L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 settembre. In analisi i sei segni che compongono la seconda parte del ciclo zodiacale: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di sapere se, questo lunedì di inizio settimana, il vostro segno avrà i favori delle stelle? Se sì, allora vi trovate nel posto giusto: l'Astrologia vi sorprenderà con novità, opportunità e consigli in grado di aiutarvi a realizzare progetti oppure a raggiungere soddisfazioni.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. L’oroscopo dell’11 settembre 2023 prevede sottotono buona parte della giornata. Alti e bassi nel corso del periodo potrebbero rendere un po’ nervosi generando ansia in molti del segno. Dovrete fare affidamento sulle vostre risorse per smaltire una bella mole di incombenze arretrate, dal momento che aiuti esterni sembrano improbabili. Avete conti in sospeso, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Nel lavoro le mansioni da svolgere ultimamente si sono rivelate lievemente inferiori di quanto pattuito o stabilito in precedenza. È tempo di giuste rivendicazioni.

In amore, invece, è indubbio che ci sia qualche dissapore nel rapporto, però è altrettanto vero che, se la storia è importante, varrebbe la pena non mollare.

Scorpione: ★★★★★. La Luna vi protegge con il suo fascino e vi fa andare avanti in ogni circostanza. In amore, ritroverete la pace e la complicità. Così nella coppia, la comunicazione sarà fluida e vi basterà un’occhiata per capirvi al volo!

Sarà bello riprendere il piacere di parlare di tutto, di immaginare progetti, idee e desideri, di pianificare viaggi da fare insieme. Single, il giorno si presenta assai straordinario: vi darà energia incredibile e una capacità strategica senza eguali. Con un po’ di fantasia le idee saranno brillanti, metterete in pratica una serie di obiettivi grazie ai quali potrete sfidare gli schemi della noia.

Riprendete vecchi progetti, perché con qualche piccola modifica ne otterrete vantaggio per i prossimi obiettivi. Nel lavoro, quel simpatico di Marte vi darà forza ed energia da trasportare nel settore lavorativo.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 settembre indica una giornata poco positiva. Forse incontrerete alcuni ostacoli oppure vi sentirete meno energici del solito: sappiate che anche nei momenti difficili si possono trovare opportunità di crescita. In amore, sorgeranno delle incomprensioni con il partner. Questo sarà il risultato di una comunicazione non chiara o di tensioni non risolte. Se siete single, vi sentirete un po’ soli. Ma sappiate che è importante amare se stessi prima di poter amare gli altri.

Nel lavoro, potreste avere a che fare con alcuni momenti abbastanza concitati. Dovrete lavorare più duro del solito o affrontare dei problemi: non lasciatevi scoraggiare. Sappiate che dopo la pioggia viene sempre il sereno. Quindi, affrontate la giornata con determinazione.

Oroscopo e stelle dell'11 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. In amore, un cielo grigio vi metterà alla prova, portando tensioni nel rapporto. Potrebbero esserci momenti di conflitto in diverse relazioni sentimentali, piccoli rancori o tentativi di dominare l’altro. Un po’ di tensione ogni tanto non fa male: aggiunge pepe alla relazione stessa. Cercate solo di non esagerare, altrimenti passerete una giornata terribile.

Single, tornati a casa tardi dal lavoro, avrete difficoltà a rilassarvi. Se aveste preso un impegno, non vi piacerà disdire all’ultimo minuto sapendo che qualcuno/a potrebbero rimanerci male. L’umore non sarà dei migliori: niente battute, niente risate a riempirvi la mente, ci saranno solo una serie di problemi ancora senza risposta. Nel lavoro, l’eccessiva sicurezza potrebbe in alcuni casi portare a situazioni instabili: frenate il desiderio di vincere a tutti i costi e procedete con cautela.

Acquario: ★★★★. L’oroscopo dell’11 settembre prevede una giornata di normalità: chi ha detto che la routine è sinonimo di noia? In realtà, la routine può portare stabilità e comfort, permettendo di concentrarvi su ciò che conta veramente.

Determinati a ottenere conferme, vi muoverete con sicurezza dando molta importanza alle relazioni pubbliche e all’immagine sociale. Questo potrebbe significare, semplicemente, dare una buona impressione di sé. In famiglia, cercherete nuovi punti di mediazione: insistere sul proprio punto di vista non servirà a nulla; provate a capire il punto di vista degli altri. Nel lavoro, una buona organizzazione vi proteggerà da possibili imprevisti. In amore, un progetto spesso rimandato potrà finalmente realizzarsi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 11 settembre preannuncia una giornata di routine. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, perché anche le giornate più tranquille possono nascondere sorprese.

In amore, potreste finalmente riscoprire la gioia del dialogo e la complicità. Vi aspetta un’abbondanza di dolcezza, sia da dare che da ricevere. Prendetevi tutto il tempo possibile per godere con pienezza certi momenti. Single, avrete voglia di godervi appieno tutta la giornata. Troverete riscontro in opportunità tentatrici alle quali non saprete dire no. In giro con gli amici di sempre a divertirvi, bene, ma ricordate che non tutti hanno lo stesso vostro ritmo. Rispettate i tempi degli altri e godetevi la loro compagnia. Nel lavoro, giornata interessante: una proposta potrebbe rendervi nuovamente attivi.