Le previsioni zodiacali del 4 settembre sono pronte a fornire tutte le informazioni astrologiche relative ai 12 segni. I Gemelli dovrebbero dedicare maggior tempo al dialogo, mentre il Toro potrebbe avere qualche difficoltà lavorativa. Di seguito approfondiamo tutto l'oroscopo giornaliero.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le stelle porteranno la fortuna dalla vostra parte, cercate di praticare più assiduamente uno sport per il vostro benessere fisico. Il rapporto con la persona amata potrebbe non essere così soddisfacente e il lavoro potrebbe darvi qualche grattacapo.

Toro: l'amore vi sorriderà e il rapporto con il vostro partner andrà sempre migliorando. Per quel che concerne la vostra professione, invece, ci potrebbe essere qualche inciampo non preventivato. Prendete di petto la situazione e sfruttate la vostra creatività.

Gemelli: siate più costanti nella vostra attività fisica, ne avrete senz'altro giovamento sotto tutti i punti di vista. In amore cercate di dedicare maggior tempo al dialogo con la persona amata, solo tramite quello riuscirete a risolvere. La carriera potrebbe subire un piccolo intoppo.

Cancro: l'amore potrebbe regalarvi delle buone opportunità, sfruttatele solamente se ne siete particolarmente convinti. La vostra professione potrebbe portarvi delle novità, siate pronti ad accoglierle e a sfruttarle a vostro vantaggio.

Leone: non siate pigri, qualche passeggiata gioverà certamente alla vostra salute e al vostro benessere mentale. Il lavoro potrebbe non andare come vi aspettavate, metteteci ancora più energia e otterrete risultati migliori.

Vergine: per quel che riguarda l'aspetto sentimentale non avrete una giornata propriamente equilibrata, soprattutto la sera ci potrebbe essere qualche piccolo litigio.

Per quel che concerne l'attività professionale siate ottimisti e non arrendetevi subito.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate maggiormente equilibrati e riuscirete a risolvere tutti i problemi che attualmente vi state trovando ad affrontare. In amore siate maggiormente propositivi e cercate di non cadere troppo nelle provocazioni.

Mettete al bando le polemiche.

Scorpione: in amore potreste ricevere qualche sorpresa poco gradita, cercate di mantenere i nervi saldi. Mettete tutto l'istinto e la creatività che avete in dono nella vostra attività lavorativa, sarete presto ben ricompensati.

Sagittario: amore e lavoro andranno a braccetto, purtroppo per voi non in maniera estremamente positiva. L'equilibrio che avete in abbondanza vi consentirà di mediare alcune situazioni e ottenere risultati concreti. Non risolverete del tutto ma ve la caverete.

Capricorno: molto bene la carriera, avrete anche la possibilità di ottenere un aumento di stipendio totalmente inaspettato. L'amore sarà per voi qualcosa di intenso e avrete la possibilità di organizzare una cena romantica col vostro partner.

Acquario: piccole discussioni in ambito amoroso ma nulla di irreparabile, l'arte della mediazione metterà a tacere tutte le problematiche. La fortuna non sarà propriamente dalla vostra parte ma non si verificheranno episodi contrari degni di rilievo.

Pesci: l'amore potrebbe andare alla grande, in questa giornata ricca di belle sorprese. Sul lavoro siate maggiormente collaborativi e non fatevi prendere troppo dalle polemiche verso alcuni colleghi che non vi vanno particolarmente a genio.