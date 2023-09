L'oroscopo del 29 settembre annuncia una giornata soddisfacente per l'Acquario, mentre consiglia ai Pesci di sfruttare questo periodo per organizzare qualcosa di emozionante con la persona speciale o con un amico intimo. Inoltre, suggerisce alle persone nate sotto il segno della Vergine di prendere le distanze da quelli che non vogliono capire. I nati in Sagittario, in questo periodo, potrebbero scoprire una nuova passione per l’arte insolita o per una musica alternativa.

A seguire, le previsioni astrologiche con le pagelle dedicate alla giornata di venerdì 29 settembre.

Previsioni astrologiche per il giorno 29 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa Luna piena vi metterà alla prova e vi farà mettere in discussione sia le vostre motivazioni che le vostre capacità. Provate a togliervi quei dubbi dalla mente e andate avanti a prescindere. Possedete ancora l’ingrediente magico per il successo: la capacità di resistere. Voto: 7

Toro – La Luna piena in Ariete porterà alla luce una serie di problemi che hanno tormentato la vostra mente per diverse settimane. Una volta che vi rendete conto di non avere più la possibilità di scappare da questi problemi, non avrete altra scelta che affrontarli con decisione. Voto: 6

Gemelli – La Luna piena in Ariete invita ad affrontare questa giornata con cautela e prudenza.

Non lasciatevi coinvolgere dai problemi degli altri e non perdetevi d’animo se qualcosa andrà storto, sia nel vostro ambiente di lavoro e sia quello domestico. Non vale la pena agitarvi per una cosa sciocca e futile. Voto: 6

Cancro – Se in questa giornata vi scontrate con un amico o con una persona che amate tanto, restate calmi, non dite nulla che possa ferire la sensibilità dell’interlocutore.

Continuate a ripetervi che sono umani e commettono errori come tutti gli altri. Voto: 6,5

Astrologia del 29 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Potreste sentirvi sciupati, ma questo non vi sorprende visto che siete stati costantemente in movimento negli ultimi tempi. Riducete i vostri impegni e delegate quanto più lavoro possibile a colleghi che chiaramente non stanno facendo nulla.

Voto: 6,5

Vergine – Se vi ritrovate a discutere con amici e colleghi che sembrano non capire, siate furbi e allontanatevi da loro per un po’. Alcune persone possono essere sorprendentemente testarde, anche quando si confrontano con fatti e situazioni che non possono negare. Voto: 7

Bilancia – Non importa quanti problemi vi abbia causato una relazione negli ultimi tempi, potete e dovete iniziare a risolverli in modo da non sprecare il vostro tempo in piccoli litigi in futuro. Se fate capire all’interlocutore di essere disposti a fare pace, lo apprezzerà tantissimo. Voto: 7

Scorpione – Le persone con cui collaborate professionalmente vi faranno arrabbiare in questo periodo. Se avete assunto qualcuno che lavori per voi, mettete in chiaro come deve comportarsi davanti ai clienti, quali compiti deve svolgere e le regole da rispettare per mantenere un buon clima all’interno dell’ambiente lavorativo.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 29 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potreste essere attratti da forse d’arte insolite. Forse le mostre di artisti locali hanno attirato la vostra attenzione, oppure potreste sviluppare un gusto per la musica alternativa. Se ne avete voglia, questa è una buona giornata per iniziare a conoscere uno di questi settori. Voto: 7

Capricorno – Un vecchio amico che non vedete da tanto tempo potrebbe venire a trovarvi in questa giornata. Dovrebbe essere una sorpresa, ma probabilmente sarete felici di vedere questa persona. Potreste acquistare un nuovo computer o elettrodomestico. Nella vostra casa c’è sempre un grande viavai, ma vi divertirete.

Voto: 8

Acquario – Un invito inaspettato da parte di una persona cara potrebbe darvi l’opportunità di fare un breve viaggio, magari per far visita a questa persona. Le conversazioni con gli amici dovrebbero rivelarsi interessanti e illuminanti. Una parte di voi potrebbe essere cambiata in meglio. Nuovi interessi potrebbero arrivare nella vostra vita. È una giornata impegnativa e soddisfacente. Voto: 8

Pesci – Potreste pianificare una gita fuori porta in un posto in cui non siete mai stati, probabilmente in compagnia di un amante o di un amico intimo. Questo weekend promette tanto romanticismo e momenti indimenticabili. L'Oroscopo consiglia di comunicare di più con una persona speciale, voi due potreste trascorrere una serata emozionante. Voto: 8