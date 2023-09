Le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 settembre invitano i Pesci a dedicarsi un po' di più all'amore. I Toro, invece, devono tenere duro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: tenete duro se volete raggiungere un obiettivo importante. Anche se spesso le cose potrebbero sembrarvi avverse, non abbattetevi mai e lottate fino in fondo.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 16 settembre denotano un inizio giornata un po' burrascoso. Forse un cambio di programma imprevisto potrebbe stravolgere i vostri piani.

10° Acquario: non siete dei grandi sognatori, di solito preferite essere concreti e guardare in faccia la realtà.

Anche voi, però, siete esseri umani e avete bisogno di lasciarvi trasportare un po' dalla fantasia.

9° Ariete: non bisogna essere troppo polemici, soprattutto in merito a questioni professionale. Le stelle vi esortano a essere più concisi. In ambito professionale saranno valorizzati i più attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: i single potrebbero avere degli incontri molto interessanti in questo periodo. Cercate di dare tempo al tempo e di non bruciare le tappe. Soprattutto in amore bisogna lasciare che gli altri seguano i propri tempi.

7° Capricorno: secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 settembre per molti di voi è giunto il momento di darsi da fare sul lavoro.

Se aspettate che le occasioni vi capitino, potreste dover attendere invano.

6° Gemelli: imparate a fidarvi un po' di più del vostro istinto. Non soffermatevi troppo sulle critiche, specie quelle mosse semplicemente per destabilizzare e generare frustrazione.

5° Sagittario: siate più onesti con voi stessi. Se ci sono state delle incomprensioni in amore, adesso è il momento di guardare in faccia la realtà.

Le stelle sono dalla vostra parte, ma ci dovete mettere del vostro.

Oroscopo segni fortunati del 16 settembre

4° in classifica, Scorpione: poco alla volta vedrete che riuscirete a ottenere delle belle soddisfazioni. I nati sotto questo segno si sentono un po' in difetto nei riguardi di qualcuno, ma ricordate che con il dialogo si risolve tutto.

3° Cancro: cercate di essere un po' meno fermi sulle vostre idee e allargate i vostri orizzonti. Le previsioni dell'oroscopo del 16 settembre vi invitano alla flessibilità.

2° Pesci: Venere nel segno potrebbe far prendere alla vostra giornata una piega del tutto differente. Cercate di mettere da parte degli impegni se potete e dedicatevi ai vostri affetti.

1° Bilancia: ci sono occasioni che vanno prese al volo e non bisogna sprecarle. Ebbene, in questo momento vi sentite invincibili, quindi, approfittate di questa situazione per fare grandi cose.