Il 7 settembre 2023 il segno più fortunato è la Bilancia, che gode di grande armonia e serenità in tutti i campi. Al secondo posto troviamo il Leone, che sa come affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Al terzo posto c’è il Sagittario, che è sempre alla ricerca di nuove esperienze e avventure. Gli ultimi tre posti sono occupati dal Cancro, dal Capricorno e dall'Ariete, che devono affrontare qualche difficoltà e qualche momento di crisi. Di seguito l'oroscopo completo del 7 settembre con relativa classifica.

Previsioni zodiacali con classifica del 7 settembre: Bilancia prima

Primo posto: Bilancia. Siete in una fase di grande armonia e serenità. In amore, potrete vivere momenti romantici e passionali con il vostro partner o fare nuove conoscenze se siete single. Nel lavoro, avrete l’opportunità di mettere in mostra le vostre capacità e ottenere il riconoscimento che meritate. In salute, vi sentirete in forma e pieni di energia.

Secondo posto: Leone. Siete i protagonisti del vostro destino e sapete come affrontare le sfide con coraggio e determinazione. In amore, saprete conquistare il cuore della persona che vi piace o rafforzare il legame con il vostro partner. Nel lavoro, potrete contare sul vostro carisma e sulla vostra creatività per realizzare i vostri progetti.

In salute, avrete bisogno di un po’ di riposo per ricaricare le batterie.

Terzo posto: Sagittario. Siete sempre alla ricerca di nuove esperienze e avventure. In amore, vi divertirete a flirtare e a giocare con il vostro partner o con le vostre conquiste. Nel lavoro, vi sentirete stimolati da nuove sfide e opportunità di crescita professionale.

In salute, dovrete fare attenzione a non esagerare con gli eccessi e a mantenere uno stile di vita equilibrato.

Quarto posto: Acquario. Siete originali e innovativi, ma anche un po’ imprevedibili e ribelli. In amore, potrete vivere delle sorprese piacevoli o sgradevoli a seconda di come gestirete le vostre emozioni. Nel lavoro, potrete dimostrare il vostro talento e la vostra intelligenza, ma dovrete anche saper collaborare con gli altri.

In salute, dovrete prestare attenzione al vostro sistema nervoso e umore.

Previsioni astrologiche con classifica del 7 settembre: Gemelli incostante

Quinto posto: Gemelli. Siete curiosi e comunicativi, ma anche un po’ superficiali e incostanti. In amore, potrete vivere delle situazioni divertenti e stimolanti, ma anche dei momenti di confusione e indecisione. Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra versatilità e la vostra capacità di adattamento, ma dovrete anche essere più concentrati e organizzati. In salute, dovrete fare attenzione a non disperdere le vostre energie e a non stressarvi troppo.

Sesto posto: Pesci. Siete fantasiosi e compassionevoli, ma anche un po’ confusi e ingenui. In amore, potrete vivere delle relazioni magiche e spirituali, ma anche dei momenti di delusione e di illusione.

Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra immaginazione e la vostra sensibilità, ma dovrete anche essere più realistici e pragmatici. In salute, dovrete fare attenzione a non essere troppo vulnerabili e a non fuggire dalla realtà.

Settimo posto: Scorpione. Siete intensi e profondi, ma anche un po’ misteriosi e gelosi. In amore, potrete vivere delle emozioni forti o dei drammi esagerati a seconda di come gestirete il vostro lato oscuro. Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra intuizione e la vostra strategia, ma dovrete anche essere più aperti e trasparenti. In salute, dovrete fare attenzione a non reprimere le vostre emozioni e a non soffrire di malanni psicosomatici.

Ottavo posto: Vergine. Siete precisi e meticolosi, ma anche un po’ critici e perfezionisti.

In amore, potrete vivere delle relazioni stabili e sincere, ma anche dei problemi di comunicazione e di comprensione. Nel lavoro, potrete dimostrare la vostra competenza e la vostra affidabilità, ma dovrete anche essere più creativi e spontanei. In salute, dovrete fare attenzione a non essere troppo ansiosi e a non curarvi di ogni piccolo disturbo.

Previsioni con classifica del 7 settembre: Ariete fanalino di coda

Nono posto: Toro. Siete pratici e concreti, ma anche un po’ pigri e testardi. In amore, potrete vivere delle relazioni serene e fedeli, ma anche dei momenti di stagnazione e di gelosia. Nel lavoro, potrete contare sulla vostra pazienza e sulla vostra costanza, ma dovrete anche essere più dinamici e innovativi.

In salute, dovrete fare attenzione a non essere troppo sedentari e a non abusare con il cibo.

Decimo posto: Cancro. Siete sensibili e affettuosi, ma anche un po’ lunatici e insicuri. In amore, potrete vivere delle relazioni dolci e romantiche, ma anche dei momenti di crisi e di fragilità. Nel lavoro, potrete esprimere la vostra creatività e la vostra empatia, ma dovrete anche essere più decisi e assertivi. In salute, dovrete fare attenzione a non essere troppo emotivi e a non somatizzare i vostri problemi.

Undicesimo posto: Capricorno. Siete seri e responsabili, ma anche un po’ rigidi e pessimisti. In amore, potrete vivere delle relazioni solide e durature, ma anche dei momenti di noia e di routine.

Nel lavoro, potrete raggiungere i vostri obiettivi e la vostra sicurezza, ma dovrete anche essere più flessibili e aperti al cambiamento. In salute, dovrete fare attenzione a non essere troppo stressati e a non trascurare il vostro benessere.

Dodicesimo posto: Ariete. Siete impulsivi e dinamici, ma anche un po’ aggressivi e impazienti. In amore, potrete vivere delle passioni travolgenti o dei conflitti accesi a seconda di come gestirete il vostro temperamento. Nel lavoro, potrete contare sulla vostra forza e sulla vostra determinazione, ma dovrete anche essere più diplomatici e flessibili. In salute, dovrete fare attenzione a non rischiare inutilmente e a non provocarvi infortuni.