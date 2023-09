È il momento di dare uno sguardo all'oroscopo della settimana che va dal 25 settembre al 1 ottobre. Che abbiate in vista una settimana impegnativa o cerchiate orientamenti per affrontare le sfide quotidiane, l'Oroscopo è qui per guidarvi. I nati sotto il segno dei Pesci saranno emotivamente carichi, mentre i Leone brilleranno. I Toro vivranno una settimana molto tranquilla e riflessiva. I Gemelli saranno disposti a fare dei nuovi incontri e instaurare nuove amicizie, mentre i Capricorno, grazie alla grande dedizione per il lavoro, riusciranno a ottenere risultati fantastici.

Di seguito l'oroscopo per scoprire cosa il destino ha in serbo per voi.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): dovrete concentrarvi sulla salute e il benessere. Prendetevi cura di voi stessi e cercate di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Il corpo vi ringrazierà.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): l'intensità è la vostra migliore amica. Affrontate le questioni importanti e non lasciate che niente vi sfugga di mano. Otterrete risultati sorprendenti e potreste addirittura sorprendervi di voi stessi.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): vi sentirete emotivamente carichi. È il momento di esprimere i vostri sentimenti e connettersi con gli altri su un livello molto più profondo.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): siete pronti per una settimana piena di energia e successo. Le ambizioni saranno premiate e il vostro entusiasmo contagioso attirerà l'attenzione delle persone chiave. Non fatevi sfuggire le opportunità che si presentano lungo il cammino.

Leone (23 luglio - 22 agosto): questa settimana brillerete.

Sarà un periodo perfetto per mettersi in mostra e ottenere riconoscimenti. Non abbiate timore di risplendere sotto i riflettori.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): vi sentirete avventurosi e desiderosi di esplorare nuovi orizzonti. Pianificate una breve gita o un'avventura per allargare i vostri orizzonti.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): la settimana si preannuncia tranquilla e riflessiva. È il momento ideale per concentrarsi su progetti personali e relazioni. Prendetevi del tempo per meditare e rilassarvi.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la precisione e l'attenzione ai dettagli saranno i vostri alleati. Affrontate le sfide con calma e risolverete ogni problema che vi si presenterà.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la dedizione al lavoro vi porterà a ottenere risultati straordinari. Concentratevi sui vostri obiettivi e non lasciatevi distrarre dalle distrazioni.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): affronterete una settimana di comunicazione intensa e connessioni sociali.

Questo è il momento perfetto per fare nuove amicizie o rafforzare i legami esistenti. Le vostre parole avranno un grande impatto.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): vi sentirete ispirati a esprimere la vostra creatività. Mettete le idee in pratica e sorprendete il mondo con la vostra originalità.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): sarete al centro dell'attenzione sociale questa settimana. Godetevi il tempo libero con gli amici e coi parenti, e date libero sfogo alla creatività e al vostro estro.