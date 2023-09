L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 ottobre 2023 è pronto a dare informazioni sul possibile andamento dei prossimi sette giorni. In primo piano, oltre alle analisi astrali evidenziate nell'Oroscopo della settimana, le stelline da lunedì a domenica: curiosi di conoscere quale sarà il vostro giorno più fortunato? In generale questa settimana in arrivo porterà con sé una serie di influenze astrali capaci di plasmare idee, esperienze e decisioni. Sarà un periodo ricco di opportunità e sfide, quindi preparatevi a fare le scelte giuste per il vostro cammino quotidiano.

Transiti astrali settimana 2-8 ottobre 2023: focus su Luna e Mercurio

Riguardo ai prossimi transiti astrali in programma per il periodo dal 2 all'8 ottobre 2023, poniamo particolare attenzione a quattro importanti movimenti planetari. Lunedì 2 ottobre la Luna in Gemelli segnerà l'inizio di una settimana ricca di influenze cosmiche. A seguire, mercoledì 4 ottobre, osserveremo il formarsi di due splendide figure planetarie: la prima formata dalla Luna in Cancro e l'altra generata dall'entrata di Mercurio in Bilancia, portando con sé un'energia dinamica e progressiva. Infine, la settimana si concluderà con il transito della Luna in Leone, prevista per domenica 8 ottobre.

Scopriamo l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 ottobre con annessa la classifica a stelline settimanale e relativi voti in pagella, come sempre segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 7. La vostra settimana inizia con un lunedì 2 ottobre piuttosto tranquillo, una giornata in cui potete concentrarvi sul consolidare le energie. Martedì 3 ottobre potrebbe presentare alcune sfide, ma niente che l'Ariete non possa superare con la sua determinazione.

Le cose migliorano notevolmente da mercoledì 4 ottobre, un giorno che promette opportunità significative. Questa energia positiva si prolunga anche per giovedì 5 ottobre, offrendovi una finestra di opportunità per progredire nei vostri obiettivi finanziari o professionali. Il fine settimana si preannuncia eccezionale. Venerdì 6 ottobre è un giorno in cui potete brillare.

Il top della settimana è sabato 7 ottobre, quando avrete l'opportunità di ottenere risultati straordinari in vari aspetti della vostra vita. La settimana si chiuderà in modo positivo con domenica 8 ottobre, regalandovi un senso di soddisfazione e realizzazione personale.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno sabato 7 ottobre;

sabato 7 ottobre; ★★★★★ venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 e giovedì 5;

★★★ lunedì 2 ottobre;

★★ martedì 3 ottobre.

♉ Toro: voto 6. Periodo inglobato tra alti e bassi. Dovrete affrontare alcune sfide, ma ci saranno anche opportunità interessanti. La settimana inizia con un lunedì 2 ottobre favorevole, un buon momento per concentrarvi sulle vostre finanze e stabilire obiettivi chiari.

Martedì 3 ottobre presenta anch'esso una buona energia, sebbene possiate dover affrontare alcune questioni pratiche. Mercoledì 4 ottobre offre un periodo di stabilità e calma. È un buon momento per riflettere sulle finanze e pianificare il futuro. Giovedì 5 ottobre è un giorno in cui dovete fare attenzione alle decisioni, ma al tempo stesso potreste cogliere opportunità interessanti. Venerdì 6 ottobre presenta alcune sfide, quindi evitate decisioni importanti in questa giornata. Il fine settimana porta alcune opportunità. Sabato 7 ottobre è una giornata in cui potete fare progressi nei vostri obiettivi, mentre domenica 8 ottobre offre una chiusura positiva del periodo.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ sabato 7 ottobre;

★★ venerdì 6 ottobre.

♊ Gemelli: voto 10.

Primi in classifica e segno migliore della settimana! I prossimi sette giorni promettono di essere straordinari. La Luna sarà nel vostro segno martedì 3 ottobre, portando un'energia favorevole e l'opportunità di mettere in mostra il vostro carisma. Questo giorno sarà il punto culminante della settimana, con molte opportunità di successo in ogni area della vostra vita. Mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7 saranno altrettanto positivi, con la Luna che favorirà la vostra comunicazione e creatività. Questi saranno momenti ideali per esprimere le vostre idee e ottenere il sostegno degli altri. Non perdete l'occasione di negoziare o di mettere in atto nuovi progetti. Anche lunedì 2, venerdì 3 e domenica 8 saranno giorni in cui potrete sfruttare al meglio le vostre abilità sociali e intellettuali.

Siate aperti alle nuove opportunità che si presenteranno e fidatevi del vostro istinto. In breve, questa settimana è perfetta per mettere in mostra il meglio di voi stessi.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno martedì 3 ottobre (Luna in Gemelli);

martedì 3 ottobre (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2, venerdì 3 e domenica 8.

♋ Cancro: voto 9. Periodo eccezionalmente positivo per i nati sotto il segno del Cancro. Il momento clou sarà giovedì 5 ottobre, quando la Luna sarà nel vostro segno. Questo giorno porterà un'energia intensa e il potenziale per realizzare i vostri desideri più profondi. Sarà un momento perfetto per prendere decisioni importanti o perseguire obiettivi ambiziosi.

Il venerdì 6, il sabato 7 e la domenica 8 continueranno su una nota altrettanto positiva, con la Luna che amplifica la vostra intuizione e la vostra empatia. Questi giorni saranno ideali per connettersi con gli altri e fare progressi nei rapporti personali. Sarete in grado di influenzare positivamente coloro che vi circondano. Martedì 3 e mercoledì 4 saranno giorni in cui potrete approfondire la vostra comprensione delle questioni emotive e relazionali. Potreste fare scoperte importanti su voi stessi e sugli altri. Anche lunedì 2 ottobre avrà un suo valore, anche se in misura leggermente minore rispetto agli altri giorni. Sarà comunque un buon momento per riflettere sulle vostre emozioni e per pianificare il futuro.

In breve, questa settimana offre un'opportunità unica ai Cancro di esprimere se stessi in modo autentico e di fare progressi significativi nelle relazioni personali.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno giovedì 5 ottobre (Luna in Cancro);

giovedì 5 ottobre (Luna in Cancro); ★★★★★ venerdì 6, sabato 7 e domenica 8;

★★★★ martedì 3 e mercoledì 4;

★★★ lunedì 2 ottobre.

♌ Leone: voto 8. Questa settimana sarà particolarmente favorevole per i nati sotto il segno del Leone. La giornata top sarà domenica 8 ottobre, quando la Luna entrerà nel vostro segno. Sarà una giornata perfetta per mettere in mostra il vostro carisma e il vostro fascino. Potreste essere al centro dell'attenzione e attirare l'interesse degli altri.

Lunedì 2, martedì 3 e sabato 7 saranno giorni altrettanto positivi, con una grande dose di vitalità e creatività. Sarà un ottimo momento per iniziare nuovi progetti o per concentrarvi su obiettivi personali. La vostra determinazione sarà inarrestabile. Venerdì 6 ottobre continuerà su una nota positiva, anche se in modo leggermente meno intenso. Sarà comunque una giornata propizia per il relax e per prendervi cura di voi stessi. Mercoledì 4 ottobre richiederà un maggiore impegno da parte vostra. Potreste trovarvi di fronte a sfide o responsabilità aggiuntive. Tuttavia, con la vostra tenacia, sarete in grado di affrontarle con successo. Giovedì 5 ottobre sarà il giorno meno favorevole della settimana, ma non sarà comunque negativo.

Potreste sperimentare una certa frustrazione o ostacoli minori, ma niente che non possiate superare con il vostro carattere forte. In sintesi, questa settimana sarà un momento ideale per brillare, esprimere la vostra individualità e lavorare verso i vostri obiettivi con passione.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno domenica 8 ottobre (Luna in Leone);

domenica 8 ottobre (Luna in Leone); ★★★★★ lunedì 2, martedì 3 e sabato 7;

★★★★ venerdì 6 ottobre;

★★★ mercoledì 4 ottobre;

★★ giovedì 5 ottobre.

♍ Vergine: voto 6. Mescolanza di alti e bassi per i nati sotto il segno della Vergine! Le stelle indicano che ci saranno momenti di grande chiarezza e lucidità, ma anche momenti in cui potreste sentirvi un po' sopraffatti.

Mercoledì 4 e giovedì 5 saranno i giorni più favorevoli della settimana. Sarà il momento migliore per affrontare le vostre sfide con determinazione e raggiungere i vostri obiettivi. La vostra mente sarà acuta e sarete in grado di risolvere i problemi con facilità. Lunedì 2, martedì 3 e venerdì 6 porteranno una buona dose di energia e vitalità, anche se potreste sentirvi un po' dispersi. Questi giorni saranno adatti per organizzare le vostre attività e mettere in ordine le vostre idee. Domenica 8 ottobre potrebbe portare alcune situazioni inaspettate. Tuttavia, con la vostra naturale capacità di adattamento, sarete in grado di affrontarle con successo. Sabato 7 ottobre sarà una giornata da dedicare a relax e ricarica delle energie.

Sarà importante prendervi del tempo per voi stessi e rilassarvi. In sintesi, questa settimana richiederà la vostra attenzione per gestire alti e bassi, ma avrete la capacità di farlo con successo.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ mercoledì 4 e giovedì 5;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e venerdì 6;

★★★ domenica 8 ottobre;

★★ sabato 7 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Sarà fondamentale mantenere l'equilibrio e adottare un approccio ponderato per affrontare le sfide che si presenteranno. Giovedì 5, con Mercurio in Bilancia, e venerdì 6 saranno giorni in cui la vostra capacità di comunicazione e di negoziazione sarà in primo piano. Dunque, periodo favorevole per risolvere questioni pendenti e prendere decisioni importanti. Mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8 porteranno un senso di stabilità e sicurezza. Sarà una buona occasione per concentrarsi sul lavoro e sulle questioni pratiche. Utilizzate questa energia per raggiungere obiettivi a lungo termine. Martedì 3 ottobre potrebbe portare alcune sfide nelle relazioni personali. Sarà importante ascoltare con attenzione e cercare di comprendere i punti di vista degli altri. Lunedì 2 ottobre 2023 inizierà la settimana con una nota di tranquillità, ma potreste sentirvi un po' svogliati. Tuttavia, il periodo darà modo di pianificare e prepararsi per le sfide future. La settimana richiederà pazienza e diplomazia per affrontare le varie situazioni che si presenteranno.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ giovedì 5 (Mercurio in Bilancia), venerdì 6;

★★★★ mercoledì 4, sabato 7, domenica 8;

★★★ martedì 3 ottobre;

★★ lunedì 2 ottobre 2023.

♏ Scorpione: voto 6. In questa settimana, il segno dello Scorpione potrebbe trovarsi di fronte a una serie di intoppi come anche di opportunità. Siate pronti a gestire le situazioni in modo deciso e con intuito. Lunedì 2 e domenica 8 sono giorni in cui potrete sfruttare la vostra determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Avrete la forza necessaria per affrontare qualsiasi ostacolo che si presenti sulla vostra strada. Martedì 3, mercoledì 4 e sabato 7 vi metteranno alla prova. Sarà importante mantenere la calma e la pazienza mentre cercate soluzioni a eventuali problemi. La vostra capacità di indagare a fondo vi aiuterà a trovare risposte. Giovedì 5 ottobre potrebbe portare alcune prese di posizione nelle relazioni personali o lavorative. Tuttavia, utilizzate la vostra intuizione per gestire queste situazioni in modo appropriato. Venerdì 6 ottobre 2023 potrebbe essere una giornata in cui avvertirete una certa stanchezza. Prendetevi del tempo per riposare e per riflettere. In generale, vi sarà richiesta tanta determinazione e l'intuito per superare gli ostacoli: sfruttate al meglio le opportunità!

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 2, domenica 8;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4, sabato 7;

★★★ giovedì 5 ottobre;

★★ venerdì 6 ottobre 2023.

♐ Sagittario: voto 5. Questa settimana potrebbe portare alcune situazioni al limite della sopportazione a più di qualcuno del segno. Sarà importante affrontare persone e destino con determinazione e flessibilità. Domenica 8 ottobre sarà una giornata in cui potreste sperimentare una maggiore chiarezza nelle vostre eventuali decisioni. Sfruttate questa energia per concentrarvi sui vostri obiettivi. Lunedì 2, venerdì 6 e sabato 7 potrebbero presentare delle opportunità che richiederanno un impegno extra da parte vostra. Mettete in gioco la vostra determinazione per massimizzare i risultati. Martedì 3 e giovedì 5 potrebbero essere giorni in cui dovete fare i conti con alcune storture o ostacoli indefiniti. La vostra flessibilità e la capacità di adattarvi saranno importanti in queste situazioni. Mercoledì 4 ottobre 2023 potrebbe essere una giornata in cui avvertirete una certa inquietudine. Prendetevi del tempo per riflettere e trovare modi per gestire lo stress. In pratica, questa settimana richiederà un approccio equilibrato tra determinazione e flessibilità per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ domenica 8 ottobre;

★★★★ lunedì 2, venerdì 6, sabato 7;

★★★ martedì 3, giovedì 5;

★★ mercoledì 4 ottobre 2023.

♑ Capricorno: voto 7. Questa settimana potreste ottenere risultati positivi in diversi aspetti della vita. Lunedì 2 ottobre si presenta come un giorno in cui potreste sperimentare un aumento di tranquillità ed energia. Discreta la determinazione. Potrebbe essere il momento giusto per concentrarvi su obiettivi personali o professionali a lungo termine. Martedì 3 e mercoledì 4 offriranno ulteriori opportunità per avanzare verso i vostri obiettivi. La vostra perseveranza sarà premiata, quindi continuate a lavorare con impegno. Giovedì 5 e domenica 8 potrebbero portare momenti di chiarezza e comprensione. È un buon momento per riflettere sulle vostre scelte e per pianificare il futuro. Venerdì 6 ottobre richiederà un maggiore sforzo da parte vostra, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superare eventuali stop. Sabato 7 ottobre sarà un giorno in cui potreste godere di un po' di riposo e relax. Approfittate di questa pausa per rigenerarvi. In generale, diverse le opportunità richiederanno impegno e determinazione. Mantenete la vostra visione a lungo termine e lavorate costantemente verso i vostri obiettivi.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 2 ottobre;

lunedì 2 ottobre; ★★★★★ martedì 3, mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5, domenica 8;

★★★ venerdì 6 ottobre;

★★ sabato 7 ottobre.

♒ Acquario: voto 7. Questa settimana porta una serie di opportunità interessanti. Sarà un periodo in cui potreste sperimentare una crescita personale e professionale. Mercoledì 4 ottobre si prospetta come un giorno particolarmente favorevole. Potreste sentire un aumento di energia e creatività, che vi aiuterà a fare progressi significativi nei vostri obiettivi. Lunedì 2 e giovedì 4 offriranno ulteriori spazi per esprimere le vostre idee e mettere in pratica i vostri piani. La comunicazione sarà chiara ed efficace, il che potrebbe aprirvi nuove opportunità. Martedì 3 e venerdì 6 potrebbero presentare alcune problematiche, ma nulla che l'Acquario non possa superare con la sua determinazione. Mantenete la calma e affrontate le difficoltà con fiducia. Sabato 7 ottobre sarà un giorno in cui potrete prendervi del tempo per voi stessi e per rilassarvi. Approfittate di questa pausa per ricaricare le energie. Domenica 8 ottobre arriveranno momenti per fare riflessioni o per riconsiderare alcuni obiettivi a lungo termine.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 4 ottobre;

★★★★★ lunedì 2, giovedì 4;

★★★★ martedì 3, venerdì 6;

★★★ sabato 7 ottobre;

★★ domenica 8 ottobre 2023.

♓ Pesci: voto 7. Questa settimana molti Pesci potranno aspettarsi una serie di opportunità in diversi aspetti della vita. Sarà importante rimanere flessibili e adattabili per affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno. Venerdì 6 ottobre si prospetta come un giorno particolarmente favorevole. Potreste sentirvi pieni di ispirazione e creatività, il che vi aiuterà a superare ostacoli e a trovare soluzioni ai problemi. Sabato 7 e domenica 8 offriranno ulteriori opportunità per esprimere la vostra individualità e per sfruttare la vostra intuizione. Sarà un buon momento per prendervi cura di voi stessi: dedicate del tempo alle attività che vi appassionano! Lunedì 2 e giovedì 5 potrebbero presentare alcune sfide, specialmente nel lavoro o nelle relazioni. Tuttavia, la vostra empatia vi aiuterà a gestire certe situazioni in modo costruttivo. Mercoledì 4 ottobre sarà un giorno in cui potreste sentirvi leggermente sopraffatti da richieste esterne. Ricordatevi di prendervi dei momenti di pausa per rigenerarvi. Martedì 3 ottobre si prospetta molto impegnativo: valutate i vostri obiettivi a lungo termine e stabilite piani concreti per il futuro.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: