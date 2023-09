L'oroscopo della fortuna di martedì 19 settembre 2023 vede la Vergine alla prima posizione, seguita dal segno del Toro. Il ritorno della Bilancia alle prime posizioni segnerà una svolta nella carriera, mentre il Sagittario scivolerà all'ultimo posto.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna.

L'oroscopo della fortuna di martedì: Gemelli leader

1° Vergine: le idee non mancheranno di sorprendere perfino voi stessi sul lavoro. Ora più che mai potrete finalmente utilizzare i guadagni che avete avuto recentemente per un investimento con i fiocchi, facendovi anche qualche regalo.

2° Toro: ora i successi vi porteranno davvero molto in alto, e anche la soddisfazione sarà ai massimi livelli. Potreste avere una squadra più che collaborativa e affiatata, e insieme riuscirete a fare faville.

3° Bilancia: recupererete in men che non si dica ogni vicenda legata al fattore burocratico. Potreste avere anche quella marcia in più che potrebbe permettervi di fare di testa vostra anche se fate parte di un team che ha sempre deciso insieme.

4° Gemelli: sarete dei leader indiscussi nel campo professionale, forse anche le persone si accorgeranno del vostro spiccato carisma di questa giornata. Avere a che fare con qualche gratificazione personale vi farà sentire sempre più sicuri di voi stessi e del vostro operato.

Lavoro in aggiunta per Acquario

5° Scorpione: l'appagamento che deriverà dalle questioni di carattere lavorativo vi darà una autostima davvero senza precedenti, quindi anche le proposte che farete alla vostra squadra saranno sempre ben accette. L'intraprendenza ora farà davvero una bellissima figura.

6° Acquario: potreste avere del lavoro in aggiunta da fare che vi renderà orgogliosi di voi stessi, e spesso potreste avere l'impressione di aver fatto molto di più rispetto a quanto vi siete prefissati in precedenza.

Secondo l'oroscopo avrete a che fare con un po' di stanchezza, ma nulla che non si possa rimediare.

7° Capricorno: l'autostima potrebbe leggermente calare, ma con i progetti in corso sicuramente riacquisterete un po' di vigore e di fiducia in voi stessi in questa giornata. Sentirvi coinvolti nelle vicende della squadra di lavoro vi farà sentire un po' più sotto pressione.

8° Pesci: fare qualche piccolo passo in avanti in più nella vostra carriera potrebbe significare molto per voi, però fra qualche istante di pigrizia e una voglia di osare davvero molto scarsa potrebbe essere deleteria per il vostro andamento professionale in generale.

Riorganizzazione per Leone

9° Cancro: dovrete cercare di conciliare meglio le questioni personali con quelle di stampo professionale potrebbe essere sempre più difficile. Ora la fortuna potrebbe non accompagnarvi più come una volta e farvi sentire leggermente "scoperti".

10° Leone: darvi del tempo per riorganizzarvi sarà per voi un espediente per poter anche placare i nervi tesi che fin dal mattino potrebbero essere di ostacolo ai vostri impegni.

Fate attenzione alla stanchezza che nella serata potrebbe farvi evitare di risolvere qualche problematica alquanto pressante.

11° Ariete: l'aria di stanchezza che potreste avere al lavoro potrebbe costringervi a una concentrazione del tutto assente. Secondo l'oroscopo dare per scontata qualche piccola certezza nella squadra potrebbe essere alquanto controproducente per voi e per il vostro ruolo all'interno della stessa.

12° Sagittario: dovreste portare pazienza e non eccedere con le spese. In questo momento state affrontando delle situazioni difficili a carattere economico, e fare qualcosa di avventato potrebbe essere molto controproducente per le vostre finanze.