L’oroscopo del benessere della settimana dal 2 al 8 ottobre rivela come si sentiranno i vari segni zodiacali in base alle influenze astrali e alle caratteristiche del segno di appartenenza. Di seguito l'Oroscopo per i dodici segni con i relativi voti a stellina.

Previsioni astrali del benessere con voti dal 2 al 8 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete

L’Ariete avrà una settimana piena di energia e vitalità, grazie al transito di Marte nel suo segno. Sarà in grado di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione, sia sul lavoro che in amore. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non esagerare con lo sport o con le attività faticose.

L’umore sarà alto e positivo, ma potrà avere qualche momento di irritabilità o impazienza. Il consiglio è di cercare di mantenere la calma e di non litigare per cose futili.

Voto: ★★★★☆

Toro

Il Toro avrà una settimana tranquilla e rilassata, grazie al transito di Venere nel suo segno. Potrà godersi i piaceri della vita, come il cibo, il relax e l’arte. In amore, sarà dolce e affettuoso, e potrà vivere momenti romantici e sensuali con il partner o con una nuova conoscenza. Il lavoro non sarà una priorità, ma riuscirà a portare avanti i suoi progetti con serenità e competenza. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non abusare dei dolci o dell’alcol. L’umore sarà sereno e armonioso, ma potrà avere qualche momento di pigrizia o di testardaggine.

Il consiglio è di cercare di essere più dinamico e flessibile.

Voto: ★★★★☆

Gemelli

Il Gemelli avrà una settimana stimolante e divertente, grazie al transito di Mercurio nel suo segno. Sarà curioso e comunicativo, e potrà ampliare i suoi interessi e le sue conoscenze. In amore, sarà vivace e spiritoso, e potrà conquistare con la sua simpatia e la sua intelligenza.

Il lavoro sarà una fonte di soddisfazione e di creatività, ma dovrà fare attenzione a non disperdere le sue energie o a cambiare troppo spesso idea. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non stressarsi troppo o a trascurare il riposo. L’umore sarà allegro e ottimista, ma potrà avere qualche momento di nervosismo o di superficialità.

Il consiglio è di cercare di essere più concentrato e responsabile.

Voto: ★★★★☆

Cancro

Il Cancro avrà una settimana delicata e sensibile, a causa del transito della Luna nel suo segno. Sarà emotivo e protettivo, e avrà bisogno di sicurezza e di affetto. In amore, sarà tenero e romantico, ma potrà anche essere geloso o possessivo. Il lavoro sarà una fonte di stress o di insoddisfazione, ma riuscirà a superare le difficoltà con pazienza e dedizione. La salute sarà altalenante, e dovrà fare attenzione a non somatizzare le sue ansie o a cadere in depressione. L’umore sarà variabile e influenzato dal suo stato d’animo, ma potrà avere qualche momento di gioia o di gratitudine. Il consiglio è di cercare di essere più positivo e fiducioso.

Voto: ★★★☆☆

Previsioni zodiacali del benessere con voti dal 2 al 8 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone

Il Leone avrà una settimana brillante e magnifica, grazie al transito del Sole nel suo segno. Sarà orgoglioso e generoso, e potrà esprimere al meglio il suo carisma e la sua personalità. In amore, sarà passionale e fedele, e potrà vivere momenti intensi e coinvolgenti con il partner o con una nuova fiamma. Il lavoro sarà una fonte di successo e di riconoscimento, ma dovrà fare attenzione a non essere arrogante o autoritario. La salute sarà ottima, ma dovrà fare attenzione a non esporre troppo la sua pelle al sole o a trascurare la sua idratazione. L’umore sarà alto, ma potrà avere qualche momento di vanità o di egocentrismo.

Il consiglio è di cercare di essere più umile e altruista.

Voto: ★★★★★

Vergine

La Vergine avrà una settimana ordinata e metodica, grazie al transito di Mercurio nel suo segno. Sarà razionale e preciso, e potrà organizzare al meglio le sue attività e le sue risorse. In amore, sarà discreto e fedele, ma potrà anche essere critico o perfezionista. Il lavoro sarà una fonte di impegno e di efficienza, ma dovrà fare attenzione a non essere troppo pignolo o pedante. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non essere ipocondriaco o ossessivo. L’umore sarà calmo ed equilibrato, ma potrà avere qualche momento di noia o di insicurezza. Il consiglio è di cercare di essere più spontaneo e divertente.

Voto: ★★★☆☆

Bilancia

La Bilancia avrà una settimana armoniosa e raffinata, grazie al transito di Venere nel suo segno. Sarà gentile e socievole, e potrà instaurare rapporti piacevoli e cordiali con gli altri. In amore, sarà affascinante e diplomatico, e potrà vivere momenti eleganti e raffinati con il partner o con una nuova persona. Il lavoro sarà una fonte di collaborazione e di creatività, ma dovrà fare attenzione a non essere indeciso o superficiale. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non abusare del trucco o dei profumi. L’umore sarà sereno e pacifico, ma potrà avere qualche momento di indecisione o di insoddisfazione. Il consiglio è di cercare di essere più deciso e determinato.

Voto: ★★★★☆

Scorpione

Lo Scorpione avrà una settimana intensa e misteriosa, grazie al transito di Plutone nel suo segno. Sarà profondo e passionale, e potrà esplorare i lati più nascosti e intriganti della vita. In amore, sarà magnetico e fedele, ma potrà anche essere geloso o vendicativo. Il lavoro sarà una fonte di trasformazione e di potere, ma dovrà fare attenzione a non essere manipolatore o distruttivo. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non esagerare con il sesso o con le droghe. L’umore sarà forte e determinato, ma potrà avere qualche momento di aggressività o di ossessione. Il consiglio è di cercare di essere più aperto e tollerante.

Voto: ★★★★☆

Previsioni cosmiche del benessere con voti dal 2 al 8 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario

Il Sagittario avrà una settimana avventurosa e ottimista, grazie al transito di Giove nel suo segno. Sarà espansivo e generoso, e potrà ampliare i suoi orizzonti e le sue opportunità. In amore, sarà allegro e sincero, ma potrà anche essere infedele o imprudente. Il lavoro sarà una fonte di crescita e di fortuna, ma dovrà fare attenzione a non essere presuntuoso o irresponsabile. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non esagerare con il cibo o con il gioco d’azzardo. L’umore sarà alto e positivo, ma potrà avere qualche momento di esagerazione o di ingenuità. Il consiglio è di cercare di essere più moderato e prudente.

Voto: ★★★★☆

Capricorno

Il Capricorno avrà una settimana seria e responsabile, grazie al transito di Saturno nel suo segno. Sarà ambizioso e determinato, e potrà raggiungere i suoi obiettivi con impegno e disciplina. In amore, sarà fedele e rispettoso, ma potrà anche essere freddo o distante. Il lavoro sarà una fonte di realizzazione e di prestigio, ma dovrà fare attenzione a non essere troppo rigido o autoritario. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non trascurare il suo corpo o le sue emozioni. L’umore sarà basso e pessimista, ma potrà avere qualche momento di soddisfazione o di orgoglio. Il consiglio è di cercare di essere più allegro e affettuoso.

Voto: ★★★☆☆

Acquario

L’Acquario avrà una settimana originale e innovativa, grazie al transito di Urano nel suo segno.

Sarà indipendente e creativo, e potrà esprimere al meglio la sua originalità e la sua inventiva. In amore, sarà amichevole e leale, ma potrà anche essere eccentrico o imprevedibile. Il lavoro sarà una fonte di cambiamento e di progresso, ma dovrà fare attenzione a non essere troppo ribelle o anticonformista. La salute sarà buona, ma dovrà fare attenzione a non esporre troppo il suo sistema nervoso o a sperimentare terapie alternative. L’umore sarà alto e curioso, ma potrà avere qualche momento di ansia o di distrazione. Il consiglio è di cercare di essere più stabile e coerente.

Voto: ★★★★☆

Pesci

I Pesci avranno una settimana romantica e spirituale, grazie al transito di Nettuno nel loro segno.

Saranno sensibili e compassionevoli, e potranno vivere esperienze profonde e magiche. In amore, saranno dolci e sognatori, ma potranno anche essere illusi o vittime. Il lavoro sarà una fonte di ispirazione e di intuizione, ma dovranno fare attenzione a non essere troppo confusi o disorganizzati. La salute sarà buona, ma dovranno fare attenzione a non trascurare la loro igiene o a cadere in dipendenze. L’umore sarà basso e malinconico, ma potranno avere qualche momento di felicità o di estasi. Il consiglio è di cercare di essere più realisti e pratici.

Voto: ★★★☆☆