L'oroscopo dell'amore di martedì 12 settembre 2023 rene possibile la risalita nella classifica per il segno del Sagittario, mentre il Cancro rimarrà stabile alle ultime posizioni. Per il Leone ci sarà tanta passione, per il Toro le tensioni si allenteranno.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: esperienze per Sagittario

1° Sagittario: ora più che mai il partner vi farà vivere delle esperienze che andranno ben oltre quelle già sperimentate, finendo con il sentirvi sempre più uniti.

Il romanticismo farà ormai parte integrante della vostra vita di coppia, anche se a qualcuno potrebbe sembrare alquanto sdolcinato.

2° Leone: la passionalità vivrà una giornata molto interessante e articolata, perché sarà insieme ad alcuni presupposti utili per poter favorire un passo in avanti nella vita di coppia. Con la famiglia vi sentirete sereni e protetti, soprattutto se state affrontando un momento difficile sul lavoro.

3° Capricorno: finalmente avrete una bella atmosfera in famiglia che non oserete sciupare. Secondo l'oroscopo anche con il partner ci saranno situazioni davvero fuori dall'ordinario, come ad esempio una bella passione che potrebbe toccare il proprio apice in serata.

4° Vergine: sarete pronti per uscire allo scoperto e fare qualcosa che vi mandi nuovamente in estasi con la persona amata.

Stavolta avrete una maggiore sicurezza di affrontare anche qualche piccola sfida in amore, e allo stesso tempo avere la certezza di sentirvi amati.

Ariete tenero

5° Ariete: avrete una bellissima tenerezza che potrebbe essere molto produttiva per sviluppare al meglio il vostro rapporto con la persona amata. Ora più che mai sentirete l'esigenza di aprirvi all'altro senza alcuni timore e di dimostrare quanto ci tenete davvero.

6° Gemelli: l'ambito familiare sarà pregno di comprensione e di una voglia di trascorrere del tempo insieme che non si potrà cancellare, né sostituire. Secondo quanto riporta l'oroscopo di martedì 12 settembre 2023, sarete in grado di stimolare nuovi incontri con il vostro magnetismo.

7° Toro: avrete qualche piccola tensione con le amicizie che finalmente si allenteranno, ma potreste non essere in grado di favorire il riavvicinamento di una persona cara, come il partner oppure un familiare.

Secondo l'oroscopo del 12 settembre, dovreste portare pazienza.

8° Bilancia: se avrete qualche perplessità in amore, ma le amicizie sia di vecchia data che nuove potrebbero farvi distrarre a dovere. La famiglia sarà di supporto nei momenti più complicati dal punto di vista emozionale, anche inconsapevolmente.

Pesci introverso

9° Pesci: ora per l'amore e i sentimenti da parte vostra ci sarà pochissimo spazio, per cui non sempre potreste essere in grado di esternare le vostre emozioni. Secondo l'oroscopo farete anche fatica a stringere qualche amicizia che possa realmente soddisfarvi.

10° Acquario: al momento la compagnia migliore che possiate mai desiderare sarà la vostra. Parlare ora non rientrerà nelle vostre priorità, e sinceramente non avrete voglia di stare con chi non vi comprende.

Evitare le amicizie che vi hanno delusi sarà una attività a cui vi dedicherete molto bene.

11° Scorpione: al momento il dialogo potrebbe essere una delle cose più dure da affrontare, soprattutto se dall'altra parte c'è il partner. Fintanto che ci saranno fraintendimenti al momento, potreste non essere in grado di esprimervi al meglio, nemmeno con le amicizie.

12° Cancro: avrete troppe delusioni per potervi dedicare ancora all'amore a cuor leggero. Per il momento la condizione di single potrebbe essere un rifugio molto allettante, mentre potreste non avere voglia di vivere la vostra storia d'amore.