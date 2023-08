L'oroscopo del 24 agosto 2023 ha in serbo tante sorprese ed è pronto a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Ci sarà chi proverà a farsi notare in tutti i modi e chi, al contrario, preferirà rimanere in disparte.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 24 agosto 2023.

Oroscopo del 24 agosto: i primi segni in classifica

Vergine (1° posto): sarà una giornata straordinaria sotto ogni punto di vista. La complicità con il partner apparirà invidiabile e, sul posto di lavoro, darete prova del vostro incredibile talento.

Saranno davvero poche le situazioni in grado di mettervi in crisi.

Cancro (2° posto): sarete dotati di grande sicurezza interiore. Affronterete le avversità a testa alta, senza paure o tentennamenti. Questo vi darà una marcia in più anche sul posto di lavoro. In ambito sentimentale, non vi sottrarrete al dialogo e al confronto.

Capricorno (3° posto): cercherete di adattarvi a tutte le situazioni. Sarete molto flessibili, anche davanti alle difficoltà. Questo atteggiamento vi renderà molto resistenti sul posto di lavoro, anche se ci saranno ancora dei margini di miglioramento.

Toro (4° posto): sarete creativi e appassionati. Porterete avanti più obiettivi contemporaneamente perché non saprete concentrarvi su una sola cosa alla volta.

L'Oroscopo di oggi vi consiglia, però, di non abbandonare vecchi progetti: potreste pentirvene.

Scorpione (5° posto): la ricerca dell'anima gemella non si concluderà in modo del tutto positivo. Al contrario, vi renderete conto di non essere riusciti a trovare la persona adatta a voi. Per il momento, deciderete di concentrarvi sugli amici e sulla famiglia.

Pesci (6° posto): verrete travolti da una piccola battuta d'arresto. Avrete bisogno di un po' di tempo per recuperare le forze. Non sarà una giornata completamente infruttuosa perché riuscirete a comprendere tanti lati caratteriali della vostra personalità. Vi sentirete a vostro agio.

Previsioni astrologiche del 24 agosto: i segni meno favoriti dalle stelle

Leone (7° posto): rispetto al giorno precedente, ci saranno dei miglioramenti. Nonostante questo, non sarete ancora molto contenti della vostra attuale situazione. Continuerete a impegnarvi e ad andare alla ricerca della giusta strada da percorrere.

Sagittario (8° posto): vi farete prendere un po' la mano dagli acquisti. Vi troverete in una situazione economica buona, però, spese eccessive potrebbero andare a intaccare i vostri risparmi. L'oroscopo di oggi vi consiglia di comprare solo ciò che vi serve davvero.

Ariete (9° posto): andrete incontro a un turbamento interiore inaspettato. Avrete bisogno di trovare una soluzione, ma la solitudine potrebbe non essere la strada giusta.

Al contrario, sarà importante non perdere il contatto con la realtà, soprattutto sul lavoro.

Gemelli (10° posto): il caldo estenuante non vi consentirà di prendervi i vostri spazi. Farete fatica a scendere a compromessi con gli altri e, in alcune situazioni, avrete delle reazioni un po' inaspettate. Non tutti gli amici e i parenti saranno in grado di comprendervi.

Bilancia (11° posto): avrete la sensazione di aver smarrito la strada maestra. Non sarà facile, per voi, ritrovare la bussola. Dovrete porre l'attenzione su determinati obiettivi, senza lasciare che questioni di poco conto vi distraggano dal tanto desiderato traguardo finale.

Acquario (12° posto): perderete la calma con una frequenza disarmante.

Ogni conversazione correrà l'alto rischio di trasformarsi in un acceso litigio. Non proverete ad arginare la cosa, ma vi farete trasportare dalla rabbia. Attenzione a non dare spettacolo sul posto di lavoro.