Prende il via un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali che vivranno novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico in vista della giornata del 23 settembre 2023. Di seguito le indicazioni dell'oroscopo dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 23 settembre 2023: la giornata astrologica

Ariete: in amore si può tentare un recupero, ma questo weekend potrebbe portare diverse polemiche. Nel lavoro se ci sono stati problemi è meglio non discutere ma essere comprensivi.

Toro: per i sentimenti è una giornata che porterà qualche occasione per rilanciare il vostro cuore.

Non dovrete solo prendere tutto di petto. Nel lavoro ci sono buone prospettive e arriverà qualcosa in più.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata migliore, riuscirete a superare diverse questioni grazie anche alla Luna che non è più in opposizione. Nel lavoro è meglio evitare le polemiche adesso.

Cancro: in amore la Luna porta dei ritardi e sono possibili delle tensioni per voi. A livello lavorativo meglio riflettere bene prima di prendere decisioni.

Leone: per i sentimenti ci sono state troppe indecisioni, ma comunque non mancheranno delle buone occasioni da vivere. Nel lavoro vi sentite più forti adesso, ma non tutto sarà semplice da ottenere.

Vergine: a livello amoroso c'è una buona energia con la Luna favorevole e vi sentirete più forti adesso.

Nel lavoro alcune situazioni non sono facili da gestire.

Bilancia: per i sentimenti la Luna crea qualche disagio, le stelle potrebbero mettervi in difficoltà e portare delle incomprensioni. Nel lavoro una conferma che aspettate da un po' adesso arriverà, evitate però di alimentare pensieri negativi.

Scorpione: in amore la Luna favorevole porterà a delle belle sensazioni e tutto sarà più facile da vivere.

Nel lavoro arrivano delle occasioni migliori, cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Sagittario: per i sentimenti le stelle premiano, vi sentirete più forti in queste ore. Nel lavoro Saturno in opposizione porta a qualche momento di disagio, ma le soluzioni non mancheranno.

Capricorno: a livello amoroso la Luna nel segno porterà a dei chiarimenti di coppia, questa giornata porta una buona energia.

Nel lavoro va sfruttato bene questo periodo.

Acquario: per i sentimenti le stelle aiutano a recuperare, alcune cose però potrebbero cambiare facilmente. Nel lavoro tenete sotto controllo l'aspetto economico.

Pesci: in amore la Luna favorevole permetterà di migliorare i legami di coppia. Nel lavoro potrete essere contattati da qualcuno con cui non si sentivate da tempo per recuperare un progetto che avevate abbandonato.