confronti del partner e degli amici.

Intraprenderete un percorso completamente nuovo che porrà le basi per qualcosa di diverso. Vorrete dare il massimo, anche se saprete di dover portare molta pazienza. I risultati potrebbero lasciarvi senza fiato.

Cancro (6° posto): la giornata inizierà in modo positivo anche se, con il passare delle ore, le cose potrebbero cambiare un po'.

La stanchezza inizierà a farsi sentire. Nonostante questo, i vostri comportamenti saranno apprezzati dal capo e dai colleghi di lavoro.

Oroscopo dell'8 agosto: i segni meno fortunati dello zodiaco

Scorpione (7° posto): avrete un rapporto particolare con le altre persone. Tenderete ad affezionarvi ad alcuni individui e a prendere le distanze da altri. Sarete piuttosto selettivi anche sul posto di lavoro. Questo atteggiamento, nonostante tutto, vi consentirà comunque di stringere una rete di amicizie.

Toro (8° posto): questa giornata potrebbe prendere una piega inaspettata. Fortunatamente, in un modo del tutto imprevisto, riuscirete a trasformare momenti potenzialmente negativi in qualcosa da ricordare.

Ce la metterete tutta per non farvi sopraffare.

Bilancia (9° posto): cercherete di dedicare tutte le vostre attenzioni al partner, ma qualcosa potrebbe non andare secondo i vostri piani. Sarà fondamentale non farvi prendere dal panico. Con un po' di pazienza e un pizzico di calma in più, la situazione si sistemerà.

Acquario (10° posto): tenderete a porvi molti interrogativi, soprattutto sul posto di lavoro. La vostra insicurezza interiore sarà palpabile. La paura di sbagliare, unita al nervosismo generale, potrebbe influenzare il vostro rendimento professionale, fino a creare frustrazione e confusione.

Capricorno (11° posto): non sarà affatto facile essere sinceri con il partner. Vecchie questioni irrisolte potrebbero incidere profondamente sulla dinamicità della coppia.

Una soluzione valida risiederà nel dialogo e nell'introspezione. Con queste due strategie sarà impossibile sbagliare.

Gemelli (12° posto): le tensioni interiori saranno difficili da sciogliere. I sforzi apportati potranno non essere sufficienti per fare la differenza. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non gettare la spugna. Nelle prossime ore, si potrebbe verificare un cambiamento inaspettato che metterà tutto in discussione.