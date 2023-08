L'oroscopo della giornata di martedì 8 agosto prevede un Capricorno particolarmente ambizioso, con le giuste potenzialità per raggiungere il successo, mentre Sagittario si prenderà più cura di se stesso e dei propri cari. La Luna turberà lo Scorpione, mentre Leone sarà in cerca di fortuna. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 8 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 8 agosto 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale stabile e soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Per vivere una splendida relazione con il partner, potrete contare su Venere in trigono dal segno amico del Leone.

Single oppure no, non vi farete problemi a condividere tutto con la persona che amate. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo, anche se i risultati non saranno così brillanti. Voto - 8️⃣

Toro: con il partner ci sarà maggior complicità secondo l'oroscopo grazie alla Luna. Ricordatevi però che Venere sarà negativa ancora per un po’. Provate a dare una svolta al vostro rapporto, ma senza fare il passo più lungo della gamba. In ambito lavorativo sarete davvero abili in quel che fate, con tutte le potenzialità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: il lavoro vi darà delle noie nel prossimo periodo. Questo cielo non sarà sicuramente d'aiuto, ma rimane il fatto che non sarete così brillanti come sempre.

Sul fronte amoroso Venere porterà stabilità e romanticismo con il partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo d'oro per i nati nel segno grazie a questo cielo splendido. Con il partner ci sarà una perfetta sintonia, una complicità che raggiungerà il suo apice in questo periodo, e renderà il vostro rapporto unico.

Anche nel lavoro sarete magistrali in quel che fate, grazie anche al sostegno di queste stelle. Voto - 9️⃣

Leone: giornata di martedì sottotono per i nati nel segno. Questo cielo vedrà la Luna contraria, che potrebbe andare ad alterare il vostro atteggiamento. Essere romantici potrebbe non aiutare, così come essere troppo permalosi.

Nel lavoro focalizzatevi di più su quei progetti che sono alla vostra portata. Voto - 6️⃣

Vergine: una splendida Luna in trigono dal segno del Toro renderà questa giornata più interessante dal punto di vista sentimentale. Anche voi single sarete abbastanza simpatici e socievoli. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi e con idee e abilità adeguate da raggiungere importanti traguardi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo della giornata di martedì, grazie a Venere in sestile. Vi sentirete molto bene con la persona che amate, da poter vivere momenti davvero piacevoli. Sul fronte professionale evitate certe distrazioni che possono rallentarvi o rovinare i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: l'astro argenteo in opposizione potrebbe turbarvi particolarmente in questa giornata di martedì. Il vostro senso di romanticismo potrebbe non essere adeguato, e causare qualche spiacevole discussione. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, anche se faticherete a distinguervi da colleghi più abili di voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di martedì discreta per quanto riguarda i sentimenti per i nati nel segno. Sul fronte amoroso ci penserà Venere a portarvi stabilità, prendendovi cura della persona che amate. Sul fronte lavorativo invece, questo cielo non sempre potrebbe rendervi all'altezza della situazione. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete particolarmente ambiziosi in questa giornata di martedì, con le idee e abilità giuste per poter mettere insieme progetti ben fatti.

Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in trigono dal segno del Toro renderà questa giornata più intrigante per voi e per la persona che amate. Anche voi single sarete più romantici e simpatici con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo più stimolante per quanto riguarda il lavoro, ma comunque in salita e pieno di ostacoli da superare prima di poter raggiungere i risultati sperati. Giornata difficile invece sul fronte amoroso, considerato che ci saranno stelle come la Luna e Venere in cattivo aspetto che renderanno complicato il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di martedì. La Luna vi sorriderà dal segno del Toro, e renderà questo periodo più interessante per voi e il partner. Sul fronte lavorativo alcuni progetti andranno bene, grazie anche a un pizzico di fortuna. Altri potrebbero non essere così soddisfacenti per via delle tante difficoltà da superare. Voto - 7️⃣