L'oroscopo del 16 e 17 settembre 2023 si preannuncia interessante, con alcuni segni che potranno godere di una forma fisica e mentale ottima, altri invece dovranno affrontare qualche difficoltà o magari trovarsi in una situazione intermedia. Scopriamo insieme quali sono i segni più in forma del weekend, come il Toro, i Gemelli e l’Acquario, quali invece si devono dare più da fare come il Cancro, la Vergine e lo Scorpione.

I segni più in forma del weekend

Toro

Il Toro è il segno più in forma di questo fine settimana, grazie al suo atteggiamento rilassato e alla sua capacità di godersi i piaceri della vita.

Il Toro sa come prendersi cura di sé e del suo corpo, concedendosi momenti di riposo e rigenerazione. Il suo umore è positivo e la sua energia è alta. Il Toro può approfittare di questo weekend per dedicarsi alle sue passioni, al suo partner o ai suoi amici, senza trascurare la sua salute.

Gemelli

I Gemelli sono in ottima forma fisica e mentale questo weekend, grazie alla loro natura socievole e curiosa. I Gemelli amano comunicare, condividere e imparare cose nuove, e questo fine settimana avranno molte occasioni per farlo. Che si tratti di partecipare a eventi sociali, di organizzare una serata tra amici o di fare un viaggio improvvisato, i Gemelli sapranno divertirsi e arricchirsi. La loro salute ne beneficerà, così come il loro umore.

Acquario

L’Acquario è un segno in forma questo weekend, grazie alla sua apertura mentale e alla sua voglia di innovare. L’Acquario ama scoprire nuove realtà, sperimentare nuove idee e confrontarsi con persone diverse. Questo fine settimana potrà farlo in modo creativo e stimolante, trovando nuove soluzioni ai suoi problemi o nuove opportunità per il suo futuro.

La sua salute sarà protetta dalla sua capacità di adattarsi e di rinegoziare le sue scadenze.

I segni meno in forma del weekend

Cancro

Il Cancro è il segno meno in forma di questo fine settimana, a causa della sua emotività e della sua sensibilità. Il Cancro tende a vivere le situazioni in modo intenso e profondo, ma anche a subire le influenze esterne.

Questo fine settimana potrebbe sentirsi sopraffatto dai suoi sentimenti o dalle richieste altrui, perdendo il contatto con se stesso. Il Cancro dovrebbe cercare di ritrovare il suo equilibrio interiore, dedicandosi a momenti di coccole e di riflessione.

Vergine

La Vergine è un segno che potrebbe affrontare alcuni piccoli disturbi durante questo weekend, a causa della sua esigenza di perfezione e della sua tendenza a stressarsi. La Vergine è molto attenta ai dettagli, al lavoro e alla pulizia, ma a volte si dimentica di rilassarsi e di godersi la vita. Questo fine settimana potrebbe essere vittima di mal di testa, mal di stomaco o allergie. La Vergine dovrebbe cercare di prendersi cura di sé e di riposare a sufficienza.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno che potrebbe avere qualche problema di salute questo weekend, a causa della sua intensità e della sua passionalità. Lo Scorpione vive tutto al massimo, sia in amore che nel lavoro, ma a volte si espone a rischi o conflitti. Questo fine settimana potrebbe incontrare delle difficoltà nelle sue relazioni o nei suoi progetti, che potrebbero minare la sua autostima o la sua fiducia. Lo Scorpione dovrebbe cercare di moderare le sue emozioni e di evitare le situazioni pericolose.

Gli altri segni

Ariete

L’Ariete ama sfidare se stesso e gli altri, e questo fine settimana avrà l’occasione di farlo in ambito sportivo, lavorativo o amoroso. L’Ariete potrà dimostrare il suo valore e il suo coraggio, ma dovrà anche fare attenzione a non esagerare o a non provocare inutili contrasti.

La sua salute sarà buona, ma potrebbe soffrire di qualche piccolo infortunio o di qualche tensione muscolare.

Leone

Il Leone ama essere al centro dell’attenzione, ricevere complimenti e fare bella figura. Questo fine settimana potrà farlo in vari contesti, come una festa, una cena o una riunione. Il Leone saprà conquistare tutti con il suo carisma e il suo entusiasmo, ma dovrà anche essere attento a non essere troppo arrogante o presuntuoso. La sua salute sarà stabile, ma potrebbe avere qualche problema di digestione o di circolazione.

Sagittario

Il Sagittario ama viaggiare, conoscere e sognare, e questo fine settimana potrà farlo in modo divertente e originale. Il Sagittario potrà scoprire nuovi luoghi, nuove culture o nuove filosofie, ampliando i suoi orizzonti e la sua visione del mondo.

La sua salute sarà buona, ma potrebbe avere qualche disturbo legato al fegato o alle gambe.

Bilancia

La Bilancia cerca sempre l’armonia e l’equilibrio, ma a volte si lascia influenzare troppo dagli altri o dalle situazioni. Questo fine settimana potrebbe trovarsi in difficoltà nel gestire le sue relazioni, i suoi impegni o i suoi desideri, non sapendo cosa scegliere o cosa fare. La sua salute potrebbe risentirne, soprattutto a livello di reni o di pelle.

Capricorno

Il Capricorno è molto serio e responsabile, ma a volte si impone troppi limiti o si mette troppa pressione. Questo fine settimana potrebbe sentirsi frustrato o insoddisfatto per i suoi risultati o per le sue aspettative, non riuscendo a godersi i momenti di relax o di divertimento.

La sua salute potrebbe peggiorare, soprattutto a livello di ossa o di denti.

Pesci

I Pesci sono molto intuitivi e creativi, ma a volte si perdono nella loro fantasia o nella loro illusione. Questo fine settimana potrebbero avere difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione, a capire le intenzioni altrui o a difendere i loro interessi. La loro salute potrebbe essere compromessa da problemi psicosomatici o da disturbi del sonno.

Classifica finale dei segni

1° Toro

2° Gemelli

3° Acquario

4° Ariete

5° Leone

6° Sagittario

7° Pesci

8° Bilancia

9° Capricorno

10° Vergine

11° Scorpione

12° Cancro