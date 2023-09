L'Oroscopo della fortuna della settimana dal 18 al 24 settembre 2023 vede il pianeta Mercurio e il pianeta Giove favorevoli prevalentemente ai segni di terra, con Vergine in testa alla classifica e il Toro che lo seguirà a ruota. Per il segno della Bilancia ci sarà una fortuna incerta.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della settimana 18-24 settembre: Vergine colmo di idee

1° Vergine: ci saranno tantissime idee che affolleranno la vostra mente, e la gran parte di queste diventeranno dei progetti veri e propri che faranno la differenza sul piano finanziario.

Secondo quanto riporta l'oroscopo, sarete carichi di intraprendenza, di energie e di fortuna, per cui avrete tutto il coraggio che vi serve sia per portare a termine ciò che avete iniziato sia per poter iniziare qualcosa di nuovo. Il weekend sarà denso di soddisfazioni.

2° Toro: la fortuna di Giove con gli affari e la spinta comunicativa di Mercurio si combineranno per dare vita ad una settimana densa di successi professionali senza precedenti. Secondo l'oroscopo finalmente i guadagni raggiungeranno la vetta massima e la collaborazione con la vostra squadra di lavoro sarà più vincente che mai. Potreste anche avere a che fare con qualche nuovo hobby interessante che farà passare anche la più piccola traccia di noia serale.

3° Capricorno: avere la fortuna dalla vostra parte in un momento delicato potrebbe avere non soltanto un effetto salvifico per la vostra carriera, ma anche ridarle il giusto vigore che necessita per raggiungere più facilmente i traguardi che vi siete prefissati. Avrete del tempo libero che vi permetterà di essere sempre di più voi stessi, e le energie saranno a vostro completo vantaggio, secondo l'oroscopo dal 18 al 24 settembre 2023.

4° Scorpione: l'ambito professionale vi regalerà un bel po' di soddisfazioni e di successi che potrebbero fungere da cassa di risonanza anche per proposte future, secondo quanto riporta l'oroscopo. Potreste avere delle idee che avrebbero davvero successo anche a distanza di tempo, per cui sarà molto utile tirare fuori dal cassetto la vostra creatività per poter fare qualcosa di nuovo.

Con la squadra di lavoro ci sarà comunicazione e sintonia da vendere.

Mercurio favorevole al Cancro

5° Cancro: secondo l'oroscopo avrete una nuova carica che vi potrebbe rinnovare la voglia di osare di più e di trasformare nuovi progetti in ottime prospettive di guadagno. Fare del lavoro di squadra ora vi darà quel senso di comunanza che vi è mancata negli ultimi tempi, secondo l'oroscopo della settimana 18-24 settembre 2023.

6° Pesci: avrete in mente i vostri obiettivi, e sesarete costanti potreste essere in grado di raggiungerli tutti entro breve. In solitaria riuscirete ad utilizzare le vostre idee molto più liberamente, mentre con i colleghi ci sarà comunicazione, ma allo stesso tempo potreste incontrare qualche piccolo ostacolo.

I guadagni finalmente potrebbero permettervi di essere un po' più accondiscendenti con voi stessi.

7° Leone: se la prima parte della settimana potrebbe essere alquanto pesante sul posto di lavoro, carica di responsabilità che molto probabilmente non avete chiesto, nella seconda parte si faranno largo i primi miglioramenti che confluiranno in qualche successo, seppure discreto. Potreste avere del tempo libero in più che vi permetterà di rimettervi in pari con tutte quelle faccende che avete procrastinato proprio per mancanza di tempo.

8° Sagittario: avrete degli ostacoli e degli imprevisti piuttosto importanti sul lavoro, che potrebbero prolungarsi anche per molte giornate senza avere il tempo materiale di fare altro.

Però con il trascorrere delle giornate potreste facilmente riacquistare il controllo sul vostro tempo. Potreste avere a che fare con delle novità professionali niente male, e ridare alla vostra carriera la ripartenza di cui ha bisogno per rimettersi in sesto, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Acquario stanco

9° Bilancia: la fortuna sarà piuttosto traballante, ma le energie saranno in grado di portarvi molto lontano. Per alcuni progetti converrà portare pazienza e avere anche qualche piccolo aiuto per accelerare i tempi, ma dopo un po' riuscirete a fare tutto da soli e senza troppi ostacoli. Potreste avere delle punte di stanchezza che potrebbero essere sempre più importanti con il trascorrere del tempo.

Evitate di fare troppo shopping, questa settimana.

10° Acquario: secondo quanto riporta l'oroscopo avrete qualche sintomo di stanchezza che per quanto possa apparire trascurabile, potrebbe essere deleterio se portato all'estremo. Avrete bisogno di una pausa piuttosto lunga prima di immergervi di nuovo nel contesto lavorativo, perché ora come ora la pressione potrebbe essere semplicemente un deterrente per gli affari e i progetti in essere.

11° Ariete: questo Marte in opposizione potrebbe essere fautore di stress e di una sensazione di tensione che potrebbe essere presente sul luogo di lavoro. Durante la settimana dal 18 al 24 settembre 2023 potreste fare qualche pausa che possa rigenerarvi per poi riprendere non appena si presenterà l'occasione di un affare, probabilmente nel fine settimana.

12° Gemelli: nelle questioni di carattere professionale si aprirà un lungo capitolo di discussioni sul lavoro a causa di una divergenza di intent. Secondo l'oroscopo della settimana potreste sentirvi alquanto scarichi di quella intraprendenza che vi ha caratterizzato nel corso delle settimane precedenti. Andrà meglio nel weekend.