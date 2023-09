L'oroscopo dell'amore di mercoledì 27 settembre 2023 vede il segno del Bilancia in cima alla classifica, mentre il segno dell'Acquario si troverà all'opposto. Il Leone sarà in compagnia di una bella amicizia, mentre ci saranno dei passi in avanti con il partner per il Vergine.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì: Sagittario alle prime posizioni

1° Bilancia: questa passionalità sarà ottimale per poter esternare tutta la vostra vivacità, secondo quanto riporta l'oroscopo di mercoledì 27 settembre 2023.

L'atmosfera che si respirerà in famiglia sarà frale migliori che possiate desiderare in questo periodo.

2° Leone: ora più che mai avrete a che fare con una amicizia che varrà tanto quanto una relazione di stampo amoroso, se non di più. Avrete anche un atteggiamento molto romantico con la persona amata, che ricambierà con tante bellissime emozioni in serbo per voi.

3° Vergine: in amore si creeranno dei presupposti ottimali per poter fare quel passo in avanti che con il partner avete desiderato a lungo, ma non avevate tempo e risorse per concretizzare. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche conoscenza nuova che farà al caso vostro.

4° Sagittario: l'ambito di coppia troverà una giusta dimensione che farà molto contente entrambe le parti.

Secondo quanto riporta l'oroscopo, il clima familiare sarà positivo sotto il punto di vista della comunicazione, e anche i fraintendimenti troveranno una fine.

Cancro nostalgico

5° Ariete: avrete bei progetti in cantiere con il partner che potrebbero rendervi molto felici in un prossimo futuro. Secondo quanto riporta l'oroscopo, riuscirete a realizzare qualche piccolo desiderio personale che vi regalerà un sacco di emozioni.

6° Pesci: avrete degli incontri che potrebbero segnare l'inizio di una amicizia molto solida, mentre con il partner avrete una stabilità molto affiatata sul piano quotidiano che però non risentirà di alcuni segnali di stampo prettamente romantico, secondo l'oroscopo.

7° Toro: potreste avere un equilibrio piuttosto traballante in amore, ma nel complesso non ci saranno situazioni che potrebbero compromettere negativamente la vostra storia.

Potreste avere qualche piccolo ripensamento su una amicizia a cui tenete particolarmente.

8° Cancro: a parte qualche momento di tenerezza con la persona amata, ci sarà ben poco su cui contare in questa giornata sul piano emozionale. Vi sentirete un po' nostalgici a causa di qualche evento del passato che vorreste rivivere, anche se non sarà possibile.

Scorpione in calo

9° Scorpione: al momento la vostra relazione amorosa sarà in equilibrio decisamente precario, secondo l'oroscopo. Dovreste fare qualcosa per ravvivare l'intesa di coppia senza però forzare le cose, perché questo potrebbe peggiorare la situazione.

10° Gemelli: potreste essere alquanto taciturni nella vostra relazione amorosa, e con qualche piccola perplessità in più questa situazione potrebbe portare ad una separazione.

Riuscirete a dare all'ambito familiare una relativa stabilità, ma anche qui la comunicazione sarà nulla.

11° Acquario: la pazienza in questo momento non sapete neanche cosa sia realmente, figurarsi per le questioni di cuore, già complicate di per se. In famiglia potreste avere dei contrasti legati a qualche situazione che potrebbe non andarvi a genio.

12° Capricorno: purtroppo le tensioni nella coppia potrebbero sfociare in una separazione, anche in casi di calma apparente. Secondo l'oroscopo del 27 settembre 2023, dovrete fare i conti con un po' di nervosismo che non vi darà quel senso di tranquillità familiare che state cercando.