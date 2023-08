Il weekend è alle porte e molti di noi sono curiosi di sapere cosa riservano le stelle per la sfera sentimentale. Che siate in coppia o single, l’oroscopo del fine settimana vi darà qualche indicazione su come vivere al meglio questi due giorni di relax e divertimento. Vediamo cosa dicono gli astri per i dodici segni zodiacali.

Previsioni zodiacali fine settimana dal 26 al 27/8, vita di coppia e single: da Ariete alla Vergine

Ariete

Se siete in coppia, potreste vivere qualche momento di tensione con il vostro partner, dovuto a divergenze di opinioni o a una certa noia nella routine.

Cercate di essere più flessibili e di ascoltare le esigenze dell’altro, senza imporre le vostre. Se siete single, potreste fare una conoscenza interessante grazie ad un’amica o a un’attività di gruppo. Fatevi avanti con simpatia e spontaneità, ma senza essere troppo invadenti.

Toro

Se siete in coppia, il weekend sarà all’insegna della passione e della complicità. Potrete approfittare di questi due giorni per dedicarvi al vostro partner, magari organizzando una cenetta romantica o una gita fuori porta. Se siete single, potreste ricevere delle attenzioni da una persona che vi piace da tempo, ma che non aveva mai fatto il primo passo. Fatevi trovare pronti e ricambiate con dolcezza e sensualità.

Gemelli

Se siete in coppia, il weekend sarà ricco di novità e di stimoli. Potreste decidere di fare un cambiamento nella vostra vita, come trasferirvi in una nuova casa o adottare un animale domestico. Il vostro partner sarà al vostro fianco e vi supporterà in ogni scelta. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi colpirà per la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo.

Non fatevi intimidire dalla sua cultura e mostratevi curiosi e aperti al dialogo.

Cancro

Se siete in coppia, il weekend sarà tranquillo e sereno. Potrete godervi la vostra casa e il vostro nido d’amore, coccolandovi e rilassandovi. Il vostro partner vi farà sentire amati e protetti, e voi farete lo stesso con lui o lei. Se siete single, potreste avere voglia di stare un po’ da soli e di riflettere sulle vostre emozioni.

Non chiudetevi troppo in voi stessi e cercate di mantenere i contatti con gli amici e i familiari.

Leone

Se siete in coppia, il weekend sarà divertente e movimentato. Potrete uscire con gli amici, andare a una festa o a un concerto, o fare qualche attività sportiva o creativa. Il vostro partner sarà entusiasta di seguire il vostro ritmo e di condividere le vostre passioni. Se siete single, potreste attirare l’attenzione di una persona che vi farà sentire speciali e desiderati. Non fatevi sfuggire l’occasione e mostratevi sicuri di voi stessi e del vostro fascino.

Vergine

Se siete in coppia, il weekend sarà piacevole e armonioso. Potrete dedicarvi alle faccende domestiche, aiutandovi a vicenda e rendendo la vostra casa più accogliente e ordinata.

Il vostro partner apprezzerà il vostro senso pratico e la vostra dedizione. Se siete single, potreste avvicinarvi a una persona che vi piace per il suo modo di essere semplice e sincero. Fatevi notare con discrezione e gentilezza, senza essere troppo timidi o riservati.

Previsioni astrologiche fine settimana dal 26 al 27/8, vita di coppia e single: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia

Se siete in coppia, il weekend sarà romantico e affettuoso. Potrete fare delle passeggiate mano nella mano, scambiandovi dolci parole e sguardi intensi. Il vostro partner vi farà sentire apprezzati e compresi, e voi farete lo stesso con lui o lei. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi affascinerà per la sua eleganza e il suo equilibrio.

Fatevi avvicinare con garbo e diplomazia, senza essere troppo indecisi o superficiali.

Scorpione

Se siete in coppia, il weekend sarà travolgente e passionale. Potrete vivere delle emozioni forti e profonde, sia in camera da letto che fuori. Il vostro partner sarà coinvolto dal vostro magnetismo e dalla vostra intensità. Se siete single, potreste fare una scoperta sorprendente su una persona che vi interessa da tempo, ma che non avevate mai approfondito. Fatevi coraggio e andate a fondo della questione, senza avere paura di scoprire la verità.

Sagittario

Se siete in coppia, il weekend sarà avventuroso e stimolante. Potreste decidere di fare un viaggio improvvisato, magari in un luogo esotico o sconosciuto.

Il vostro partner sarà felice di seguire il vostro spirito esploratore e di condividere le vostre scoperte. Se siete single, potreste conoscere una persona che vi ispirerà per la sua generosità e il suo ottimismo. Fatevi coinvolgere dal suo entusiasmo e dalla sua voglia di vivere, senza essere troppo scettici o cauti.

Capricorno

Se siete in coppia, il weekend sarà solido e rassicurante. Potrete consolidare il vostro rapporto, magari facendo dei progetti a lungo termine o parlando di argomenti seri e importanti. Il vostro partner vi rispetterà per la vostra responsabilità e la vostra saggezza. Se siete single, potreste avvicinarvi a una persona che vi piace per il suo modo di essere affidabile e onesto.

Fatevi apprezzare per la vostra lealtà e la vostra maturità, senza essere troppo rigidi o severi.

Acquario

Se siete in coppia, il weekend sarà originale e innovativo. Potrete sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso, sia nella vostra vita che nella vostra intimità. Il vostro partner sarà curioso di seguire le vostre idee e le vostre fantasie. Se siete single, potreste attrarre una persona che vi stupirà per la sua eccentricità e la sua creatività. Fatevi stupire dal suo modo di essere unico e originale, senza essere troppo razionali o critici.

Pesci

Se siete in coppia, il weekend sarà dolce e romantico. Potrete vivere dei momenti magici e poetici, sia in casa che fuori. Il vostro partner vi farà sentire amati e protetti, e voi farete lo stesso con lui o lei.

Se siete single, potreste incontrare una persona che vi emozionerà per la sua sensibilità e la sua fantasia. Fatevi trasportare dal suo modo di essere dolce e romantico, senza essere troppo fragili o illusi.