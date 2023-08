L'oroscopo del 23 agosto 2023 è pronto a rivelare le influenze celesti che si riflettono su tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche indicano che questo mercoledì sarà un giorno favorevole per l'amore dei Pesci e per le amicizie della Vergine.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 20 aprile): domani è il giorno giusto per mettervi all'opera. La produttività è il vostro mantra e avete la capacità di trovare soluzioni brillanti per le questioni familiari che richiedono un accordo di tutti. Anche se potreste sentirvi un po' sopraffatti dall'organizzazione, riuscirete a gestire le situazioni con la vostra abituale abilità.

Leone (23 luglio - 22 agosto): cari Leone, una giornata in cui il fascino diventa la vostra arma segreta. Marte vi lancia un occhiolino, indicandovi la via per attirare l'attenzione di qualcuno che non può resistere al vostro carisma. Nelle relazioni, un approccio premuroso e costante contribuirà ad evitare conflitti e a creare un'atmosfera armoniosa.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): le stelle vi sfidano a valutare realisticamente le questioni che necessitano di attenzione. La vostra pazienza sarà messa alla prova mentre cercate di dare nuova forma a situazioni complesse. Nel campo dell'amore, prendete una decisione che richiede coraggio e impegno, poiché il cambiamento è inevitabile.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): per voi Gemelli, oggi il cuore e la mente si uniscono in armonia. L'amore è in agguato, pronto a sorprendervi con un sentimento che era rimasto nascosto per troppo tempo. Date ascolto ai consigli di coloro che vi hanno sostenuto nel passato, poiché potrebbero portare intuizioni preziose.

Nel lavoro di squadra, prestate attenzione alle idee dei collaboratori per costruire un terreno solido di comprensione.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): la giornata promette di essere un affare armonioso. Mentre affrontate piccole complicazioni, avete una presenza affettuosa al vostro fianco, che rende tutto più leggero.

È il momento di mettere tutto sulla bilancia, affrontando le vostre aspettative e intenzioni con onestà e chiarezza. Siate cauti con le spese, ma non temete di investire nei vostri obiettivi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): creativi Acquario, domani la vostra immaginazione vi guida. Godetevi il lusso di abbandonare momentaneamente i dettagli pratici e concedetevi di esprimere liberamente la vostra creatività. Nel vostro rapporto di coppia, è il momento di comunicare e risolvere le questioni pendenti. Fate parlare il vostro cuore e la vostra mente con sincerità e apertura.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (21 aprile - 20 maggio): le stelle sono favorevoli sia all'amore sia all'amicizia.

Ascoltate attentamente i consigli di coloro che vi hanno sostenuto in passato, poiché potrebbero portare prospettive inaspettate. Concentratevi su un'area che considerate prioritaria e agite con saggezza e determinazione, sfruttando l'energia offerta dalla Luna.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): le stelle si allineano per rendere la vostra giornata più armoniosa. Non solo avete la capacità di affrontare le faccende domestiche con facilità, ma riceverete anche una dose extra di buonumore. Notizie positive riguardanti amici, vacanze e nuovi contatti vi portano gioia. Mantenete il controllo delle spese, ma non esitate a investire in esperienze significative.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): sarete chiamati a intervenire in situazioni affettive apparentemente stanche.

La vostra presenza può rinvigorire ciò che sembra essere in stallo, ma ricordate di rispettare la fiducia di chi vi ha sostenuto in passato. Con un tocco di tolleranza, potrete evitare che incomprensioni banali sfocino in conflitti. Siate diplomatici e risolvete le divergenze con maturità.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): la fortuna vi sorride domani, proteggendovi da imprevisti e portando possibili entrate extra. Gli amici dimostrano quanto apprezzano la vostra compagnia. Lasciate andare i ricordi tormentosi e abbracciate la scelta del perdono e del dimenticare, poiché è la strada migliore per la vostra serenità.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): enigmatici Scorpione.

Sarete illuminati da un'ispirazione felice. Un progetto che avete accantonato si ripresenta con nuove prospettive, riaccendendo le speranze per la sua realizzazione. Nel rapporto di coppia, sorprendete il vostro partner con un invito romantico a cena, creando un'atmosfera incantevole.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): carissimi Pesci, potrete sperimentare un'energia vigorosa, grazie all'influenza favorevole della Luna in Cancro. Le stelle vi incoraggiano a abbracciare le trasformazioni desiderate con fiducia e coraggio. Nel vostro cammino amoroso, la vostra intuizione è la vostra guida migliore. Un amore in evoluzione è incitato dalle energie cosmiche, portando a sviluppi che possono sorprendervi positivamente.