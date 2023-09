Per tutti i nati sotto il segno delle Vergine, questa settimana vi attendono delle sorprese in amore, in lavoro e in salute. Le stelle vi sono favorevoli e vi offrono delle opportunità da cogliere al volo. Vediamo nel dettaglio cosa vi riserva il vostro oroscopo dal 25 settembre al 1 ottobre 2023.

Amore

La vostra vita sentimentale potrebbe vivere un momento di svolta grazie all’ingresso imminente di Venere nel vostro segno zodiacale. Questo pianeta vi renderà più affascinanti, seducenti e romantici, e vi aiuterà a esprimere i vostri sentimenti con sincerità e dolcezza.

Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore e che potrebbe diventare una persona importante nella vostra vita. Potrebbe trattarsi di una persona che già conoscete, ma che non avevate mai considerato sotto una luce diversa, oppure di una persona nuova, che incontrerete per caso o grazie all’intermediazione di un amico. Se siete in coppia, invece, potreste sentire il bisogno di consolidare il vostro legame con una decisione importante, come il matrimonio o la convivenza. In entrambi i casi, la settimana sarà ricca di emozioni e di passione, e vi sentirete felici e appagati.

Lavoro

Questa settimana sarà molto produttiva per voi, soprattutto se lavorate in ambiti creativi o intellettuali.

Avrete molte idee da realizzare e da proporre, e potrete contare sul sostegno di persone competenti e affidabili. Potreste anche avere delle nuove possibilità di guadagno o di avanzamento di carriera, ma dovrete essere attenti a non stressarvi troppo e a gestire bene il vostro tempo. Ricordate che la qualità è meglio della quantità, e che non dovete trascurare gli altri aspetti della vostra vita.

Cercate di organizzare bene il vostro lavoro, di delegare quando possibile, e di fissare delle priorità. In questo modo, potrete ottenere dei buoni risultati senza compromettere il vostro equilibrio.

Salute

Il vostro benessere fisico dipenderà molto dal vostro equilibrio psicologico. Se sarete sereni e soddisfatti, vi sentirete in forma e pieni di energia.

Se invece sarete ansiosi o preoccupati, potreste accusare dei disturbi psicosomatici, come mal di testa, mal di stomaco o insonnia. Per prevenire questi problemi, cercate di seguire uno stile di vita salutare, che comprenda una buona alimentazione e una moderata attività fisica. Inoltre, concedetevi dei momenti di relax e di divertimento, magari in compagnia delle persone che amate. Potreste approfittare del fine settimana per fare una gita fuori porta, per visitare un luogo d’arte o per dedicarvi a un hobby che vi appassiona. In questo modo, potrete ricaricare le vostre batterie e affrontare la nuova settimana con più entusiasmo.

La settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 sarà molto favorevole per voi.

Potrete vivere delle belle esperienze in amore, in lavoro e in salute, ma dovrete anche essere prudenti e responsabili.

Seguite il vostro intuito e il vostro buon senso, e non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presenteranno.