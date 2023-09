Le previsioni astrologiche dal 2 all'8 ottobre portano a conoscenza l'andamento dei vari segni zodiacali. La Bilancia potrebbe essere un po' troppo nervosa, mentre il Sagittario potrebbe raggiungere traguardi importanti.

Predizioni astrali dal 2 all'8 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se vorrete ottenere qualche risultato importante in campo sentimentale dovrete metterci anche il vostro impegno, non basta sperare che siano gli altri a fare la parte più importante, serve determinazione e coraggio.

Toro: sapete sicuramente come farvi amare ed apprezzare, ma occorre che state attenti a determinate situazioni, se non ci vedete troppo chiaro non inoltratevi.

A volte anche fare un passo indietro è buona cosa.

Gemelli: potreste avere voglia di cambiamento e questa sembrerebbe essere la settimana propizia. Combattete con coraggio se volete portare a voi qualcosa che ritenete possa essere di fondamentale importanza.

Cancro: la settimana potrebbe essere piuttosto piatta e priva di spunti interessanti. Potrete apprezzare il calore della vostra famiglia e rinsaldare dei legami con persone che non frequentavate da troppo tempo.

Leone: non fatevi troppe aspettative e cercate di ottenere il massimo da ciò che vi capita. La vostra smania di ottenere tutto e subito potrebbe essere deleteria e farvi vivere momenti non proprio sereni.

Vergine: spingete forte sull'acceleratore e cercate di vivere una settimana a tutto volume, niente vi sarà precluso se solamente metterete in campo tutta la vostra determinazione e il vostro entusiasmo.

Previsioni zodiacali dal 2 all'8 ottobre, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste farvi prendere un po' troppo la mano e il nervosismo potrebbe incrinare alcune vostre relazioni. Cercate di moderare i toni e non rendete troppo importanti alcune discussioni che vi troverete ad affrontare.

Scorpione: potrebbe non essere una settimana entusiasmante, ma voi non fatevene un cruccio e guardate avanti.

Ci saranno certamente tempi migliori e dovrete lavorare sodo per trarre vantaggi da quelli.

Sagittario: abbiate fiducia e riuscirete a raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, se ne avete bisogno fatevi anche supportare dalle persone che ritenete più valide. Ricordate sempre che l'importante è arrivare all'obiettivo.

Capricorno: se avete una questione in sospeso cercate di dipanarla nel più breve tempo possibile, sfruttate la settimana per risolverla e per non tornarci più sopra. La vostra serenità è la cosa più importante.

Acquario: relax e riposo potrebbero essere le vostre armi vincenti per poi ripartire alla grande, il massimo sarebbe organizzare un bel viaggio che possa andare in quel verso. Non pensateci troppo su e partite.

Pesci: l'amore vi porterà a sognare e a credere di poter ottenere qualcosa di realmente importante già nel breve periodo. Siate entusiasti di ciò che state vivendo e otterrete dei risultati davvero inaspettati.