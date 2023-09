L'amore è uno dei temi più importanti e affascinanti della vita e anche uno dei più complessi e misteriosi. Come si comportano i vari segni zodiacali questa settimana e quali sono le loro caratteristiche, i loro punti di forza e di debolezza, le loro opportunità e le loro sfide nell'oroscopo sull'amore con voti e classifica per la settimana dal 9 al 15 ottobre, basato sulle previsioni astrali e sulle influenze dei pianeti. Il Cancro avrà molte occasioni per essere felice, mentre il Sagittario potrebbe avere delle delusioni nel campo affettivo.

Previsioni cosmiche dell'amore con classifica e voti settimana al 25/10: dall'Ariete al Cancro

Ariete

Voto: 7/10 Classifica: 6° posto

Siete in una fase di rinnovamento sentimentale, in cui potete scoprire nuovi aspetti del vostro partner o incontrare una persona che vi colpirà per la sua originalità. Il cielo vi invita a essere più aperti e curiosi, a sperimentare nuove emozioni e a lasciarvi sorprendere. Fate attenzione però a non essere troppo impulsivi o irrispettosi, perché potreste ferire i sentimenti altruistici.

Toro

Voto: 8/10 Classifica: 3° posto

Il Toro è tra i segni più favoriti in amore questa settimana, grazie al passaggio di Venere. Il pianeta dell'amore vi rende più affascinanti, sensuali e magnetici, attirando le attenzioni e le simpatie di chi vi circonda.

Potete vivere momenti di grande intimità e complicità con il vostro partner, oppure fare nuove conoscenze interessanti se siete single. Approfittate di questa fase per esprimere i vostri sentimenti e desideri.

Gemelli

Voto: 6/10 Classifica: 8° posto

Settimana un po' altalenante in amore, in cui potete alternare momenti di entusiasmo e divertimento a momenti di tensione e nervosismo.

Il vostro punto debole è la comunicazione, che può essere fonte di malintesi o litigi se non siete chiari e sinceri. Cercate di essere più pazienti e comprensivi con il vostro partner, oppure più selettivi e prudenti con le persone che incontrate se siete single. Non fatevi influenzare troppo dalle opinioni altrui.

Cancro

Voto: 9/10 Classifica: 1° posto

Il Cancro si conferma il segno più fortunato in amore questa settimana, grazie alla presenza di Giove.

Il pianeta della fortuna vi regala opportunità e occasioni di felicità, sia che siate in coppia sia che siate single. Potete consolidare il vostro rapporto con il vostro partner, oppure incontrare l'anima gemella che tanto cercavate. Siate fiduciosi e ottimisti, perché il cielo vi sorride.

Previsioni astrali dell'amore con classifica e voti settimana al 25/10: dal Leone allo Scorpione

Leone

Voto: 5/10 Classifica: 10° posto

Siete in una settimana un po' difficile in amore, in cui potete sentire la mancanza di armonia e di passione. Il vostro problema è che siete troppo orgogliosi e testardi, e non volete fare nessuna concessione o compromesso. Questo atteggiamento può creare conflitti o distanze con il vostro partner, oppure rendervi poco attraenti agli occhi delle persone che vi piacciono se siete single.

Cercate di essere più umili e flessibili, e di ascoltare il vostro cuore.

Vergine

Voto: 7.5/10 Classifica: 4° posto

Settimana piacevole e armoniosa in amore, in cui potete godere della dolcezza e della tranquillità del vostro rapporto con il vostro partner, oppure della simpatia e della cordialità delle persone che frequentate se siete single. Il vostro punto di forza è la vostra intelligenza e la vostra capacità di dialogo, che vi permette di instaurare un rapporto di comprensione e di stima reciproca. Siate però anche un po' più audaci e spontanei, e non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti.

Bilancia

Voto: 6.5/10 Classifica: 7° posto

Siete in una settimana in cui potete vivere alti e bassi in amore, in cui potete alternare momenti di armonia e di conflitto.

Il vostro problema è che siete troppo indecisi e perfezionisti, e non sapete bene cosa volete o cosa vi aspettate dal vostro partner o dalle persone che vi piacciono se siete single. Cercate di essere più chiari e determinati, e di non lasciarvi sfuggire le occasioni che vi si presentano.

Scorpione

Voto: 8.5/10 Classifica: 2° posto

Lo Scorpione è tra i segni più appassionati e intensi in amore questa settimana, grazie alla presenza di Marte. Il pianeta della passione vi rende più magnetici, seducenti e irresistibili, suscitando le attenzioni e le emozioni di chi vi circonda. Potete vivere momenti di grande intesa e complicità con il vostro partner, oppure fare nuove conoscenze intriganti se siete single.

Siate però anche un po' più delicati e rispettosi, e non fatevi prendere dalla gelosia o dall'ossessione.

Previsioni zodiacali dell'amore con classifica e voti settimana al 25/10: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario

Voto: 4/10 Classifica: 12° posto

Il Sagittario è il segno più sfortunato in amore questa settimana, a causa della presenza di Saturno. Il pianeta della restrizione vi mette alla prova, creando ostacoli e difficoltà nel vostro rapporto con il vostro partner, oppure rendendovi poco attraenti o fortunati con le persone che incontrate se siete single. Cercate di essere più responsabili e maturi, e di non perdere la fiducia e la speranza.

Capricorno

Voto: 5.5/10 Classifica: 9° posto

Siete in una settimana in cui potete vivere momenti di stabilità e di serietà in amore, ma anche di noia e di routine.

Il vostro problema è che siete troppo razionali e pragmatici, e non lasciate spazio alla fantasia e al romanticismo. Questo atteggiamento può rendere il vostro rapporto con il vostro partner un po' freddo e monotono, oppure rendervi poco interessanti o divertenti per le persone che vi piacciono se siete single. Cercate di essere più spontanei e creativi, e di sorprendere il vostro partner o la vostra casa con qualche gesto inaspettato.

Acquario

Voto: 7.5/10 Classifica: 5° posto

Settimana in cui potete vivere momenti di allegria e di libertà in amore, esprimendo la vostra personalità e il vostro spirito innovativo. Il vostro punto di forza è la vostra originalità e la vostra capacità di adattarvi a ogni situazione, che vi rendono simpatici e affascinanti agli occhi del vostro partner o delle persone che vi piacciono se siete single.

Siate però anche un po' più attenti e sensibili, e non trascurate i bisogni e le emozioni altrui.

Pesci

Voto: 4.5/10 Classifica: 11° posto

Siete in una settimana in cui potete vivere momenti di confusione e di delusione in amore, sentendo la mancanza di comprensione e di affetto. Il vostro problema è che siete troppo emotivi e idealisti, e non vedete la realtà come è. Questo atteggiamento può creare problemi o incomprensioni con il vostro partner, oppure rendervi vulnerabili e ingenui con le persone che incontrate se siete single. Cercate di essere più lucidi e realistici, e di non illudervi troppo facilmente.

Classifica completa dell'oroscopo sull'amore per la settimana dal 9 al 15 ottobre, con tutti i segni: