Si conclude ufficialmente una nuova settimana del mese di settembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 24 settembre 2023 dall'Ariete ai Pesci con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrologiche di domenica 24 settembre

Ariete: in amore meglio prendere le distanze dal passato o da una persona che ora è contro di voi. Nel lavoro probabile che ci sia qualche situazione da dover rivedere.

Toro: per i sentimenti giornata che vede la Luna in buoni aspetto, per questo motivo arriveranno nuove emozioni e per i single nuovi incontri.

Nel lavoro buone le idee da sfruttare in questo giorno e momento che porta soluzioni.

Gemelli: a livello amoroso diverse cose cambieranno, c'è qualcosa che al momento non va come vorreste. Nel lavoro ci sono grandi opportunità da seguire al momento, andrete incontro a buoni risultati.

Cancro: in amore, se ci sono problemi o incomprensioni, possibili allontanamenti in questa fase, è una situazione che comporta difficoltà. A livello lavorativo meglio fare tutto con calma e rimandare eventuali discussioni.

Leone: per i sentimenti sfruttate queste giornate per mettere in chiaro quello che non va, dovete superare tutto quello che non vi piace. Nel lavoro non precipitate troppo gli eventi.

Vergine: a livello sentimentale i nuovi incontri potranno valere di più, per questo motivo meglio non rimandare nulla.

Nel lavoro c'è un accordo da trovare e sarà necessario parlare chiaramente al più presto.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento che vi vede agitati, dovete risolvere un problema. Nel lavoro giornata che porta complicazioni, cercate di fare del vostro meglio.

Scorpione: in amore anticipate i tempi e parlate chiaro adesso, Giove dissonante comporta delle difficoltà.

A livello lavorativo meglio fare tutto quello che desiderate adesso.

Sagittario: a livello sentimentale momento favorevole, con alcune situazioni interessanti. Nuovi incontri e novità. Nel lavoro i contatti dovranno essere portati avanti senza preoccupazioni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale e in amore Luna favorevole, momento ideale per rivedere alcune scelte.

Nel lavoro dovrete riorganizzare alcune questioni e dimostrare il vostro valore.

Acquario: a livello sentimentale se una relazione non va ci vorrà pazienza e voglia di rivedere alcuni aspetti. Nel lavoro sarà importante rispettare gli accordi che avevate preso.

Pesci: in amore se ci sono alcuni problemi meglio aspettare prima di dire basta ed essere più sinceri. Nel lavoro notizie in arrivo per definire alcune situazioni e alcune attività.