Il mese di settembre è giunto alla sua seconda giornata. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 2 settembre 2023 dall'Ariete ai Pesci con le indicazioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore in questi giorni avrete modo di rivedere una persona e capire da che parte sta andando un incontro. Nel lavoro seguite tutti i suggerimenti e le opportunità che arriveranno, farete ora nuove conoscenze.

Toro: per i sentimenti Luna che aiuta ma chi è in crisi dovrà cercare di risolvere i problemi riguardanti una coppia. In questa giornata potreste sentirvi più nervosi.

Nel lavoro ci sono da affrontare nuove discussioni.

Gemelli: a livello amoroso riprendete contatto con le persone che veramente vi interessano, vi sentite meglio adesso. Nel lavoro ci sono ora poche novità, questo potrebbe essere un problema in particolare perché ha un'attività in proprio.

Cancro: in amore possibili difficoltà e discussioni vi ricordo vi sentite maggiormente stanchi adesso a causa della Luna dissonante. Nel lavoro situazione che invita la cautela, c'è uno stato di tensione in corso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è inutile mettersi a fare delle polemiche, se una storia comunque vi coinvolge questo è un momento giusto per fare scelte importanti. Nel lavoro se avete un ruolo che vi consente un minimo di azione ora potreste sfruttare nuove opportunità.

Vergine: a livello sentimentale non si possono escludere dubbi per quanto riguarda un futuro di una coppia, una storia comunque che nascerà a settembre sarà confermata. Nel lavoro avrete la possibilità di risolvere dei problemi.

Bilancia: per i sentimenti conviene non fare una questione di principio per tutto quello che arriva a causa della Luna in opposizione.

Oggi siete poco disponibili. Nel lavoro se dovete fare delle richieste evitate conflitti inutili.

Scorpione: in amore le stelle vogliono ritrovare qualcosa di nuovo ma a causa di Venere contrario le opportunità ora sono poche. Nel lavoro i progetti che nascono ora saranno gestibili.

Sagittario: a livello sentimentale vi sentite molto forti adesso, riuscirete a ritrovate un po' di serenità.

Nel lavoro non commettete errori, qualcosa di nuovo potrebbe arrivare comunque.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore cielo importante e a breve ritornerà ancora attivo. Nel lavoro le proposte che vi faranno saranno accettate, dovete portare a termine però degli impegni.

Acquario: per i sentimenti con la Luna favorevole riuscirete a superare tutti i fraintendimenti di coppia. Siete più motivati. Nel lavoro avrete la possibilità in questa giornata e quella di domani di farvi valere.

Pesci: in amore situazione che invita alla prudenza nelle relazioni, gli incontri comunque saranno particolari. Nel lavoro conviene evitare passi azzardati ma fare comunque il vostro gioco.