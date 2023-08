L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 settembre. In primo piano Sole, Luna, Venere, Marte, Plutone, Saturno, Urano, Mercurio, Giove e Nettuno, i corpi celesti che influenzano le nostre vite e le nostre emozioni. Questi pianeti sono parte del nostro sistema solare e hanno un ruolo importante nell'Astrologia, di conseguenza anche nella vita quotidiana. In analisi in questa sede gli ultimi sei segni dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire qualche indizio in più?

Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle per questo anticipo di weekend, iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 settembre in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Rallegratevi, amici del segno della Bilancia: questo sabato è proprio il vostro giorno! Le stelle sono già pronte e ben felici di sorridervi e presto inizieranno a regalare buone nuove e tanta fortuna, per una giornata piena di opportunità e soddisfazioni. In amore, se appartenete a quei pochi fortunati che hanno una relazione stabile, potreste ricevere una bella sorpresa prima che il weekend finisca. Se fosse, l'ideale sarebbe festeggiare, magari con una cena romantica o un regalo speciale.

Se siete single, fate attenzione a chi doveste incontrare: senza saperlo, potrebbe davvero essere la vostra anima gemella! Nel lavoro, avete tutte le carte in regola per ottenere una promozione o un aumento di stipendio. Fatevi valere e mostrate il vostro valore: non avete nulla di cui preoccuparvi, siete in splendida forma, dovete aspirare al meglio della vita.

Scorpione: "top del giorno". Cari amici dello Scorpione, questo primo giorno di weekend sarete tra i protagonisti dello zodiaco! Le stelle del giorno vi renderanno magnetici e carismatici, tutti vi noteranno e vi ammireranno. In amore, se siete in coppia fissa da tempo vivrete una relazione stabile e in crescita. Se in coppia da poco, preparatevi a vivere una notte di fuoco e fiamme con il vostro partner: scatenate pure ogni vostra passione o fantasia; la vita è adesso!

Se siete single, invece, potreste fare una conquista da urlo, magari con una persona che vi piace da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di approcciare. Nel lavoro, sarete inarrestabili come carri armati e determinati come non mai. Raggiungete i vostri obiettivi con facilità. Grande la vitalità e altrettanto grande la resistenza fisica: affronterete qualsiasi sfida!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 settembre pronostica una giornata, se non proprio "da favola", almeno molto, ma proprio tanto... tanto positiva, questo è poco ma sicuro. L'Astrologia del periodo senz'altro vi renderà più ottimisti del solito e anche un tantino fortunati. Dunque sorridete, perché tutto andrà per il verso giusto.

In amore, se avete già una relazione stabile, potreste condividere con il vostro partner un progetto importante per il vostro futuro. Qualcosa di veramente importate da fare insieme: magari un viaggio o perché no, un matrimonio. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi fa battere il cuore, forse in un contesto culturale o un circolo sportivo. Nel lavoro, avrete ottime occasioni di crescita e di successo: dimostrerete talento e competenza. La forma in generale sarà smagliante.

Oroscopo e stelle del 2 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Per molti di voi Capricorno, questo sabato potrebbe significare una giornata di lavoro e di impegni vari, purtroppo non rimandabili ad altra data.

Le stelle vi chiedono di essere seri e responsabili, e alla fine, siate certi, vi ricompenseranno con dei buoni risultati. In amore, se avete una relazione stabile, potreste dimostrare al vostro partner il vostro affetto e la vostra fedeltà, magari con un gesto concreto o un aiuto pratico. Se siete single, potreste avvicinarvi a una persona che vi ispira fiducia e sicurezza, magari sul posto di lavoro o in un contesto sociale. Nel lavoro, poi, sarete efficienti e bene organizzati, e vi farete apprezzare per la vostra professionalità e la vostra competenza. Fisicamente avete una buona resistenza, ma non trascurate il relax.

Acquario: ★★★. In programma una giornata il molti casi sottotono, con possibilità di cambiamenti o sorprese non messe in conto.

Le stelle comunque vi renderanno curiosi e originali, ma anche un po' instabili e imprevedibili. In amore, se avete una relazione stabile, potreste avere qualche incomprensione con il vostro partner, forse dovuta alla vostra troppa voglia di libertà e di novità. Se siete single, potreste fare una conoscenza insolita e stimolante, magari in un ambiente diverso dal solito o in un contesto online. Nel lavoro, sarete creativi e innovativi, ma anche un po' disordinati e distratti. Fate attenzione a non commettere errori o a non perdere occasioni importanti. Discreta la salute: avete bisogno di riposo e relax, perché siete decisamente stanchi e nervosi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 2 settembre, preannuncia una giornata abbastanza buona, fatta di discrete emozioni e piccole ma piacevoli sensazioni.

Le stelle in molti casi vi renderanno dolci e romantici, e a sprazzi vi regaleranno momenti dolci da gustare. In amore, se avete una relazione stabile, potreste vivere una giornata (quasi) da sogno con il vostro partner, magari fare progetti per un viaggio in un luogo incantevole in cui vivere un'atmosfera intima. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi fa battere il cuore, magari in un contesto artistico o spirituale. Nel lavoro, siete intuitivi e collaborativi, perciò vi troverete bene con i colleghi e i superiori. Potreste anche ricevere una gratifica o un riconoscimento per il vostro impegno.