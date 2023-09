La prima settimana del mese di settembre entra nel vivo e inizia a portare cambiamenti e novità a livello astrologico a tutti i segni. Di seguito l'oroscopo del 5 settembre 2023 con le previsioni relative all'amore e al lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata di maggiore forza ed entusiasmo per le passioni, quindi supererete momenti di tensione. Nel lavoro ci sono alcuni problemi che riguardano delle questioni del passato, quindi ci sarebbe la necessità di allontanare qualcuno che è contro di voi.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare di essere precipitosi in alcune situazioni, non esagerate nelle valutazioni.

Nel lavoro, se avete fatto un cambiamento in passato, finalmente vi siete resi conto di non aver perso nulla.

Gemelli: a livello sentimentale con Venere favorevole avrete la possibilità di rivedere alcune relazioni, riuscirete a ottenere un buon successo. Nel lavoro c'è bisogno di un po' di relax.

Cancro: in amore ci sono delle piccole incomprensioni che potranno essere superate visto che anche Venere è favorevole. A livello lavorativo è una giornata importante per cercare di risolvere alcune controversie e a breve anche la Luna sarà nel segno.

Leone: in amore non si escludono alcune dispute, qualcuno sarà contro di voi e questo sarà da evitare. Nel lavoro un progetto importante prende il via, ma ci vorrà del tempo per concretizzarsi.

Vergine: per i sentimenti se volete recuperare ora avrete la possibilità di fare nuovi incontri, vi sentite più forti adesso. Nel lavoro fate attenzione ad alcune persone che potrebbero non essere dalla vostra parte.

Bilancia: a livello sentimentale chi vive una relazione da tempo dovrebbe cercare un'evoluzione, i rapporti con gli ex andrebbero gestiti al meglio.

Nel lavoro la situazione è da rivedere, ci vorrebbe ora una maggiore attenzione.

Scorpione: a livello amoroso è giornata adatta ai chiarimenti visto che la Luna è in opposizione e porterà delle discussioni. Nel lavoro, nonostante il periodo prometta bene, questa non è la giornata migliore per creare delle tensioni.

Sagittario: a livello sentimentale non rimandate alcune questioni che dovrete chiarire in questa giornata, in particolare in serata.

A livello lavorativo attenzione a una persona che potrebbe essere contro di voi ma il cielo è comunque favorevole.

Capricorno: in amore vi sentite più forti adesso e i single del segno avranno una marcia in più con conoscenze speciali. Nel lavoro siete dentro una fase di grande cambiamento e le stelle promettono bene.

Acquario: per i sentimenti chi è solo da tempo non deve arrendersi, ma provare a riuscire a dimenticare il passato. Discussioni da superare. Nel lavoro, se ci sono stati dei blocchi, ora è meglio agire con prudenza.

Pesci: in amore, se ci sono stati i problemi, ora non bisogna arrendersi anche perché vi sentirete più forti. Nel lavoro coloro che hanno un'attività in proprio stanno pensando di cambiare gruppo o portare delle novità a breve.