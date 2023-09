Il denaro e la fortuna sono due aspetti della vita che interessano a molti, ma quali segni zodiacali saranno più favoriti dagli astri nell’autunno 2023? Scopriamolo insieme con l’oroscopo e la classifica della fortuna sull'autunno 2023, basato sui movimenti planetari.

I segni più fortunati nell’autunno 2023

In cima alla classifica dell'Oroscopo su denaro e fortuna troviamo Bilancia, Sagittario e Acquario. Questi segni saranno baciati dalla fortuna in diversi ambiti, riuscendo a ottenere successi e soddisfazioni sia sul piano professionale che personale.

Bilancia: favorite da Venere, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno dal 14 settembre al 8 ottobre, portando loro opportunità, armonia e bellezza.

Sagittario: favoriti da Giove, il loro pianeta reggente, che tornerà nel loro segno dal 28 ottobre al 20 dicembre, portando loro espansione, ottimismo e generosità.

Acquario: saranno favoriti da Saturno, il loro pianeta coreggente, che entrerà definitivamente nel loro segno dal 5 dicembre, portando loro stabilità, responsabilità e maturità.

I segni in media nell’autunno 2023

Al centro della classifica si collocano Ariete, Cancro, Toro, Leone e Scorpione. Questi segni avranno delle opportunità ma anche delle sfide da affrontare, dovendo bilanciare le loro ambizioni con le loro risorse.

Ariete: stimolati da Marte, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno dal 14 settembre al 30 ottobre, portando loro energia, coraggio e combattività.

Leone: saranno sostenuti da Sole, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno fino al 22 settembre, portando loro vitalità, creatività e leadership.

Scorpione: saranno trasformati da Plutone, il loro pianeta coreggente, che riprenderà il moto diretto nel loro segno dal 6 ottobre, portando loro potere, profondità e rigenerazione.

Gemelli: favoriti da Mercurio, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno dal 2 al 20 ottobre, portando loro agilità, intelligenza e comunicazione. Tuttavia, dovranno fare attenzione a non essere troppo superficiali e incostanti, per non perdere il filo o cambiare troppo spesso idea.

Cancro: saranno favoriti dalla Luna, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno ogni 28 giorni, portando loro sensibilità, creatività e protezione.

Tuttavia, dovranno fare attenzione a non essere troppo lunatici e influenzabili, per non subire troppo le variazioni del loro umore.

Toro: favoriti da Venere, il loro pianeta reggente, che transiterà nel loro segno dal 8 al 31 ottobre, portando loro prosperità, piacere e sicurezza. Tuttavia, dovranno fare attenzione a non essere troppo attaccati e possessivi, per non limitare la loro crescita o ostacolare gli altri.

I segni più sfortunati nell’autunno 2023

In fondo alla classifica si trovano Vergine, Capricorno e Pesci. Questi segni dovranno fare i conti con delle difficoltà e delle limitazioni, dovendo adattarsi a dei cambiamenti non sempre graditi.

Vergine: saranno ostacolate da Mercurio, il loro pianeta reggente, che sarà retrogrado nel loro segno dal 9 settembre al 2 ottobre, portando loro confusione, ritardi e contrattempi.

Capricorno: sfidati da Urano, il pianeta dell’innovazione, che sarà in quadratura al loro segno per tutto l’autunno, portando loro imprevisti, rivoluzioni e instabilità.

Pesci: saranno delusi da Nettuno, il loro pianeta reggente, che sarà retrogrado nel loro segno fino al 1 dicembre, portando loro illusioni, inganni e perdite.

Classifica completa dei segni

1. Bilancia

2. Sagittario

3. Acquario

4. Ariete

5. Leone

6. Scorpione

7. Gemelli

8. Cancro

9. Toro

10. Vergine

11. Capricorno

12. Pesci