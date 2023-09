Ancora pochi giorni prima della conclusione del mese di settembre e l'arrivo di un nuovo periodo, ovvero il mese di ottobre. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 26 settembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata piuttosto interessante con la Luna che è in buon aspetto, saranno tanti gli impegni di coppia. Nel lavoro non tutto è semplice da gestire per questo motivo qualche scontro sarà inevitabile.

Toro: per i sentimenti ultimamente avete vissuto momenti difficili, la giornata non renderà al massimo.

Nel lavoro diversi progetti già avviati ora otterranno successo.

Gemelli: a livello sentimentale interessanti i legami in questo giornata e potrete ricevere anche una buona notizia. Nel lavoro anche se il mese non ha portato grandi novità quello che state facendo ora è importante.

Cancro: in amore Luna che non è più in opposizione per questo motivo è un momento migliore per recuperare. A livello lavorativo qualche ostacolo non manca ma si potrà risolvere tutto con un maggiore pazienza.

Leone: a livello sentimentale Luna in opposizione che porterà qualche momento di tensione, meglio lasciar passare uno stato di difficoltà. Nel lavoro sarà semplice discutere per motivi banali, per questo motivo meglio essere pazienti.

Vergine: a livello amoroso Venere a breve sarà nel segno e porterà un momento interessante da vivere, per questo motivo meglio non rimandare nulla. Nel lavoro se ci sono questioni da chiarire meglio parlare adesso.

Bilancia: a livello amoroso Luna favorevole che vi permetterà di organizzare qualcosa di importante. Se una storia non va più potreste anche andare oltre.

Nel lavoro c'è da recuperare in particolare dal punto di vista economico.

Scorpione: per i sentimenti fase di maggiore agitazione, questo è un momento che comporterà maggiore nervosismo. Nel lavoro Giove in apposizione porta sempre qualche critica.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se c'è da fare una scelta, meglio agire adesso, organizzate qualcosa di importante.

Nel lavoro sono già arrivati diverse risposte, sfruttate a pieno questo momento.

Capricorno: a livello amoroso entro la fine del mese sarà possibile vivere qualche emozione in più, non mancheranno delle novità. Nel lavoro diversi pianeti favorevoli aiutano a soddisfare le vostre ambizioni.

Acquario: a livello sentimentale Luna nel segno che aiuterà i rapporti ma attenzione a Venere ancora in opposizione che porta qualche calo. Nel lavoro momento da rivedere e che potrebbe portare dei cambiamenti.

Pesci: in amore momento importante in particolare se ci sono stati problemi con qualcuno. Nel lavoro i nuovi accordi non mancano, proprio voi avete voglia adesso di cambiare.