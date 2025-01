L'oroscopo del fine settimana dall'11 al 12 gennaio preannuncia un Cancro abile comunicativo, sia in amore che nel lavoro, mentre per il Sagittario potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo con il partner. I Gemelli faticheranno a trovare una buona sintonia con il partner, al contrario, i Pesci saranno innamoratissimi.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: questo fine settimana vi darà piccole soddisfazioni in amore grazie alla Luna in sestile. In ogni caso, meglio non avere grandi aspettative, soprattutto durante la giornata di domenica, quando proprio l'astro argenteo si metterà di traverso.

Sul fronte professionale Marte e Mercurio potrebbero rallentarvi, togliendovi energie e limitando la vostra creatività. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto porteranno sintonia e buone emozioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee da sviluppare, e con Marte in sestile v'impegnerete giorno e notte pur di riuscire a realizzarle. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un weekend un po’ difficile sul fronte amoroso. La Luna vi darà una mano durante la giornata di sabato, ma con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, non sempre riuscirete a vivere un rapporto stabile. Sul posto di lavoro vi sentirete più carichi in questo periodo, con il giusto spirito per affrontare al meglio le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Cancro: questo cielo vi vedrà abili e comunicativi in questo periodo. Nel lavoro troverete il sostegno di Marte, che vi aiuterà a gestire con energia le vostre mansioni. Attenzione però a Mercurio in opposizione, che potrebbe portarvi fuori strada. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi dolci emozioni con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questo fine settimana di gennaio. La Luna in sestile dal segno dei Gemelli vi metterà a vostro agio, portando buone emozioni nel vostro rapporto. Se siete single troverete metodi originali per conquistare la vostra fiamma. Sul fronte professionale questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante potreste rallentare un po’ in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Vergine: il rapporto con il partner potrebbe rivelarsi complicato in questo periodo a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Faticherete a trovare punti d'interesse con la persona che amate, prendendo di conseguenza le distanze. Sul fronte professionale invece, troverete soluzioni interessanti per i vostri progetti, grazie anche al sostegno di Mercurio. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno, anche se ci saranno alcune sbavature all'interno della vostra relazione di coppia. Soprattutto nella giornata di domenica, infatti, la Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe causare spiacevoli malintesi tra voi e la persona che amate.

In ambito professionale Mercurio potrebbe rallentarvi con qualche imprevisto di troppo, così come Marte vi toglierà un po’ di energie. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo weekend di gennaio si rivelerà grandioso per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single riuscirete a creare la giusta atmosfera con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade. In campo professionale sarete sicuri delle vostre scelte, portando a casa risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali poco entusiasmanti in campo amoroso a causa di queste stelle contrarie. Non sarete sempre in perfetta sintonia con il partner. Sentirete inoltre l'esigenza di mettere in chiaro certe questioni.

Sul posto di lavoro rallenterete un po’, ciò nonostante sarete ancora capaci di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana abbastanza soddisfacente grazie alla presenza benefica di Venere nel vostro cielo. Cuori solitari o meno, godrete di un buon feeling con la vostra fiamma, che potrebbe innescare momenti davvero interessanti e romantici. Sul fronte lavorativo Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione non sarete sempre così attivi. Voto - 8️⃣

Acquario: questo weekend inizierà molto bene per voi, con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, che andrà a esaltare il vostro rapporto. Domenica l'astro argenteo sarà meno influente, ciò nonostante, potrete comunque godere di un rapporto appagante.

Per quanto riguarda il lavoro, il risultato di alcune vostre mansioni dipenderà interamente da voi. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe portare qualche incertezza nella giornata di sabato, che però sarete in grado di dissipare velocemente già da domenica, dimostrando quanto siete innamorati della vostra anima gemella. In ambito professionale Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a iniziare il nuovo con idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣