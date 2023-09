L'oroscopo dell'amore della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 vede Venere transitare nel segno del Leone, mentre Vergine sarà alla prima posizione. Di tutt'altro avviso sarà il segno dell'Acquario.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore della settimana: Vergine eccezionale

1° Vergine: eccezionalmente l'ambito sentimentale sarà costellato da una serenità profonda che vi farà sentire in pace con il mondo, quindi anche nei rapporti interpersonali troverete una giusta dimensione dopo tanto tempo di incertezza e di chiusura.

Con il partner troverete finalmente una dimensione in cui il romanticismo si accompagnerà a qualcosa di decisamente più responsabile e maturo.

2° Bilancia: portare la passionalità dalle vostre parti sarà sempre più fattibile per questo Venere. La vivacità che ci metterete nell'interazione con le persone che vi circondano in generale potrebbe conferirvi dei punti fatti di simpatia e anche di una spiccata dote comunicativa. Ci saranno delle riconciliazioni che con il trascorrere della settimana potrebbero concretizzarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia.

3° Leone: ci saranno delle splendide emozioni che faranno da coronamento alla vostra relazione di stampo amoroso. Gli incontri per i single si riveleranno davvero positivi, coinvolgenti ed efficaci per poter consentire al vostro cuore di aprirsi ancora una volta ai sentimenti.

In famiglia regnerà una serenità molto duratura, e le vostre decisioni personali saranno accettate in men che non si dica e senza troppe proteste che possono portare a conflitti.

4° Pesci: avrete delle opportunità di incontri che potrebbero favorire delle bellissime avventure. Nella coppia si creeranno i presupposti per poter rendere la passione sempre più avvincente e creativa.

Ora sarà il momento di affrontare con entusiasmo qualche responsabilità da condividere con la persona amata. Secondo l'oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre 2023, l'ambito amoroso potrebbe essere supportato da un romanticismo eccezionale.

Malinteso per Capricorno

5° Ariete: le vicende amorose di questa settimana saranno costellate da molte sorprese da parte del partner.

L'affinità di coppia potrebbe portarvi a fare qualche progetto insieme e a rivoluzionare anche alcune dinamiche all'interno della famiglia che risulteranno piuttosto obsoleto. Secondo quanto riporta dall'oroscopo, anche la Luna potrebbe regalarvi delle emozioni, soprattutto nella seconda parte della settimana. Il weekend potrebbe essere estremamente romantico.

6° Sagittario: ci sarà Venere a conferire al vostro segno un'aura magnetica e sensuale, in grado di fare conquiste e di rivitalizzare l'ambito di coppia con del romanticismo e della passione. Purtroppo la mancanza di un appoggio di Mercurio potrebbe essere controproducente per qualche dialogo importante per il futuro della vostra storia d'amore.

Avrete comunque degli incontri che favoriranno la formazione di una nuova cerchia di amicizie.

7° Capricorno: dovrete affrontare qualche piccolo malinteso nella coppia e non sempre riuscirete ad arrivare a una soluzione. L'ambito amoroso al momento avrà un supporto solo parziale di Venere, per cui soltanto l'ambito quotidiano sarà stabilmente assicurato. Il romanticismo probabilmente sarà presente soltanto nella seconda parte della settimana e in qualche sporadica serata, mentre ci saranno dei momenti molto più spensierati con le amicizie.

8° Gemelli: se Mercurio potrebbe non essere un ottimo compagno di viaggio in questa settimana, e dunque non permettervi di comunicare in modo adeguato con la famiglia, subentrerà un Venere positivo che potrebbe darvi gli strumenti necessari per poter dare quel tocco di romanticismo che manca alla settimana.

Ci saranno alcune amicizie che vorrebbero rivedervi dopo tanto tempo a questa parte per poter riprendere i contatti.

Emozioni per Cancro

9° Cancro: avrete qualche bella emozione che in fin dei conti potrebbe essere portatrice di qualche novità in amore, ma nel complesso il romanticismo potrebbe essere davvero molto marginale nel corso della settimana per il vostro segno. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana che va dal 25 settembre al 1° ottobre 2023, vi sentirete alquanto distanti dalle prospettive familiari, e anche molto delusi con qualche amicizia importante.

10° Acquario: purtroppo in questo periodo non avrete molta sintonia con la persona amata, anzi, forse della conflittualità residua delle giornate precedenti si riverserà anche su questa settimana, anche se in un modo molto più leggero.

Il nervosismo la farà da padrone soprattutto se ci saranno delle delusioni nella famiglia oppure nelle amicizie. Sarà tempo di pensare di più a voi stessi e a cosa vorreste perseguire come individui.

11° Toro: l'influenza negativa di Venere potrebbe portare a discussioni molto accese con la persona amata, forse a causa di qualche divergenza id intenti e di una visione diversa della vita di coppia. In famiglia non andrà meglio, dal momento che potrebbero subentrare delle diverse prospettive sulla gestione della casa e della famiglia stessa. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana, potreste non avere nessuna intenzione di sviluppare del romanticismo.

12° Scorpione: ci saranno dei malumori nella coppia che potrebbero non essere risolvibili.

Potreste avere anche delle responsabilità troppo grandi per caricarle sulle vostre spalle in questo momento. Avrete bisogno di uno stacco da tutto e da tutti per poter ritrovare un vostro equilibrio nel corso della settimana. Solo alla fine del weekend potreste ritrovare un po' di serenità individuale e dedicarvi così agli altri.