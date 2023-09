Le previsioni dell'oroscopo del 1° ottobre invitano i nati della Vergine a credere di più in sé, mentre il Toro domina la classifica e deve pensare al futuro.

Di seguito approfondiamo le predizioni segno per segno e la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: secondo l'Oroscopo del 1° ottobre, i nati sotto questo segno dovrebbero chiudere con il passato e cominciare questo nuovo mese con dei propositi nuovi. Ci vuole qualche novità.

11° Leone: se ci sono delle cose che vi turbano, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale, non esitate a dire quello che pensate.

Con sincerità e, chiaramente, una buona dose di pazienza, si risolve tutto.

10° Pesci: siete un po' tesi in amore. Se avete cominciato da poco una relazione, potreste vivere nella paura di non essere all'altezza. Imparate ad apprezzarvi un po' di più.

9° Vergine: non lasciatevi condizionare da quello che dicono gli altri. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, dovete andare avanti per la vostra strada senza cambiare idea a causa di altre persone.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in questo periodo vi sentite un po' agitati, forse perché siete preoccupati per una persona a voi vicina. In ogni caso, abbiate la consapevolezza di non poter risolvere i problemi di tutti.

7° Bilancia: è un buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche malinteso. Non siate troppo polemici e cercate di soprassedere su cose per cui non vale la pena agitarsi.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 1° ottobre invitano a essere un po' più concentrati sui vostri obiettivi.

Non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano gli altri, ma andate avanti per la vostra strada.

5° Capricorno: se vi trovate in un momento decisivo della vostra vita, allora è il caso di riflettere in maniera ponderata su ogni azione. Dal punto di vista sentimentale dovete essere in grado di ascoltare e venire in contro al partner.

Oroscopo, i segni fortunati del 1° ottobre

4° in classifica Scorpione: il vostro umore sta vivendo qualche piccolo sbalzo, cercate di fare un'analisi introspettiva arrivando a capire quale sia la causa. In ambito professionale bisogna osare.

3° Sagittario: siete molto produttivi in campo professionale. Cercate di approfittare di questo momento per darvi da fare e allargare i vostri orizzonti. In amore è importante essere creativi e propositivi.

2° Ariete: giornata molto intensa dal punto di vista dell'amore. Se siete single potreste avere degli incontri molto interessanti. Dal punto di vista professionale, invece, dovete cogliere al volo delle occasioni.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 1° ottobre vi esortano a superare i piccoli disguidi e a concentrarvi solamente sul futuro e sulle vostre aspettative. Il destino vi sta sorridendo, quindi, dovete solo ricambiare.