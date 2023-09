L'oroscopo dell'amore di martedì 19 settembre 2023 vede il segno dei Gemelli arrivare alla prima posizione della classifica, un bel romanticismo da parte dei Pesci e una passionalità davvero elettrizzante per il segno del Leone.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore del 19 settembre: Ariete ottimale

1° Gemelli: fra i tanti incontri che farete nel corso della giornata di martedì 19 settembre 2023, ci saranno molti che potenzialmente potrebbero trasformarsi in relazioni di stampo sentimentale.

Farete tante sorprese che renderanno la vostra relazione sempre più affiatata e stabile.

2° Pesci: ora più che mai il romanticismo sarà una stella fissa della vostra relazione amorosa. Vi sentirete circondati di affetto nella vostra cerchia di amicizie, mentre riscoprirete il piacere della quiete con la vostra famiglia.

3° Leone: una bella passione e una voglia di stare insieme che vi porterà a fare molti progetti insieme. Saranno questi i due punti focali della vostra giornata all'insegna del romanticismo. In famiglia la quiete vi porterà a dialogare con più calma e anche a organizzare qualcosa di nuovo per tutti.

4° Ariete: darete il meglio di voi stessi nella vostra storia d'amore, a cominciare da una straordinaria sorpresa che riuscirete a fare alla persona amata e anche alla famiglia.

Le amicizie avranno delle notizie straordinarie da darvi, mentre gli incontri si faranno sempre più numerosi.

Capricorno affascinante

5° Capricorno: sorprenderete perfino voi stessi con il vostro straordinario fascino, soprattutto nella serata di martedì. In questo lasso di tempo potreste fare molte conquiste, mentre nella vostra storia d'amore si creeranno i presupposti per allargare la famiglia.

6° Sagittario: i buoni sentimenti vi accompagneranno per molto tempo nel corso di questa giornata di martedì, conferendovi non soltanto un'aria molto più serena, ma anche la predisposizione a essere disponibili con tutti. Avrete degli attimi di tenerezza con la persona amata.

7° Acquario: potreste avere delle piccole discussioni in famiglia che però si risolveranno con un solo cenno di sguardi complici.

Secondo quanto riporta l'oroscopo avrete a che fare con delle amicizie che vorranno essere molto di più per voi, ma probabilmente hanno timore.

8° Cancro: spesso e volentieri con il partner non avrete più la vitalità di prima, ma allo stesso tempo sarete perfettamente concordi con le questioni della vostra vita quotidiana. Darvi del tempo per potervi riscoprire sarà molto piacevole e appagante, soprattutto in serata.

Incomprensioni per Bilancia

9° Bilancia: dovrete fare i conti con qualche incomprensione che slitterà fra di voi e la persona amata. Potreste anche entrare in conflitto con delle amicizie che con il senno di poi saranno sempre più esigenti in tutto e per tutto.

10° Toro: probabilmente l'ambito passionale avrà bisogno di comunicazione, e di conseguenza la mancanza di dialogo potrebbe giocare a vostro sfavore.

Potreste avere delle situazioni conflittuali con la famiglia, forse legati a fattori esterni la sfera sentimentale.

11° Scorpione: l'ambito amicale secondo l'oroscopo sta subendo delle fortissime trasformazioni, mentre con il partner potreste avere una situazione migliore se la comunicazione farà parte più attivamente della vostra quotidianità. Secondo l'oroscopo avrete bisogno di una pausa emozionale in serata.

12° Vergine: avrete troppo raziocinio al momento per lasciarvi andare a qualsiasi emozione in questo momento, né le delusioni in questo momento riusciranno a fare granché, a smuovervi. Avere qualche piccola distrazione al momento riguarderà soltanto la vostra persona.