La settimana dal 2 all'8 ottobre sarà ricca di opportunità e sfide per i vari segni zodiacali. Chi saprà cogliere le occasioni e gestire al meglio le risorse? Chi avrà bisogno di più cautela e pazienza? Di seguito la classifica dell'Oroscopo su denaro e fortuna per la settimana.

Previsioni settimana dal 2 all'8 ottobre: Toro in testa alla classifica

1. Toro

Potrete ottenere successi sia nel lavoro che nell’amore, grazie alla vostra capacità di comunicare e convincere gli altri. Inoltre, avrete a disposizione una buona dose di fortuna, che vi aiuterà a risolvere eventuali problemi o contrattempi.

Approfittate di questo momento favorevole per realizzare i vostri progetti e investire nel vostro futuro.

2. Bilancia

Il vostro segno è illuminato dal Sole, che vi dona vitalità, ottimismo e creatività. Sarete in grado di affrontare le sfide con spirito positivo e trovare soluzioni originali e efficaci. Inoltre, potrete contare sul sostegno di Giove, che vi porta fortuna e protezione. Questa settimana sarà propizia per ampliare i vostri orizzonti, sia a livello professionale che personale. Potrete viaggiare, studiare, conoscere persone interessanti e arricchire la vostra esperienza.

3. Leone

Buona questa settimana per voi Leone. Sarete in grado di gestire al meglio le vostre risorse e di portare a termine i vostri compiti con serietà e impegno.

Inoltre, potrete beneficiare dell’armonia di Venere, che vi rende più affascinanti e simpatici. Questa settimana sarà favorevole per consolidare la vostra posizione, sia sul lavoro che in amore. Potrete anche ricevere dei riconoscimenti o delle gratifiche per i vostri meriti.

4. Sagittario

Cari amici del Sagittario sarete attratti da tutto ciò che è diverso, insolito e originale.

Potrete sperimentare nuove attività, nuovi hobby, nuovi incontri. Inoltre, potrete contare sulla saggezza di Mercurio, che vi aiuta a ragionare con logica e a prendere le decisioni giuste. Questa settimana sarà adatta per esplorare nuove possibilità, sia a livello lavorativo che personale. Potrete anche avere delle sorprese piacevoli o delle opportunità inaspettate.

Previsioni zodiacali settimana dal 2 all'8 ottobre

5. Capricorno

Il vostro segno è influenzato da Plutone, che vi rende più profondi, intensi e determinati. Sarete in grado di affrontare le difficoltà con coraggio e di trasformare le crisi in occasioni di crescita. Questa settimana sarà propizia per rinnovare la vostra vita, sia sul piano professionale che sentimentale. Potrete anche fare delle scelte importanti o dei cambiamenti radicali.

6. Cancro

Sarete in sintonia con i vostri sentimenti e con quelli degli altri. Potrete esprimere la vostra creatività e la vostra fantasia. Inoltre, potrete contare sul sostegno di Nettuno, che vi porta ispirazione, spiritualità e compassione. Questa settimana sarà adatta per coltivare le vostre relazioni, sia sul lavoro che in amore.

Potrete anche dedicarvi a delle attività artistiche, culturali o benefiche.

7. Scorpione

Il vostro segno è sfidato da Urano, che vi mette di fronte a delle situazioni impreviste, imprevedibili e destabilizzanti. Dovrete essere pronti a cambiare i vostri piani e ad adattarvi alle circostanze. Questa settimana sarà difficile per mantenere la calma, la pazienza e la diplomazia. Dovrete evitare i conflitti, le provocazioni e le polemiche.

8. Gemelli

Dovrete affrontare delle sfide con serietà e impegno. Inoltre, dovrete fare attenzione alla confusione di Nettuno, che vi rende più distratti, indecisi e ingenui. Questa settimana sarà complicata per gestire le vostre risorse e per comunicare con gli altri.

Dovrete essere più prudenti, realistici e cauti.

Previsioni astrologiche settimanali: Pesci ultimo

9. Vergine

Dovrete affrontare dei problemi o dei cambiamenti che vi richiederanno di essere più forti e determinati. Inoltre, vi sentirete più insoddisfatti, critici e polemici. Questa settimana sarà dura per mantenere l’equilibrio, sia sul lavoro che in amore. Dovrete essere più tolleranti, flessibili e comprensivi.

10. Acquario

Il vostro segno è contrastato da Giove, che vi rende più esagerati, irrealistici e imprudenti. Dovrete moderare le vostre aspettative e le vostre spese. Questa settimana sarà delicata per gestire le vostre relazioni e le vostre decisioni. Dovrete essere più chiari, calmi e diplomatici.

11. Ariete

Vi sentirete più irrequieti, ribelli e impazienti. Dovrete controllare i vostri impulsi e le vostre reazioni. Inoltre, dovrete fare i conti con la quadratura di Marte, che vi rende più insicuri, gelosi e litigiosi. Questa settimana sarà difficile per mantenere la pace, sia sul lavoro che in amore.

12. Pesci

Per questa settimana e potrete incontrare dei problemi di comunicazione, di trasporto, di documenti o di tecnologia. Inoltre, dovrete fare i conti con l’opposizione di Mercurio, che vi rende più nervosi, irritabili e impulsivi. Questa settimana sarà difficile gestire le vostre finanze, il vostro lavoro e il vostro amore. Dovrete essere più prudenti, pazienti e flessibili.