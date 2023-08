Il mese di agosto ha quasi raggiunto il suo culmine e le stelle continuano a influenzare le nostre vite con le loro misteriose energie. Secondo l'oroscopo del 17 agosto 2023 la giornata porta con sé una gamma di emozioni e possibilità, grazie alle posizioni planetarie che delineano l'Oroscopo di oggi. Scoprite cosa riservano i pianeti per ciascun segno zodiacale.

Previsioni zodiacali con classifica del 17 agosto: primi 6 segni

1° Ariete (21 marzo - 19 aprile): la Luna in Leone amplifica il tuo desiderio di esprimerti. È il momento giusto per condividere idee e aspirazioni con gli altri.

Siate audaci e cercate nuove opportunità. In classifica astrologica siete al primo posto per la determinazione e l'entusiasmo contagioso.

2° Toro (20 aprile - 20 maggio): l'ambizione è in crescita grazie al sostegno di Marte in Vergine. Concentratevi su obiettivi pratici e progetti a lungo termine. L'oroscopo suggerisce di dedicare del tempo al benessere personale. Nel ranking astrologico siete al secondo posto per tenacia e stabilità.

3° Gemelli (21 maggio - 20 giugno): Luna in Leone accentua creatività e curiosità. È il momento perfetto per esplorare nuove passioni e connettersi con persone interessanti. L'oroscopo consiglia di ascoltare le intuizioni. Nella classifica odierna siete al terzo posto per la mente vivace e la capacità di adattamento.

4° Cancro (21 giugno - 22 luglio): Marte in Vergine stimola il desiderio di farci connettere con gli altri. Questa giornata potrebbe portare incontri sociali significativi. L'oroscopo suggerisce di prendere l'iniziativa e stabilire connessioni autentiche. Nel ranking astrologico siete al quarto posto per sensibilità e dedizione.

5° Leone (23 luglio - 22 agosto): Luna, Sole e Mercurio sono tutti nel tuo segno, e donano una straordinaria energia. Potrete brillare in tutto ciò che farete. È il momento giusto per manifestare i desideri e progetti personali. In classifica astrologica siete al quinto posto per carisma e leadership naturale.

6° Vergine (23 agosto - 22 settembre); Marte nel segno dà l'energia necessaria per affrontare sfide e raggiungere obiettivi.

L'oroscopo suggerisce di concentrarsi su ciò che conta di più e di evitare distrazioni. Nella classifica odierna siete al sesto posto per praticità e attenzione ai dettagli.

Previsioni astrologiche con classifica del 17 agosto 2023: ultimi 6 segni

7° Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Luna in Leone potrebbe portare riflessioni profonde sulla vita emotiva. Prendetevi del tempo per meditare. L'oroscopo consiglia di bilanciare le relazioni e gli obblighi personali. Nel ranking astrologico occupate il settimo posto per il desiderio di armonia e diplomazia.

8° Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Marte in Vergine amplifica l'ambizione professionale, opportunità per fare progressi significativi nella vostra carriera.

L'oroscopo suggerisce di agire con determinazione e di cercare soluzioni creative. In classifica astrologica siete all'ottavo posto per la profonda intuizione e risolutezza.

9° Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): Luna in Leone accende lo spirito avventuroso. È il momento di esplorare nuovi territori e cercare nuove esperienze. L'oroscopo invita a seguire la tua passione e ad abbracciare l'incertezza con ottimismo. Nel ranking astrologico occupate il nono posto per la natura ottimistica e la ricerca di significato.

10° Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): Marte in Vergine potrebbe portare focus sulla crescita personale. Questa giornata è ideale per lavorare su progetti a lungo termine e per acquisire nuove competenze.

L'oroscopo suggerisce di mantenere una visione chiara degli obiettivi. In classifica astrologica siete al decimo posto per la responsabilità e disciplina.

11° Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): Luna in Leone accentua il desiderio di connessione sociale. Questo è il momento per interagire con la cerchia di amici e condividere le idee. L'oroscopo invita a pensare fuori dagli schemi. Nel ranking astrologico occupate l'undicesimo posto per la mentalità progressista e la creatività.

12° Pesci (19 febbraio - 20 marzo): Marte in Vergine potrebbe ispirarvi a prendervi cura della salute e del benessere. Questa giornata è ideale per praticare l'autocura e per perseguire pratiche che aiutino a rilassarsi. L'oroscopo suggerisce di seguire le passioni. In classifica astrologica siete al dodicesimo posto per la tua sensibilità e intuizione profonda.