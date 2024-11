L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre prevede che la preoccupazione attanaglierà il segno del Cancro, mentre i Pesci saranno immersi in una fase stagnante. Per i Gemelli saranno delle giornate intense, costellate di faccende da sbrigare, invece il Toro dovrà armarsi di prudenza.

Previsioni astrologiche per la settimana 18-24 novembre 2024

Ariete - Questa settimana si preannuncia intensa, con forti emozioni e necessità di cautela per la vostra salute e il vostro equilibrio mentale: dovete ancora smaltire le fatiche accumulate nei mesi scorsi.

Per le coppie nate da poco, sarà un periodo denso di passione, mentre i single potrebbero lanciarsi in nuove relazioni, sentendosi finalmente pronti e liberi. È il momento ideale per iniziare a pianificare qualcosa di importante per il futuro. In famiglia, fate attenzione a evitare discussioni con i figli. Nell’ultimo periodo dell’anno si prospettano eventi favorevoli e l’arrivo di notizie inattese. Alcuni giorni potreste sentirvi stanchi e appesantiti: esprimete senza esitazioni i vostri pensieri, sia al partner sia a chi di dovere. Non sarete soli, quindi allontanate il pessimismo. Il fine settimana porterà un miglioramento psicofisico significativo.

Toro - Affrontate la settimana con prudenza, poiché gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Potrebbe essere necessario chiarire una questione in sospeso da tempo. Non perdete energie con persone che non sono sincere con voi. Potrebbero sorgere discussioni e cali di forma fisica e mentale; potreste sentirvi distratti e assonnati. Se state attraversando un periodo buio, non arrendetevi: prima o poi si vedrà la luce.

In amore, possono verificarsi incomprensioni di coppia, ma niente di irrisolvibile. Sarà meglio evitare scelte impulsive in momenti di crisi. Non alimentate polemiche, soprattutto se avete avuto recenti separazioni. Sono possibili cambiamenti nel lavoro o nella gestione quotidiana. Entro la fine dell'anno potrebbero giungere notizie inattese.

Gemelli - Settimana piena di faccende da fare, ma per fortuna non vi mancano energia e creatività. Da venerdì partirà un periodo favorevole per voi, con cambiamenti che potrebbero riguardare il lavoro o la casa. Dopo alcune difficoltà, troverete finalmente un giusto equilibrio. L'unica accortezza è quella di non prendere decisioni impulsive, ma rilassatevi e godetevi queste giornate autunnali. In amore, la passione sarà intensa, e i single potranno fare nuove conoscenze interessanti.

Cancro - La vostra vita non è mai priva di preoccupazioni. Talvolta vi sentite travolti dall'ansia e dall'agitazione. Questa settimana sarete molto occupati e in attesa di qualcosa di importante che deve accadere, come un'assunzione di lavoro o una risposta destinata a incidere sulla vostra stessa esistenza.

Potrebbero nascere litigi con colleghi per insoddisfazioni lavorative. Non perdete di vista i vostri obiettivi e cercate di vivere nel presente, evitando distrazioni come i social. Lo stress e le tensioni familiari saranno più lievi verso il fine settimana. Potrebbero arrivare chiarimenti e risposte che vi solleveranno il morale. Il weekend sarà ricco di emozioni, anche se persistono incertezze economiche per spese impreviste. Non trascurate la salute e ascoltate i consigli dei vostri cari.

Leone - Si prevedono emozioni intense e miglioramenti su diversi fronti. Finalmente vi libererete di vecchi pesi. Una situazione professionale potrebbe ancora preoccupare, ma non esitate a chiedere aiuto: le soluzioni ci sono.

Cercate di non esagerare con gli impegni. Nel fine settimana, la salute migliorerà e potrete rilassarvi, distogliendo la mente dalle preoccupazioni. In amore e nel lavoro, sarà utile imporre le proprie condizioni. Non forzatevi a fare ciò che non desiderate, perché potrebbe influire negativamente sul vostro benessere mentale. Prestate attenzione alla dieta e riposate di più.

Vergine - La settimana sarà molto positiva, specialmente sul fronte sentimentale. Inizierete i primi giorni con pensieri su denaro, lavoro e famiglia. Nonostante le difficoltà del passato, avete continuato a perseguire i vostri obiettivi, e ora le vostre idee si rivelano sempre più proficue. Nel fine settimana, vi sentirete meno stanchi e più vitali.

Sono previsti movimenti di denaro: attenzione a non esagerare con le spese. La forma fisica migliora e qualcuno potrebbe iniziare una dieta in vista delle feste. Evitate investimenti avventati.

Bilancia - Dopo un periodo di stasi, la situazione inizia a migliorare. Vivrete una settimana intrigante, in cui non dovrete rimandare i vostri progetti. Un familiare potrebbe richiedere il vostro supporto. Riscoprirete il valore delle cose che avete. In amore, ci sarà desiderio di costruire un futuro più soddisfacente. Nel lavoro, fate attenzione alla stanchezza. Le crisi in alcune relazioni potrebbero risolversi, mentre potreste rievocare un amore passato che condiziona ancora il vostro modo di fidarvi degli altri.

Cercate di essere ottimisti per il futuro.

Scorpione - Dovrete affrontare alcune discussioni importanti. Potreste essere infastiditi da qualcuno intorno a voi, come un vicino o un collega. Prestate attenzione alla vita lavorativa e familiare, dove potrebbero emergere agitazioni. In amore, potrebbero riaffiorare vecchi sentimenti irrisolti. Il lavoro vi assorbirà molto, ma cercate di mantenere l’equilibrio tra vita privata e professionale. Verso il fine settimana, potreste avvertire una certa stanchezza fisica. In alcune giornate, vi sentirete nostalgici dell’estate, e alcuni già attendono le feste natalizie. Evitate spese eccessive, ma tenete d’occhio le promozioni di fine mese.

Sagittario - L'Oroscopo dice che la settimana sarà caratterizzata da tensioni che potrebbero sfociare in discussioni, specialmente in famiglia.

Sul lavoro, ci sarà un po' di agitazione, ma in amore la situazione sarà stabile e vi permetterà di trovare un sostegno. Le incomprensioni con genitori o figli potrebbero essere fonte di preoccupazione. Rallentate il ritmo per ritrovare voi stessi, specialmente nello studio o nel lavoro. Potreste avere qualche problema articolare, quindi prendetevi cura della vostra salute e cercate di riposare di più. A livello economico, gestite le tensioni con calma, soprattutto in amore.

Capricorno - Saranno giornate perfette da dedicare alla propria persona, concentrandosi sui propri bisogni. Mettete ordine nella vostra routine e bilancio economico. In amore, chi è in una relazione solida troverà nuove occasioni per riscoprire la passione.

Organizzate delle serate rilassanti, magari in compagnia di una serie TV emozionante o di un buon libro d'avventura. Rivedere alcuni aspetti della vostra vita vi farà bene e vi aiuterà a progettare nuovi passi.

Acquario - Sarà una settimana di bilanci e revisioni. Avrete modo di riflettere e affrontare tensioni. Lavoro e studio vi assorbiranno, mentre in famiglia potrebbero esserci questioni da risolvere. L’amore passerà in secondo piano, mentre i single godranno di serate movimentate. Se il lavoro vi sembra insoddisfacente, potreste considerare l’idea di mettervi in proprio o apportare modifiche. Prestate attenzione alla salute e proteggetevi dal freddo. È il momento ideale per pianificare un viaggio da fare più avanti.

Pesci - In linea generale, non sarà una settimana favorevole: forse state vivendo un momento di crisi o di stagnazione. Chi è in una relazione da molti anni potrebbe sentirsi trascurato dal partner. Anche se il tempo può logorare i rapporti, cercate di ravvivare la passione prima di pensare alla fine della relazione. Puntate su piccoli gesti e cambiamenti, come una cena romantica o una serata diversa. Per i single, novembre porta possibilità di nuove conoscenze o riscoperta di qualcuno vicino. Nel lavoro potrebbero emergere intoppi: i liberi professionisti attendono risposte o pagamenti. Abbracciate le opportunità, senza lasciarvi abbattere dai rifiuti. Evitate di fare tardi la sera.