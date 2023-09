Quale sarà l'andamento dei segni zodiacali per giorno 14 settembre?

Andiamo ad analizzare l'oroscopo completo con relativi voti e classifica.

Previsioni astrologiche di giovedì 14 settembre: i segni più fortunati

1° Sagittario: 9/10. Siete in grande forma e potete contare su una situazione astrale molto favorevole. In amore siete teneri e appassionati, nel lavoro siete creativi e intraprendenti. Approfittate di questo momento per realizzare i vostri desideri.

2° Scorpione: 8/10. In amore procede tutto a gonfie vele. Nel lavoro belle novità in arrivo che potrebbero cambiare il corso di alcuni eventi.

Siate determinati e pieni di spirito d’iniziativa.

3° Pesci: 7.5/10. Momento molto favorevole sul versante professionale. Non permettete a nessuno di ostacolare il vostro successo. In amore ci sono delle novità in arrivo che potrebbero rendervi felici. Cercate di farvi trovare pronti.

4° Leone: 7/10. La Luna è in aspetto positivo e vi regala forza e determinazione. Dopo alcuni giorni di contrasti, anche Venere si rasserena e vi permette di chiarire qualche questione che era rimasta in sospeso. In amore siete generosi e affettuosi.

Previsioni zodiacali del 14 settembre 2023: i mediani

5° Cancro: 6.5/10. Giornata interessante dal punto di vista emotivo. Potreste ricevere delle belle notizie o delle sorprese piacevoli.

In amore siete romantici e sensibili, sul lavoro precisi e affidabili.

6° Toro: 6/10. Novità in arrivo nel campo dell'amore. I single hanno una situazione astrale a favore e potrebbero fare degli incontri interessanti, anche chi è in coppia potrebbe vivere dei momenti intensi e appaganti.

7° Ariete: 5.5/10. In amore vale la pena tentare, anche se ci sono dei rischi da correre.

Potreste scoprire dei sentimenti nuovi o rinnovare una relazione già esistente. Nel lavoro ci sono dei treni che vanno presi al volo, altrimenti c’è il rischio di pentirsi.

Previsioni cosmiche del 14 settembre 2023: gli ultimi posti in classifica

8° Capricorno: 5/10. Non permettete a nessuno di farvi venire dei dubbi sulle decisioni che prendete.

Ricordate che solamente voi sapete cosa sia giusto da fare e cosa no. In amore siete fedeli e leali.

9° Bilancia: 4.5/10. Nella vita possono accadere anche degli avvenimenti totalmente al di fuori del nostro controllo. Meglio essere preparati a tutto e non desistere al primo impedimento. In amore, meglio non tirare troppo la corda ed essere discreti.

10° Vergine: 4/10. State attraversando un momento di discesa. Sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale ci saranno delle questioni irrisolte da chiarire. Cercate di essere più flessibili e aperti al dialogo.

11° Acquario: 3.5/10. State vivendo un periodo pieno di alti e bassi. In amore dovete prestare molta attenzione a ciò che farete o direte, perché potreste ferire qualcuno e pentirvi della cosa.

12° Gemelli: 3/10. Nel campo sentimentale potrebbe esserci qualche malumore o qualche screzio. Meglio mantenere la calma e contare fino a 10. Nel lavoro cercate di essere più organizzati e responsabili.