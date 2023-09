Le previsioni dell'oroscopo dal 2 all'8 ottobre invitano i Sagittario ad essere un po' più intraprendenti. Per i Pesci, invece, ci sono delle novità importanti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: vi sentite un po' sballottati a destra e a manca e questo vi rende particolarmente vulnerabili. Cercate di affidarvi e di fidarvi delle persone che ritenete davvero importanti nella vostra vita.

11° Bilancia: in questa settimana ci sono un po' di faccende da sbrigare. L'Oroscopo dal 2 all'8 ottobre, infatti, vi esorta ad essere pratici e risoluti, altrimenti potreste incappare in spiacevoli ritardi.

10° Sagittario: le stelle vi esortano ad essere intraprendenti e creativi in amore. Ricordate che essere troppo monotoni potrebbe portare alla nascita di alcune problematiche, quindi, siate attenti.

9° Cancro: i primi giorni della settimana potrebbero essere un po' più complicati. Verso la seconda metà, però, arriverà una notizia che cambierà i vostri piani e il vostro umore in meglio, quindi, siate fiduciosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le stelle sono un po' ballerine ultimamente. Voi siete tra i segni che stanno vivendo degli alti e bassi in ambito emotivo. Un giorno siete al settimo cielo e quello dopo all'inferno. Questa settimana andrà un po' così.

7° Leone: ci sono degli alti e bassi sul lavoro che andrebbero risolti.

L'oroscopo vi invita a tenere gli occhi aperti e a non lasciarvi sfuggire nulla. In amore, invece, godetevi qualche momento di relax.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 2 all'8 ottobre vi invitano a non essere troppo polemici. Soprattutto in amore è necessario scendere a qualche compromesso e mostrarsi accomodanti.

5° Acquario: siete rimasti un po' delusi dal comportamento di una persona a voi cara. Per indole finite sempre per credere che ci sia qualcosa di sbagliato in voi, ma convincetevi del fatto che non è così.

Oroscopo segni fortunati dal 2 all'8 ottobre

4° in classifica Toro: in questi giorni potreste mostrarvi particolarmente impazienti.

Cercate di prestare attenzione, però, perché le persone che vi circondano potrebbero mostrarsi stufe.

3° Ariete: meglio non tirare troppo la corda in amore. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di mettere da parte l'orgoglio e di allargare i vostri orizzonti.

2° Vergine: nella vita non bisogna mai accontentarsi se non si è pienamente felici e soddisfatti. Per tale ragione, cercate di puntare sempre al top e vedrete che potrete ricevere delle belle soddisfazioni.

1° Pesci: ci sono delle novità importanti in arrivo per voi. Secondo le previsioni dell'oroscopo che vanno dal 2 all'8 ottobre sarebbe il caso di rivalutare alcune decisioni prese e puntare più in alto.