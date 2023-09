Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 sarà una settimana romantica per i single nati sotto il segno del Toro e molto vivace per i Leone che vivono in coppia. Grazie a Marte e Venere i Vergine vedranno aumentare la passione nella loro vita di coppia. A seguire l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre, e le previsioni astrologiche sulla vita di coppia e single.

Gli affari di cuore secondo le previsioni astrologiche fino al 1° ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita matrimoniale dovrebbe andare a gonfie vele, a patto che voi riusciate a mantenere la calma.

Marte vi donerà un dinamismo eccezionale, che a volte potrebbe trasformarsi anche in un’aggressività devastante. Cercate di non pretendere troppo dal vostro partner, se non soddisfa tutte le vostre aspettative. Single, i vostri successi in diversi settori metteranno in secondo piano i vostri affari di cuore. In questa settimana, considererete l’amore come un piacevole passatempo piuttosto che una necessità vitale. Il colpo di fulmine non ci sarà in questo periodo.

Toro – In questa settimana farete una forte impressione sul vostro partner d'amore. Determinati a non lasciarvi manipolare, potreste arrivare al punto di minacciare la rottura della vostra relazione amorosa, se il vostro partner persiste a ignorare i vostri bisogni e desideri.

Se siete single, Venere, la dea dell’amore, vi farà vivere una settimana romantica. Più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e di conoscere nuove persone. Il vostro fascino funzionerà in maniera efficace.

Gemelli – Questa settimana accadranno molte cose. Dovreste sperimentare cambiamenti significativi a livello coniugale.

Siate pronti per gli eventi importanti della vostra vita di coppia. Alcune coppie respireranno aria di libertà, dopo la fine di una storia d’amore asfissiante. Con la benedizione di Venere, i cuori solitari vivranno flirt piacevoli e indimenticabili. Gli incontri avverranno in maniera insolita, nei luoghi più inaspettati e spesso romantici.

Cancro – Se non avete ancora un legame romantico, questa settimana avrete una sola preoccupazione: trovare la vostra anima gemella. Il matrimonio che finora avete sostenuto a gran voce non vi interesserà più; vorreste vivere una relazione spensierata ma solida. Nella vostra vita di coppia, non provocate troppo spesso la gelosia del vostro partner, potrebbe vendicarsi in un modo bellissimo e così sorprendente che non ci crederete.

Oroscopo sui rapporti di coppia e single, settimana 25 settembre-1° ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Single, sotto l’impulso di Mercurio, potreste cedere a un colpo di fulmine tanto intenso quanto breve. Può avere il suo fascino, a patto di non aspettarvi altro che il piacere del momento.

Questo Oroscopo promette una settimana molto vivace a quelli che hanno una relazione romantica, dove litigi e riconciliazioni si susseguiranno senza sosta. Per quelli che sono esauriti nella sfida quotidiana, l’atmosfera coniugale sarà un po’ irrespirabile.

Vergine – Una collaborazione tra Marte e Venere aumenterà la passione nella vita di coppia. Questa settimana metterà in risalto i vostri sentimenti ardenti. Saranno saggezza o follia? Spetta a voi decidere. Avrete voglia di godervi appieno i piaceri della vita in compagnia del vostro partner. Single, una questione di cuore può prendere una piega molto favorevole e più duratura, se moderate i vostri gusti di indipendenza e libertà. Questa relazione romantica potrebbe portarvi molta felicità e maggiore armonia nella vostra vita.

Bilancia – Piacere e benessere, questo è il programma settimanale molto interessante che vi aspetta. Vi sentirete bene con voi stessi e il rapporto con la vostra dolce metà diventerà più armonioso. Saprete come comunicare al partner il vostro ottimismo. E poi, l’intesa sessuale sarà ottima. Se il vostro cuore è ancora libero, ne avrete abbastanza di questo status. Questo è positivo, perché questa volta farete di tutto per incontrare la vostra anima gemella.

Scorpione – Se chiedete al vostro partner di andare a prendere la Luna per voi, rischiate di rimanere molto delusi. Se, invece, vi mostrerete più realisti, il vostro rapporto amoroso vi darà notevoli soddisfazioni. Single, grazie alla complicità della Luna avrete l’opportunità di incontrare la persona giusta per voi che condividerà le vostre passioni.

Non spaventarla gettandole fumo negli occhi. Un comportamento franco, modesto e allegro si rivelerà molto utile per portare questa conoscenza al livello successivo.

Oroscopo dal 25 settembre al 1° ottobre sull'amore per le coppie e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sotto l’influenza di Saturno, nella vostra vita di coppia preverrà la serietà. Se siete sposati, allora questo sarà il momento di approfondire il rapporto con il vostro coniuge e mettere tutta la vostra energia per rendere la vostra relazione ancora più forte. Se siete single, non dovete puntare sulle avventure perché non vi serviranno a niente. Ciò che cercherete sarà un amore sincero e duraturo, avrete tutte le possibilità di incontrarlo questa volta.

Capricorno – Questa settimana, Venere sarà benevola con i Capricorno che hanno una relazione coniugale. Le coppie che di recente hanno avuto degli scossoni potrebbero ritrovare la complicità perduta. Le nuvole nere che hanno oscurato la vostra relazione d’amore saranno solo un brutto ricordo. Single, ci sarà un piacevole flirt in questa settimana. Piacerete moltissimo, sedurrete quasi senza rendervene conto, ma le avventure che vi verranno offerti potrebbero essere fugaci.

Acquario – Se vivete in coppia, Mercurio vi renderà più romantici e fantasiosi del solito. Quelli che amano dare grande importanza ai giochi d’amore vivranno i piacere più intensi. Se siete single, questa settimana promette di essere entusiasmante, ma richiederà anche molto discernimento, per evitare di innamorarvi di una persona che non è degna di voi.

Pesci – Fate attenzione: se siete troppo direttivi nei confronti del vostro partner, non lo apprezzerà e ve lo dirà apertamente. Inoltre, se la vostra relazione d’amore è in crisi da un bel po’, il vostro disaccordo potrebbe peggiorare. Se il vostro cuore è ancora solo, probabilmente la settimana non sarà indimenticabile in termini di incontri, ma questa momentanea solitudine vi andrà benissimo.