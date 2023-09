L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 settembre 2023. Sotto la lente astrale i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Allora, ansiosi di sapere chi avrà vita facile, questo giovedì, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 28 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Stelle riconoscenti! Gli astri saranno dalla vostra parte questo giovedì, promettendo una giornata abbastanza buona ma routinaria.

Sotto vari punti di vista, l'aspetto della vita di coppia troverà la giusta collocazione, instaurando in molti una maggiore fiducia sia nel partner che in sé stessi. Per i single, Venere aprirà il cuore: dimostrerete di essere uno dei segni più capaci di amare dello Zodiaco, grazie alle favorevoli combinazioni planetarie che il cielo vi offre in questo momento. Esprimerete non solo gioia, ma anche profondo sentimento, verso una persona che vi ha colpito. Sarete particolarmente apprezzati e, se avete scelto di intraprendere una libera professione, potreste cogliere un’occasione unica e irripetibile nella carriera. La competenza e la professionalità saranno messe in luce dai positivi transiti planetari.

Toro: ★★★★★. Affascinanti! La posizione degli astri principali indica che questa giornata sarà estremamente positiva per voi in ambito sentimentale. Avrete l'opportunità di staccare la spina e ricaricare le batterie dopo le intense giornate che avete vissuto. Approfittate di questa occasione per trascorrere del tempo con il partner, per rilassarvi e coccolarvi.

Se siete single, sarà un momento in cui sarete in ottima forma per intraprendere qualsiasi attività che decidiate. Le stelle vi renderanno vivaci e capaci di dare il meglio di voi in ogni situazione, aumentando il vostro senso dell'umorismo e il desiderio di innamorarvi, indipendentemente dalla decade di nascita. Le stelle vi aiuteranno a trovare un equilibrio tra stimolanti sfide e momenti di gratificazione.

Coltiverete relazioni positive con i colleghi, creando un ambiente di lavoro armonioso che favorirà la crescita professionale.

Gemelli: ★★★. Morale a terra! L'oroscopo del giorno 28 settembre prevede un periodo abbastanza sottotono. La fiducia nel partner deve essere costruita con pazienza, diventando poi una luce che illumina il rapporto. Ciò, vi darà modo di aprire il cuore e costruire legami autentici, basati sulla reciprocità e sul rispetto. Sebbene possano esserci delusioni lungo il percorso, mantenete fede a voi stessi, perché il vero amore supera ogni ostacolo. Se siete single, il passato può essere un acerrimo nemico o un prezioso alleato: sarà infatti, il vostro punto di osservazione a fare la differenza.

Per trarre beneficio dalle esperienze che vi hanno segnato, dovreste cercare di rispolverare e mettere in pratica insegnamenti che sicuramente daranno buoni frutti per migliorare il futuro. Affrontate con convinzione una situazione economica che sta andando allo sbando. Sul lavoro è importante mantenere una buona dose di lucidità per correggere sia i vostri errori che quelli dei colleghi.

Oroscopo e stelle del 28 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Pazienza! Questo giovedì le dinamiche familiari, alcune davvero complesse, possono richiedere maggior calma e comprensione. Impegnatevi quindi a costruire legami sani e amorevoli con il partner, in modo che possa sostenervi anche nei progetti di vita in comune.

Se siete single, potrebbe sembrare che un'atmosfera cupa si sia abbattuta su di voi, ma è importante ricordare che ogni giornata dovrebbe iniziare con una dose di positività e gratitudine. Provate ad aprire il cuore alle possibilità che la vita vi offre e cercate di non vedere solamente il lato negativo delle cose. La Luna potrebbe presentare ostacoli lungo il percorso professionale, ma le sfide sul lavoro vi spingeranno a dare il massimo. Superando i vostri limiti e dimostrando ai superiori la determinazione che avete riuscirete a dare prova del vostro valore.

Leone: ★★★★. Un buon periodo. La sensibilità che proverete per l'amato/a, unita a un'appassionata dedizione al rapporto di coppia, non vi farà mancare l'affetto di cui avrete bisogno.

State per entrare in una fase particolarmente felice nei sentimenti, grazie all'ausilio delle stelle che saranno potenti alleate, permettendovi di osare e riscoprire la sintonia con il partner. Se siete single, prendetevi cura di voi stessi in modo olistico, nutrendo il corpo con una dieta equilibrata, praticando attività fisica regolare e dedicando del tempo al riposo e al rilassamento. Ascoltate inoltre le esigenze del corpo e siate attenti ai segnali che vi invia, poiché la salute è la base per una vita piena di gioia e realizzazione. Sta per arrivare un progetto di lavoro che vi vedrà coinvolti direttamente, ma che potrebbe nascondere un pizzico di rischio. Valutate attentamente ogni dettaglio e preparatevi ad affrontare questa impresa con sicurezza, sicuri di trovare la strada per il successo.

Vergine: ★★★★★. Buona sorte a pieno servizio! L'oroscopo di domani, 28 settembre, prevede infatti un giovedì davvero molto fortunato. Una bellissima Luna sarà la vostra benefattrice celeste, regalando momenti di intesa particolarmente profonda. Una nuova sintonia mentale con la dolce metà vi regalerà la virtù di saper ascoltare e comprendere le ragioni di chi vi sta accanto. In questa giornata, godrete di una rara capacità di comunicazione con il partner, con momenti preziosi da trascorrere insieme. Se siete single, l'eccezionale configurazione planetaria vi darà la possibilità di rinnovare l'immagine, e anche se siete un po' più avanti negli anni: il vostro aspetto rifletterà una freschezza da fare invidia.

Inoltre, qualche idea lavorativa potrebbe rappresentare l'opportunità perfetta per portare a termine un progetto del passato, poiché ora è giunto il momento di raccoglierne i frutti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 settembre.