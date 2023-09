L'oroscopo di domenica 24 settembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. È presente anche una classifica che consente di mettere in relazione la posizione del proprio profilo con quella degli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 24 settembre 2023.

Oroscopo del 24 settembre: la prima parte della classifica

Leone (1° posto): sarà una giornata molto positiva. La vita di coppia andrà in contro a tante novità sorprendenti.

Il partner sarà legato a voi da un profondo feeling che niente e nessuno sarà in grado di spezzare.

Sagittario (2° posto): sarete piuttosto lineari nei vostri ragionamenti. Cercherete di mettere al primo posto la razionalità, in modo da non cadere facilmente in errore. Questo, ovviamente, non vorrà dire chiudere il cuore all'amore.

Bilancia (3° posto): sarete molto simpatici con il prossimo. Non potrete fare a meno di mostrarvi gentili e aperti al dialogo. Questo atteggiamento vi consentirà anche di stringere nuove amicizie con gli altri.

Toro (4° posto): potrebbe essere il momento giusto per modificare qualcosa all'interno della vostra routine quotidiana. Avrete tutte gli strumenti necessari per riuscirci.

Gli amici non vedranno l'ora di darvi una mano.

Acquario (5° posto): vorreste avere una macchina del tempo per tornare indietro. Sarete determinati a recuperare alcuni rapporti che, a causa di determinate incomprensioni, sono stati spezzati precipitosamente.

Ariete (6° posto): rispetto ai giorni precedenti, le cose andranno molto meglio.

Vi sentirete più sicuri di voi stessi, anche se dovrete ancora lavorare su alcuni aspetti. Solo il tempo vi saprà dare le giuste risposte.

Previsioni del 24 settembre: l'ultima parte della classifica

Capricorno (7° posto): non saprete come utilizzare tutte le vostre energie. Avrete bisogno di trovare delle attività alternative, in modo da combattere la noia.

Inoltre, la solitudine non farà proprio per voi. Preferirete stare con gli amici.

Gemelli (8° posto): sarete un po' tesi. La vita in famiglia, purtroppo, prenderà una direzione inaspettata. Non sarete affatto soddisfatti e, per questo motivo, vi metterete alla ricerca di una valida alternativa. Attenzione a non prendere decisioni affrettate.

Scorpione (9° posto): tenderete a essere un po' litigiosi. Ci saranno delle questioni che proprio non riuscirete a digerire. Sarà importante avere un occhio nei riguardo nei confronti della famiglia e della persona amata.

Pesci (10° posto): sarete un po' cagionevoli. Il repentino cambio delle temperature vi renderà più suscettibili ai malanni di stagione.

Per fortuna, si tratterà di cose di poco conto, che potranno essere risolte velocemente.

Vergine (11° posto): rimarrete molto delusi da una persona in particolare. Per il momento, sentirete il bisogno di prendere le distanze da lei. Non escluderete un ritorno alla normalità per il futuro.

Cancro (12° posto): l'Oroscopo di oggi vi consiglia di non discutere con il partner. Il quadro astrale, infatti, non consentirà di dedicarsi a un confronto positivo e produttivo. Sarà meglio rimandare la conversazione a un secondo momento.