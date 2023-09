L'oroscopo dell'amore della settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023 vede il segno del Leone tra i favoriti dello zodiaco, in quanto ospiterà il pianeta Venere. La comunicazione potrebbe dare dei risultati molto soddisfacenti per i Sagittario, mentre gli Acquario preferiranno rimanere con un'amicizia sincera.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo della settimana in amore: Venere in Leone

1° Leone: come era ovvio data la presenza di Venere nella vostra costellazione, la fortuna in amore potrebbe regalarvi dei punti di svolta per molte delle vostre relazioni interpersonali.

Però quella in amore potrebbe darvi una stabilità e un romanticismo davvero calorosi e passionali. Sarete al centro dell'attenzione anche in famiglia e con la cerchia delle amicizie, le quali potrebbero farvi divertire come non mai, soprattutto se siete single.

2° Gemelli: Venere nella costellazione del Leone saprà come farvi conoscere l'amore in tutte le sue forme, che siate single oppure in una relazione amorosa. La passionalità verrà a trovare la vostra casa praticamente ogni sera, dando prova di quante emozioni è in grado di regalarvi. Secondo l'oroscopo, avrete anche una straordinaria affinità con la famiglia, la quale saprà come darvi una atmosfera armonica unica nel suo genere.

3° Pesci: rendervi partecipi della vostra storia d'amore con la persona amata vi far entrare in una dimensione romantica colma di speranze che verranno presto esaudite.

Il partner vi farà delle bellissime sorprese che attendete da molto tempo a questa parte, e le amicizie saranno sempre più entusiaste della vostra presenza. L'ambito familiare troverà dei momenti tanto sereni quanto numerosi.

4° Sagittario: in quanto segno di fuoco, avrete alla vostra portata la fortuna in amore che avranno anche gli altri segni dello stesso elemento.

La passione riaccenderà nella coppia la voglia di stare insieme, anche con qualche avventura inedita che potrebbe favorire una intesa sempre più profonda. La connessione che troverete con le amicizie sarà più profonda che mai, e in famiglia sarete di una disponibilità e di una stabilità irreprensibili.

Passionalità per Bilancia

5° Bilancia: il risveglio della passionalità di coppia sarà un ottimo espediente per rinnovare l'intesa, anche dal punto di vista mentale, con la persona amata. Potreste coinvolgere la famiglia in una bellissima esperienza che vi farà anche aprire l'un l'altro senza più imbarazzo o timore. Farete delle belle amicizie che vi faranno dimenticare completamente chi vi ha recentemente deluso.

6° Ariete: Venere saprà come rendere la vostra relazione molto affiatata e complice, e nel corso della settimana sicuramente avrete modo di confrontarvi e di risanare delle vecchie ferite che probabilmente faranno ancora piuttosto male. Secondo l'oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2023, i sentimenti potrebbero essere abbastanza contrastanti nei confronti della famiglia, mentre potreste fare delle amicizie decisamente interessanti.

7° Cancro: se avrete una bella settimana di intesa con la persona amata, con procedere delle giornate si creeranno dei presupposti molto tesi che vi indurranno a essere sempre più freddi e scostanti. In famiglia ci sarà la buona volontà di mettervi a collaborare per il bene di tutti, mentre avrete qualche piccola perplessità con una amicizia che finora è sempre stata irreprensibile nei vostri confronti. Potreste fare qualche incontro, ma niente che possa cambiarvi la settimana.

8° Capricorno: qualche momento di serenità sarà costantemente intervallato da qualcuno non esattamente idilliaco, soprattutto sul piano familiare. Con il partner la sicurezza di esserci l'uno per l'altro potrebbe essere pressoché costante, anche se mancheranno i presupposti per la passione e il romanticismo.

Darvi del tempo per fare qualche amicizia sarà più difficile del previsto, anche se vi ci dedicherete nel fine settimana.

Scorpione teso

9° Scorpione: attenzione alle tensioni con il partner, perché potrebbero subentrare dei periodi di gelo che non sempre potreste essere in grado di debellare. Ora come ora potreste avere dei periodi di distensione con la famiglia, ma allo stesso tempo avrete da pensare a qualche piccola contesa o discussione che vorreste risolvere il prima possibile. Le giornate da salvaguardare saranno prevalentemente quelle centrali.

10° Toro: le discussioni nella vita di coppia si faranno sempre più intense con il procedere di questa settimana in particolare, perché Venere ora in posizione sfavorevole potrebbe incrementare il senso di insoddisfazioni nella vostra relazione di stampo amoroso.

Secondo l'oroscopo le vicende in famiglia potrebbero arrivare piano piano a una conclusione che vi farà riavvicinare, seppure molto gradualmente. Avrete del dialogo con le amicizie.

11° Vergine: sarete improntati molto di più verso una maturazione individuale, nel corso della settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023. Secondo l'oroscopo potreste avere poca attenzione per il partner, oppure non cercare affatto la compagnia di altre persone al di fuori della vostra. Potreste riscontrare anche poco romanticismo nel corso della settimana, per cui anche in ambito amicale potrebbero esserci delle piccole incomprensioni.

12° Acquario: l'opposizione di Venere peserà sempre di più nella vostra storia d'amore, portandovi spesso a situazioni conflittuali a causa anche dell'orgoglio.

Fra incomprensioni di ogni sorta, avrete poche occasioni né la volontà di esternare ciò che al momento vorreste confessare. Per il momento potrebbe ascoltarti una persona amica che a sua volta potrebbe essere di aiuto con qualche saggio consiglio.