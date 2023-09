L'oroscopo di martedì 5 settembre ha in serbo tante sorprese e in base agli influssi dei pianeti è pronto a svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Presente anche la classifica, che consente di dare uno sguardo più ampio alla relazione tra i diversi profili.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 settembre 2023.

Oroscopo del 5 settembre 2023: i primi posti in classifica

Bilancia (1° posto): darete il massimo durante questa giornata. L'Oroscopo di oggi presenta una situazione rosea sotto ogni punto di vista.

Il rapporto di coppia andrà a gonfie vele, così come l'esperienza sul posto di lavoro. Sarete responsabili e in grado di prendere importanti decisioni.

Sagittario (2° posto): dimostrerete al partner di essere davvero interessati al suo benessere. Vi prenderete cura del rapporto di coppia in modo profondo. Sarete pronti a mettervi in gioco, senza sottovalutare nessun aspetto. Di certo, non rimarrete con le mani in mano.

Ariete (3° posto): sarete molto intraprendenti. Non vedrete l'ora di affermare la vostra posizione sul posto di lavoro. Sarete pronti a sacrificare buona parte del tempo libero, ma non a discostarvi dai vostri valori. Rimarrete fedeli alle convinzioni più profonde del cuore, senza cambiare rotta.

Cancro (4° posto): sarete molto romantici. Il rapporto con il partner crescerà enormemente. Darete via a un'atmosfera pacifica, serena e solidale. Riceverete il sostegno da parte delle persone care, come gli amici e i parenti. Tutto andrà per il meglio sul posto di lavoro.

Acquario (5° posto): vi accorgerete di voler dare una direzione diversa alla vostra vita.

Avrete gli strumenti per farlo. Dovrete solo trovare il coraggio per compiere la prima mossa. Inoltre, sarete dotati di una pazienza non indifferente. L'attesa non dovrà turbarvi.

Vergine (6° posto): sarete molto riflessivi. Non potrete fare a meno di ripensare agli ultimi eventi. Tenderete a essere critici nei confronti del partner.

Ci saranno situazioni che non riuscirete a digerire. Nonostante questo, sarete pronti a prendere in mano la strada intrapresa.

Previsioni astrologiche del 5 settembre: i segni zodiacali meno fortunati

Toro (7° posto): esprimerete grande vivacità. Non riuscirete a rimanere fermi neanche per un istante. Avrete bisogno di sviluppare nuovi progetti e di dedicarvi ad attività sempre diverse. Attenzione, però, a non esagerare. Le energie potrebbero svanire sul più bello.

Leone (8° posto): proverete a organizzare diversamente le vostre giornate. Avrete bisogno di velocizzare il ritmo quotidiano per ottenere i risultati desiderati. Forse, ci vorrà un po' di tempo, però, alla fine, riuscirete a trovare la giusta strategia.

Attenzione alla quantità di stress.

Pesci (9° posto): farete fatica a concentrarvi. Vi distrarrete molto facilmente a causa di alcuni pensieri. Non sarà facile tornare sulla retta via e le mansioni lavorative potrebbero apparire più difficili del previsto. Vi servirà un pizzico di determinazione in più per farcela.

Capricorno (10° posto): rimarrete un po' perplessi da comportamento di alcuni amici. Proverete a intervenire, ma non vi sentirete pronti a esporvi troppo. Preferirete analizzare da lontano la situazione. In ambito famigliare, potrebbero esserci numerosi litigi.

Scorpione (11° posto): una persona che credevate amica vi deluderà. Il suo comportamento vi lascerà con l'amaro in bocca.

Non avrete alcuna intenzione di sistemare le cose, ma vorrete solo prendere le distanze. Dopo averlo fatto, le cose torneranno alla normalità.

Gemelli (12° posto): vacillerete davanti agli imprevisti. Non riuscirete a essere coerenti con gli obiettivi a causa dell'alto livello di stress. Prima di proseguire per la strada prescelta, sarà importante prendere le distanze da situazione spinose e ingestibili.