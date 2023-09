L'oroscopo del 29 settembre 2023 preannuncia che l'Ariete deve risolvere dei problemi, il Leone può avere delle buone emozioni e la Vergine è energica. Di seguito approfondiamo i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nella relazione amorosa è possibile tentare un recupero. I cuori solitari non devono assolutamente perdere tempo con delle discussioni inutili. Nell'ambiente lavorativo ci sono dei piccoli problemi da risolvere.

Toro: la sfera amorosa deve essere molto più comprensiva. Ogni occasione per rilanciare il cuore può essere sfruttata.

Nell'ambito lavorativo ci sono delle buone prospettive in vista.

Gemelli: per chi è solo da tempo non conviene mettersi contro a una persona. La giornata della vita coniugale nasce migliore del previsto. Nella sfera lavorativa è possibile una capacità migliore di reazione.

Cancro: per chi convive solamente da qualche giorno c'è qualcosa di poco chiaro. Per i single le tensioni sono sempre troppe. In questa giornata è possibile recuperare un po' di serenità.

Leone: per i cuori solitari sono in arrivo delle buone emozioni. La coppia può approfittare della giornata libera per fare una gita. Un progetto lavorativo è abbastanza difficile da gestire.

Vergine: all'interno della relazione amorosa torna una buona energia.

I cuori solitari pensano troppo e questo può creare nervosismo. Dei lavori troppo impegnativi è meglio lasciarli perdere.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel tardo pomeriggio la sfera amorosa può avere dei disagi. Nell'ambito lavorativo può arrivare una conferma tanto attesa. In questa giornata la forma fisica può finalmente migliorare.

Scorpione: chi è solo da troppo tempo può avere delle belle sensazioni insieme a una persona. La relazione amorosa può liberarsi di ogni peso, ed essere più felice. Le migliori occasioni lavorative arrivano proprio adesso.

Sagittario: quelli che hanno un grande amore possono essere premiati. A livello economico ci possono essere dei disagi.

Chi sta cercando casa può avere dei ritardi inaspettati.

Capricorno: per la sfera amorosa è una giornata di chiarimenti. Per chi vuole mettersi in gioco è un momento favorevole. L'attività lavorativa va molto meglio del passato.

Acquario: i cuori solitari hanno un rapporto complicato nei confronti di una persona. La vita coniugale deve tenere le spese sotto controllo. Potrebbe essere il momento giusto per ascoltare delle nuove proposte lavorative.

Pesci: per i single la serata è davvero molto interessante. La coppia può essere contattata da una persona del passato, ed essere soddisfatta. È importante curare maggiormente l'alimentazione.