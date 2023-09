Le previsioni dell'oroscopo del giorno 30 settembre 2023 invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a essere meno polemici. I Vergine hanno bisogno di qualcosa che tiri su il morale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: siete un po' giù di corda e di solito è una cosa passeggera. Presto recupererete il vostro ottimismo, quindi, cercate di non avere paura e non perdervi tra i vostri pensieri.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 30 settembre vi invitano a essere cauti nelle decisioni. Se state lavorando a un nuovo progetto, forse sarebbe il caso di valutare i pro e i contro.

10° Leone: le stelle vi invitano a mettere da parte l'orgoglio. Ci sono delle novità in arrivo per voi, quindi, dovete essere un po' più lungimiranti e positivi, vedrete che vi troverete meglio.

9° Acquario: in amore c'è da chiarire qualche questione in sospeso, ma non temete. Poco alla volta tutti i nodi verranno al pettine. La giornata sarà piuttosto intensa e movimentata sul lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Cercate di essere pronti a cimentarvi in nuove esperienze. In ambito sentimentale siete un po' polemici.

7° Sagittario: la soluzione spesso è sotto i vostri occhi, non dovete fare altro che allargare i vostri orizzonti e guardare i problemi dalla giusta distanza.

Meglio essere propositivi, che passivi.

6° Bilancia: ci sono alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Le previsioni dell'oroscopo del 30 settembre vi invitano a fermarvi un attimo e a riflettere. Siate coraggiosi e pieni di spirito d'iniziativa.

5° Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Ci sono delle situazioni che andrebbero risolte quanto prima, soprattutto dal punto di vista professionale.

Meglio mettere le cose in chiaro dall'inizio.

Oroscopo segni fortunati del 30 settembre

4° in classifica, Scorpione: in amore ci sono dei cambiamenti che potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti. Dal punto di vista economico, invece, questo è stato un mese parecchio dispendioso, adesso bisogna risparmiare.

3° Gemelli: cercate di mettere da parte l'orgoglio e di concentrarvi un po' di più su quello che volete davvero.

Sia in amore, sia nel lavoro dovete essere un po' più dinamici e propositivi.

2° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 30 settembre vi invitano a essere audaci e propositivi. Ci sono delle belle novità all'orizzonte per quanto riguarda l'amore. Soprattutto i single dovrebbero approfittarne.

1° Capricorno: se siete in attesa di un grande cambiamento, specie dal punto di vista lavorativo, presto potrebbero esserci delle buone notizie. In amore ci sono dei momenti di svolta.