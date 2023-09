Mancano ormai pochi giorni prima della conclusione del mese di settembre per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 27 settembre 2023 con quelli che saranno i cambiamenti in amore e nel lavoro in previsione di questa nuova giornata dall'Ariete ai Pesci.

La previsioni astrali

Ariete: in amore è una giornata di recupero, ma attenzione a qualche polemica che potrà nascere nel weekend. Nel lavoro ci vorrà coraggio nelle nuove imprese, c'è comunque per voi una maggiore fiducia.

Toro: per i sentimenti è arrivato il momento di ripartire grazie a Mercurio favorevole, da adesso questo sarà possibile.

Nel lavoro non mancano le opportunità, siete molto favoriti adesso.

Gemelli: a livello amoroso se una relazione non va potreste anche dire basta, meglio evitare rapporti con persone che non sono disponibili. Nel lavoro vi sentite agitati ma non per colpa vostra, bensì di persone che stanno attorno a voi.

Cancro: in amore la Luna è favorevole, quindi c'è per voi un buon recupero. A livello lavorativo la fine del mese è interessante per i nuovi progetti, ma potreste anche pensare di tagliare qualcosa.

Leone: a livello sentimentale queste sono giornate migliori, è meglio però parlare con cautela. Nel lavoro ci sono delle proposte da fare e scelte da portare avanti, attenzione a non fare scelte azzardate.

Vergine: per i sentimenti la Luna in opposizione porterà una certa difficoltà, quindi potreste sentirvi intolleranti. Nel lavoro potreste avere a che fare con persone che al momento non sopportate.

Bilancia: a livello sentimentale se vi siete sentite in difficoltà ora avrete l'opportunità di recuperare. Per i single gli incontri sono favorevoli.

Nel lavoro cercate una mediazione per evitare troppe spese.

Scorpione: in amore è una giornata che porta una buona vitalità, potrete ricevere qualche consenso in più. Nel lavoro dei progetti sono favorevoli, sono buoni i contatti anche con altre persone.

Sagittario: per i sentimenti la giornata non è esaltante, meglio stare lontani da eventuali complicazioni. Nel lavoro sarà facile allontanarsi da qualcuno che non comprende le vostre idee, qualcosa al momento non va.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata positiva per vivere delle sensazioni migliori, adesso si potrà comunque recuperare. Nel lavoro un problema nato di recente potrà essere risolto ma molto dipende da quello che volete fare.

Acquario: a livello sentimentale c'è la voglia di tornare ad amare per i cuori solitari. Nelle coppie di lunga data si risolverà un problema. Nel lavoro il prossimo mese potrà dare il via a un programma o un progetto diverso dal passato.

Pesci: in amore c'è la Luna nel segno e questa è una situazione interessante, che vi vede decisamente più forti. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti, alcuni potrebbero sperare in una novità importante.