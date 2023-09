L'Oroscopo di lunedì 18 settembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Approfondiamo ora tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 18 settembre 2023.

Oroscopo di lunedì 18 settembre: i primi segni in classifica

Toro (1° posto): sarete completamente concentrati sul lavoro. Vi metterete in gioco, con l'obiettivo di raggiungere i risultati desiderati. Il successo non tarderà ad arrivare, anche in ambito sentimentale.

Capricorno (2° posto): sarete molto sicuri di voi stessi. Vi piacerà stare al centro dell'attenzione perché avrete la sensazione di ricoprire il ruolo di leader. Gli amici vi seguiranno senza esitazione.

Pesci (3° posto): rimarrete sulla cresta dell'onda. La vita professionale vi darà tante soddisfazioni, ma anche quella sociale non sarà da meno. In amore, potrebbe esserci una piccola novità.

Vergine (4° posto): non vedrete l'ora di stringere nuove amicizie. Deciderete di ampliare la vostra vita sociale, in modo da avere una quotidianità più vivace e movimentata. Gli hobby saranno un ottimo pretesto.

I segni mezzani

Leone (5° posto): sarete stanchi di essere sfruttati. Avrete bisogno di prendere delle decisioni diverse, basate completamente sull'interesse personale.

Non ve ne pentirete in futuro.

Sagittario (6° posto): conquisterete il cuore del partner con il vostro atteggiamento. Vi dimostrerà tutto il suo affetto, però, preferirete procedere con calma. Inoltre, dovrete affrontare uno stato d'ansia.

Scorpione (7° posto): deciderete di iniziare a gestire in modo diverso il vostro tempo.

Avrete bisogno di altri punti di riferimento e di essere più veloci. Raggiungerete l'obiettivo con la pratica.

Gemelli (8° posto): cercherete di non dare troppa confidenza ai colleghi di lavoro. Non vi piacerà unire la professione con la vita privata. La paura è che si possano influenzare a vicenda in modo negativo.

Previsioni astrologiche del 18 Settembre: gli ultimi segni in classifica

Bilancia (9° posto): non sarete totalmente soddisfatti della vostra vita di coppia. Avrete numerosi ripensamenti, ma il partner sembrerà totalmente ignaro della cosa. I suoi atteggiamenti non vi piaceranno.

Cancro (10° posto): non vi sentirete all'altezza della situazione. Avrete paura di non riuscire a colpire nel segno, soprattutto sul posto di lavoro. Potreste essere costretti a fare una scelta non indifferente.

Acquario (11° posto): avrete un rapporto un po' complicato con la vostra famiglia. La sentirete molto distante, soprattutto a causa degli ultimi aventi. Avrete la sensazione di non poter far niente per sistemare le cose.

Ariete (12° posto): farete fatica a scendere a patti con il prossimo. Non sarete abbastanza spontanei e le persone attorno a voi avranno poca fiducia. Sarà importante modificare l'atteggiamento esteriore.