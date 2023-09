L’oroscopo del 5 settembre prevede una giornata ricca di emozioni e sorprese per molti segni zodiacali. Alcuni potranno vivere momenti romantici e appassionati, altri dovranno affrontare delle sfide o delle decisioni importanti. Vediamo quali sono i segni più fortunati e quelli meno fortunati di oggi:

Previsioni astrologiche con classifica del 5 settembre 2023: Bilancia in testa alla classifica

1. Bilancia

La Bilancia si trova al primo posto della classifica, grazie alla presenza di Venere nel suo segno. Questo pianeta favorisce l’amore, la bellezza e l’armonia, rendendo la Bilancia molto attraente e seducente.

Potrà conquistare chi le piace con il suo fascino e la sua eleganza, oppure rafforzare il legame con il partner. Anche sul lavoro, la Bilancia potrà ottenere dei successi e delle gratificazioni, grazie alla sua diplomazia e alla sua creatività.

2. Leone

Il Leone si piazza al secondo posto, sostenuto dal Sole e da Marte nel suo segno. Questi pianeti gli conferiscono energia, vitalità e coraggio, spingendolo a realizzare i suoi progetti e a difendere le sue idee. Il Leone potrà dimostrare il suo talento e la sua leadership in ogni ambito, ottenendo il rispetto e l’ammirazione degli altri. In amore, il Leone sarà passionale e generoso, regalando momenti indimenticabili al partner o a una nuova fiamma.

3. Sagittario

Il Sagittario si colloca al terzo posto, grazie all’influenza positiva di Giove nel suo segno. Questo pianeta gli dona ottimismo, entusiasmo e fortuna, facendogli vivere delle esperienze stimolanti e divertenti. Il Sagittario potrà ampliare i suoi orizzonti, viaggiando, studiando o conoscendo persone interessanti.

In amore, il Sagittario sarà avventuroso e sincero, cercando di condividere con il partner o con una nuova conoscenza i suoi sogni e i suoi valori.

4. Gemelli

Il segno dei Gemelli si posiziona al quarto posto, beneficiando dell’apporto di Mercurio nel suo segno. Questo pianeta gli regala intelligenza, comunicazione e versatilità, permettendogli di adattarsi a ogni situazione e di risolvere i problemi con facilità.

Il Gemelli potrà esprimere le sue idee e le sue opinioni in modo chiaro e convincente, guadagnandosi la stima e la fiducia degli altri. In amore, il Gemelli sarà curioso e giocoso, cercando di instaurare un dialogo aperto e stimolante con il partner o con una persona che gli piace.

Previsioni zodiacali con classifica del 5 settembre 2023: bene anche Acquario e Ariete

L’Acquario si trova al quinto posto, grazie al sostegno di Saturno nel suo segno. Questo pianeta gli conferisce responsabilità, maturità e concretezza, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi e a consolidare le sue posizioni. L’Acquario potrà dimostrare il suo impegno e la sua competenza in ogni campo, ottenendo dei risultati duraturi e soddisfacenti.

In amore, l’Acquario sarà fedele e affidabile, mostrando al partner o a una persona speciale i suoi sentimenti profondi.

6. Ariete

L’Ariete si piazza al sesto posto, influenzato da Urano nel suo segno. Questo pianeta gli dona originalità, inventiva e indipendenza, spingendolo a cercare delle novità e dei cambiamenti nella sua vita. L’Ariete potrà sperimentare delle situazioni insolite e sorprendenti, che lo metteranno alla prova e lo faranno crescere. In amore, l’Ariete sarà impulsivo e spontaneo, seguendo il suo istinto e il suo cuore.

7. Scorpione

Lo Scorpione si colloca al settimo posto, sotto l’effetto di Plutone nel suo segno. Questo pianeta gli conferisce intensità, trasformazione e potere, facendogli vivere delle emozioni forti e profonde.

Lo Scorpione potrà affrontare delle sfide e dei cambiamenti nella sua vita, che lo porteranno a rinnovarsi e a migliorarsi. In amore, lo Scorpione sarà magnetico e passionale, coinvolgendo il partner o una persona che lo attrae in una relazione travolgente e misteriosa.

8. Vergine

La Vergine si posiziona all’ottavo posto, condizionata da Nettuno in opposizione al suo segno. Questo pianeta le crea confusione, illusione e indecisione, rendendola insicura e vulnerabile. La Vergine potrà incontrare delle difficoltà e dei dubbi in ogni settore, che la costringeranno a essere più cauta e prudente. In amore, la Vergine sarà timida e riservata, cercando di capire i suoi sentimenti e quelli del partner o di una persona che le interessa.

Previsioni con classifica del 5 settembre: Pesci in ultima posizione

9. Cancro

Il Cancro si trova al nono posto, ostacolato da Luna in quadratura al suo segno. Questo pianeta gli provoca sbalzi d’umore, sensibilità e instabilità, rendendolo emotivo e suscettibile. Il Cancro potrà vivere delle situazioni stressanti e conflittuali, che lo faranno soffrire e reagire in modo impulsivo. In amore, il Cancro sarà geloso e possessivo, cercando di proteggere il partner o una persona cara da eventuali minacce o interferenze.

10. Toro

Il Toro si piazza al decimo posto, limitato da Venere in opposizione al suo segno. Questo pianeta gli causa problemi, tensioni e delusioni in ambito amoroso e sociale, rendendolo insoddisfatto e frustrato.

Il Toro potrà vivere dei momenti difficili e spiacevoli, che lo faranno arrabbiare e lamentare. In amore, il Toro sarà irascibile e testardo, entrando in contrasto con il partner o con una persona che gli piace.

11. Capricorno

Il Capricorno si colloca all’undicesimo posto, penalizzato da Marte in quadratura al suo segno. Questo pianeta gli provoca ostacoli, conflitti e aggressività in ogni campo, rendendolo nervoso e impaziente. Il Capricorno potrà affrontare delle situazioni complicate e impegnative, che lo faranno faticare e combattere. In amore, il Capricorno sarà freddo e distaccato, creando delle distanze con il partner o con una persona che lo attrae.

12. Pesci

I Pesci si trovano all’ultimo posto della classifica, disturbati da Mercurio in opposizione al loro segno.

Questo pianeta gli crea difficoltà, incomprensioni e errori in ambito comunicativo e intellettuale, rendendoli confusi e distratti. I Pesci potranno commettere delle gaffe e dei lapsus, che li metteranno in imbarazzo o in difficoltà. In amore, i Pesci saranno ingenui e sognatori, rischiando di essere ingannati o delusi da qualcuno.